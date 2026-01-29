Los exitosos negocios de Karol G que le permiten gastar más de 30 millones de pesos en una cuenta de restaurante

Karol G cuenta con dos restaurantes, una discoteca, su sello discográfico y hasta su propio tequila, demostrando que sus ingresos no dependen solo de su música.

Karol G volvió a ser noticia en Medellín, esta vez lejos de los escenarios y los estadios. La artista paisa llegó sin previo aviso a su restaurante Carolina vestida de manera elegante y acompañada de amigos y familiares, recorrió el restaurante, saludó a los asistentes y compartió con el equipo del lugar. La sorpresa llegó cuando decidió asumir el pago total de la cuenta de todos los clientes presentes, un gesto que fue confirmado por el grupo Belisario, operador gastronómico del establecimiento.

Según la información conocida, el valor de la cuenta que Karol G decidió cubrir rondó los 30 millones de pesos. El gesto fue recibido con aplausos y muestras de entusiasmo por parte de quienes se encontraban en el lugar, que no esperaban que la noche terminara sin tener que pagar su consumo.

Karol G sorprendió con un gran acto de amor al llegar a su restaurante ‘Carolina’ en Medellín y pagar la cuenta de todos los comensales. 👏🏽✨



Karol G, una empresaria que diversifica su marca

El restaurante Carolina, ubicado en Medellín, hace parte del portafolio de negocios que la cantante ha construido en los últimos años. El lugar ofrece una experiencia culinaria enfocada en cocina caribeña, con platos de mar y carnes, además de una carta de cócteles diseñada para un público amplio. Sin embargo, este no es el único establecimiento asociado a su nombre en la ciudad.

Karol G también está detrás de Provenza, un pub al aire libre inspirado en ambientes de playa, y de la discoteca El Callejón del Gato, uno de los espacios nocturnos más concurridos en Medellín, donde la artista ha hecho apariciones esporádicas. Todos estos negocios hacen parte de una estrategia que busca extender su influencia más allá de la música, bajo la empresa matriz Girl Power Inc.

En el sector musical, la cantante cuenta con su propio sello, Bichota Records, creado para mantener el control sobre su obra y la propiedad de sus grabaciones. Para su puesta en marcha, realizó una asociación con Interscope Records que, según estimaciones del sector, estaría cercana a los 100 millones de dólares.

La expansión empresarial de Karol G también llegó recientemente al mercado de las bebidas alcohólicas. Inspirada en su canción 200 copas, la artista se asoció con Casa Dragones para lanzar una nueva expresión de tequila cristalino, elaborada 100 % con agave azul y añejada por más de 12 meses en barricas de roble americano. Esta bebida ya está disponible desde el pasado 1 de octubre en México y Estados Unidos, mientras que su llegada a Colombia está prevista para este año. La botella de 750 ml tiene un precio aproximado de 460 mil pesos.

Aunque no se conocen cifras oficiales sobre los ingresos de todos sus negocios, se estima que el patrimonio neto de Karol G, sumando música, giras, patrocinios, licencias y emprendimientos, supera los 25 millones de dólares. Un número que confirma que su impacto ya no se mide solo en reproducciones, sino también en cifras empresariales.

