Las orgías de "Jhon 40", el millonario narco de las FARC escondido en Venezuela

Discípulo del Mono Jojoy, quien se lo trajo del Vichada a mediados de los noventa para que reemplazara a Martín Sombra como comandante del frente 43 de las FARC, John 40 se acomodó en dicho frente donde vio grandes perspectivas en materia financiera. La coca pelechaba en el piedemonte de la cordillera Oriental y especialmente en la región del Ariari donde empezó a surgir como un gran narcotraficante.

Géner García Molina, alias Jhon 40, nació el 23 de agosto del 63, en San Martín, Meta. Su abuelo, Roque Molina, alias ‘El Diablo’, fue uno de los campesinos que en los años 70 se levantó en armas junto a Tirofijo, en Marquetalia, Tolima.

El área de acción de John 40 con el Frente 43 cubría el municipio de Puerto Rico, a cuatro horas de Villavicencio y lindaba con la del frente 27 que ocupaba la vertiente oriental de la Serranía de La Macarena, a su vez municipio de Vistahermosa. Este último frente se convirtió a finales de los años 90 en uno de los más grandes del Bloque Oriental y a la vez en apoyo militar de gran significación para el frente 43.

Los dos grupos se juntaron para las tomas de Puerto Rico y Puerto Lleras, en la región del Ariari, todos parte del Bloque Oriental al mando del Mono Jojoy. Desde ahí John 40 se hizo socio de narcos como El Loco Barrera y desde su territorio entraba sin problemas a Venezuela. Aunque Barrera nunca se acomodó a la disciplina de las Farc, esa guerrilla se lo aguantó durante 35 años por el dinero que le hacia entrar a ese grupo armado gracias a sus negocios narcos. Movía hasta 100 toneladas de cocaína al año y alcanzó a amasar varias caletas de millones de dólares en su interior. El ‘capo del narcotráfico’ se hacía llamar.

Y de capo, fama se hizo. Según varios medios de comunicación colombianos, los campamentos de Jhon eran distintos a todos los demás. Su característica eran las rumbas despiadadas que terminaban en orgías con mujeres que García Molina mandaba a traer desde ciudades lejanas en camionetas cargadas de botellas de whisky, lechonas para comer y alto parlantes para la música norteña que le llegaba a las entrañas.

A Jhon 40 no le gustaba hablar de paz, o por lo menos de acuerdos de paz. Muy desde el principio, fue un ferviente opositor a los diálogos en la Habana, durante el gobierno Santos. Al ser él uno de los guerrilleros más ricos en las filas de las FARC, tenía el poder subido en la cabeza y se creía en capacidad de extenderlo por todo el territorio nacional. Esto le provocó que en 2016 el Secretario de las Farc lo expulsara de sus filas, junto a otros cuatro comandantes, entre ellos alias ‘Gentil Duarte’ y alias ‘Iván Mordisco’.

Pero no perdió del todo relación con las FARC. De hecho, él fue quien lideró el escape de Iván Marquez y Jesus Santrich a Venezuela en el 2019. Una vez en territorio venezolano, Jhon 40 estuvo en la reunión en la que se cuadraron las alianzas para fundar la ‘Segunda Marquetalia’. No estuvo interesado pues su lucha ya no era política. La visión de Jhon 40 es distinta y su proyecto es conquistar un corredor entre Ecuador y Venezuela para el tráfico de armas y droga: quiere seguir traqueteando.

El narcotraficante, quien acaba de ser sacado de la lista Clinton -documento que suscribe los nombres de quienes sus fortunas provienen de negocios ilicitos- por los Estados Unidos, se refugia en Venezuela.

