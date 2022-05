Los franceses dueños del Éxito están de fiesta: disparadas las ventas

.Publicidad.

El francés Jean-Charles Naori, hijo de emigrantes argelinos, aterrizó en Sudamérica con su mega-negocio de grandes tiendas de superficie antes de terminar el siglo. Había conformado el Grupo Casino desde mediados del siglo y tenía claro que su meta era cruzar fronteras. La primera apuesta que le resultó fue hacerse un 21% de una de las marcas emblemáticas paisas: Almacenes Éxito. Y así, Naori, pisó en firme en Colombia en agosto de 1999 y desde entonces no ha hecho otra cosa que expandirse: crecer y crecer en la oferta de alimentos y bienes de consumo, con la mayoría que tiene en Almacenes Éxito, Carulla y Vivero.

Jean-Charles Naouri pertenece a la élite económica, pero no a la tradicional burguesía francesa. Se hizo a pulso. Es austero, se viste siempre igual, con el mismo corte de vestido negro. Además, tiene dificultades para comunicarse con los demás y en los negocios es conocido por ser adicto a los detalles. Tecnócrata y de estrategia fría, antes de firmar un contrato, ansioso, considera todas las opciones, incluyendo las más improbables. Como funcionario público era arrogante, ahora como CEO dicen que es autoritario y ejerce una enorme presión sobre su gente, no dando mucho espacio para el debate. Naouri no encuentra placer en las cenas y cócteles, lee mucho, apasionado por la música y la ópera, prefiere disfrutar de la compañía de su esposa más joven que su hija.

Su conquista de Sudamérica comenzó con Éxito, el más emblemático de los almacenes paisas. Una historia que se remonta a 1949 cuando su fundador, Gustavo Toro Quintero, recién llegado de Titiribi (Antioquia) abrió un local de cuatro metros cuadrados en el sector céntrico de Guayaquil en Medellín con un capital de $ 15.000. La gran expansión de los almacenes se logró cincuenta años después con la integración progresiva con Cadenaldo (Almacenes Ley). En esta misma fecha, la cadena francesa Casino protocolizó la compra del 21,6 % de Almacenes Éxito a través de dos subsidiarias, para más tarde, en 2006, concretar una ampliación de acciones que le garantizó el 38,5%.

Luego, a principios de 2007, hubo un gran pulso entre Casino y la chilena Cencosud, que en octubre de 2006 había anunciado su intención de negociar un paquete de acciones con la familia Toro por la mayoría del Éxito. Sin embargo, Casino ejerció su derecho de preferencia y adquirió otro 24,5 %, quedándose con el 63% de la otrora organización antioqueña. Ese mismo año, Almacenes Éxito adquirió Carulla-Vivero, quedando el Grupo Casino como el mayor comercializador de alimentos en Colombia.

Naouri es presidente y CEO de Casino desde 2005, donde aprovechó sus relaciones en el sector financiero para obtener el respaldo de varios fondos de inversión y asesoramiento por los bancos Rotschild y JP Morgan para la adquisición mayoritaria de Almacenes Éxito.

La vida de Jean-Carles Naouri ha sido también particular. Hijo de padre médico y madre profesora de inglés, regresó de Argelia a Francia en 1956 en plena guerra por la independencia argelina, un pied-noir que a pesar del duro la dura llegada a Paris logró ganar premios nacionales en griego y latín, y graduarse del colegio a los 15 años. Entró a un Grandé Ecole, École Normale Superieure - ENS, plataforma para un selecto grupo de estudiantes que buscan carreras en el gobierno o la academia (Jean-Paul Sartre es graduado de allí), estudió luego en Harvard en EEUU y regresó a completar su PhD en Matemáticas, posteriormente estudió Administración en otro Grandé Ecole: ENA (École nationale d´administration)

Empezó su carrera como auditor financiero del Tesoro Francés, siendo luego jefe del gabinete del ministro de Finanzas del Gobierno socialista entre 1982-1986, donde fue uno de los abanderados de la desregulación de los mercados financieros. Haciendo uso de su rápida capacidad de aprendizaje, en 1987 se convirtió en socio de la Banca Rothschild y empezó su propio fondo, Euris, con el que gradualmente realizó inversiones en la industria. Logró el inicio de su fortuna en 1991, vía la adquisición de las tiendas de origen británico Rallye que fusionó de una manera brillante con el Grupo Casino, permitiéndole obtener el control de la cadena de supermercados Casino.

Su habilidad financiera es una de las mayores ventajas en su negocio, de hecho, tiene al Grupo Casino como el primer distribuidor de alimentos en América Latina y el Océano Indico, primero en Colombia, Brasil y Vietnam, además de ocupar el número dos en Tailandia, con una remuneración anual de con una remuneración anual de 480.000 euros, pero con ingresos anuales de más de USD 1.3 millones a través de sus otras inversiones. Por más austero que se declare, no disimula su gusto por el ruido de la máquina registrador porque como dice un pariente suyo es un convencido de que “el dinero es su motivación primera, es una obsesión, puesto que, para él, es el criterio objetivo del éxito y el valor de los hombres”.

Los franceses lograron hacerle frente a la pandemia en Colombia, desde que tomaron las riendas del grupo en 2019, impulsaron canales digitales que ayudaron a fortalecer su presencia y lograron salir campeones. Este 2022, en el primer trimestre del año creció un 20% frente al 2021 alcanzados ingresos de hasta 4,6 billones de pesos, un récord histórico para los almacenes más populares del país con mayor presencia regional. El presidente del Éxito, Carlos Mario Giraldo, es el puente del francés con el país y atribuye a la disparada del grupo a la reactivación económica además de las estrategias de innovación como sus canales digitales que se potenciaron el 17 de marzo de 2020, el primer día en el que se decretó cuarentena obligatoria en Colombia y que se extendió durante dos años.

