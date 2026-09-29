- Él es el hombre que enamoró a la gobernadora del Chocó, un politólogo de Istmina

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba se detuvo en plena grabación en Bahía Solano para saludar a su pareja, un politólogo con recorrido en la política chocoana

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, iba en plena grabación, recorriendo en una patineta eléctrica las calles de Bahía Solano y hablando de las nuevas obras de infraestructura del municipio, cuando algo la hizo cambiar el libreto.

“Ah, espere, espere, mi novio”, dijo al reconocer a un hombre que caminaba por la vía. Frenó, se bajó de la patineta y se acercó a saludarlo con un beso. La cámara siguió grabando y la escena, que inicialmente hacía parte de un contenido sobre las obras del departamento, terminó convirtiéndose en un momento personal que la propia gobernadora decidió compartir en sus redes sociales.

Awww, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina, también tiene su corazoncito. ❤️ pic.twitter.com/nusFJAruUf — Gata en el tejado🐈‍⬛ (@ThomasitaD) September 27, 2026

El hombre que consiguió esa inesperada pausa es Jhovanny Alexander Arias Mena, un politólogo nacido en Istmina, Chocó, y especialista en Economía Pública y Gestión Territorial. Su nombre, sin embargo, no es nuevo en la política del departamento.

De la Alcaldía de Istmina al entorno de la Gobernación

Según la hoja de vida registrada en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), Arias ha trabajado durante varios años en entidades públicas del Chocó. Fue contratista de la Gobernación entre 2018 y ese mismo año también tuvo vínculos laborales con la Alcaldía de Istmina.

Posteriormente continuó su trayectoria en la administración municipal de Istmina. Entre enero de 2020 y junio de 2023 ocupó el cargo de secretario ejecutivo del despacho del alcalde. Antes de eso también había trabajado como contratista y técnico administrativo de la misma Alcaldía.

|Lea también: Quién manda en el Tayrona, el Parque en Santa Marta que mantiene alta ocupación pese a la crisis por el paro armado

Su perfil combina así formación en ciencia política con experiencia en asuntos de administración pública y gestión territorial, en un departamento donde las relaciones políticas tienen un peso importante en la vida regional.

Ese vínculo con la política chocoana también se hizo visible durante las elecciones legislativas de 2026. Jhovanny Arias fue uno de los hombres que acompañó políticamente la campaña de Omar Francisco Vidal Rojas, actual representante a la Cámara por el Chocó, quien llegó al Congreso con el respaldo del grupo político cercano a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba.

La gobernadora del Chocó junto con Jhovanny Alexander Arias Mena.

La Silla Vacía señaló que ese respaldo se dio, entre otros, a través de Arias y de Camilo Córdoba, hermano de la gobernadora y gerente de la campaña de Vidal en Quibdó. El candidato terminó obteniendo cerca de 42.000 votos y consiguió una de las dos curules del departamento en la Cámara para el periodo 2026-2030.

|Le puede interesar Por segundo año consecutivo, un cucuteño consigue la hazaña de obtener un ICFES perfecto

Pero más allá de los escenarios electorales, Arias también ha aparecido en discusiones políticas del departamento. Medios que han seguido su trayectoria señalan que respondió públicamente a cuestionamientos realizados por el alcalde de Istmina contra la administración departamental, en una intervención en la que manifestó su respaldo a dirigentes cercanos al grupo político de Córdoba.

El hombre que apareció en plena grabación

Ahora su nombre vuelve a aparecer, pero por una razón completamente distinta.

El encuentro con la gobernadora ocurrió mientras Córdoba grababa contenido relacionado con las obras viales de Bahía Solano. En el video, la mandataria iba mostrando las vías pavimentadas y hablando del impacto que estas pueden tener para el turismo, cuando reconoció a Arias.

La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para llamar la atención en redes. La gobernadora posteriormente publicó el video en TikTok acompañado de un mensaje en tono de broma: “Distracciones del trabajo”, escribió, antes de explicar que pronto contaría el contexto de la grabación y preguntar a sus seguidores quién no se detendría a saludar a su pareja.

El contenido rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que se concentraron en el inesperado saludo y en la reacción de la gobernadora.

Incluso la canción escogida para acompañar la publicación terminó reforzando el tono romántico del momento: Córdoba utilizó “Tan natural”, de Felipe Peláez.

Así, Jhovanny Arias, un politólogo con varios años de experiencia en la administración pública del Chocó y cercano al entorno político de la gobernadora, terminó siendo protagonista de uno de los videos más comentados de los últimos días alrededor de Nubia Carolina Córdoba. Esta vez no por una elección, una discusión política o un cargo público, sino por conseguir que la gobernadora hiciera una pausa en plena jornada de trabajo para decir, frente a las cámaras: “Espere, espere, mi novio”.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..