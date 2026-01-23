Por qué los gringos de Reebok le apostaron a Karol G como su imagen para competirle a Adidas y Nike

La colombiana se une al Salón de la Fama de Reebok que ya ha contado con figuras como Victoria Beckham, Cardi B, Ariana Grande, Gal Gadot y Georgina Rodríguez.

Reebok, la marca deportiva que fue pionera cuando nació en Inglaterra a finales de los años 50 y que hoy forma parte del emporio norteamericano Authentic Brands Group, busca reconectarse con su clientela joven de la mano de la potente reguetonera paisa Karol G. La compañía quiere reactivar el interés por su línea Classics y por eso se la juega con una combinación de tradición, cultura pop y estilo de vida moderno.

Esta estrategia no es aislada. Aunque la marca siempre le ha apostado a este tipo de estrategias publicitarias, desde 2022, bajo el liderazgo de Todd Krinsky (presidente y director ejecutivo de Reebok), la empresa ha reforzado su apuesta por rostros globales que aporten relevancia cultural y visibilidad a sus colecciones.

Karol G se suma así al llamado “Salón de la Fama” de embajadores de la marca, por el que ya han pasado figuras como Victoria Beckham, Cardi B, Ariana Grande, Gal Gadot y Georgina Rodríguez. La idea es clara: usar el poder de la celebridad para impulsar diseño, narrativa y ventas, sin perder la esencia deportiva que ha definido a Reebok durante décadas.

La presentación de la alianza estuvo acompañada por una campaña audiovisual al ritmo de Latina Foreva, un guiño directo al público latino y a la identidad de la artista. El mensaje es claro: lo clásico no pertenece al pasado, sino que evoluciona con quienes lo usan, una idea que Reebok articula bajo el lema Born Classic. Worn for Life.

El estilo y gusto de Karol G quedará marcado en la nueva colección

Más allá del anuncio publicitario, la colaboración se materializa en una colección co-creada que mezcla calzado y prendas inspiradas en el estilo personal de Karol G. La propuesta se apoya en siluetas históricas de la marca, reinterpretadas con materiales premium y un enfoque contemporáneo. Reebok busca que sus modelos emblemáticos vuelvan a ser piezas de uso cotidiano, adaptadas a las dinámicas actuales de la moda urbana.

La artista no solo actúa como rostro visible, sino que participa en el proceso creativo, aportando referencias estéticas y una narrativa ligada a la autoexpresión y la confianza. Este enfoque permite que la colección dialogue con audiencias jóvenes que valoran la autenticidad y la identidad propia como parte de su forma de vestir.

La campaña también refuerza su alcance internacional al integrar escenarios urbanos y talentos emergentes de distintas ciudades del mundo. La intención es mostrar cómo el estilo Reebok se adapta a contextos culturales diversos, manteniendo una estética reconocible y coherente a escala global.El lanzamiento oficial de la colección está previsto para el 18 de febrero y contempla modelos unisex y opciones exclusivas para mujer, fabricadas en piel 100 % genuina.

Karol G se une al impacto de Sofía Vergara en el mundo de las zapatillas deportivas

Cabe recordar que Karol G no es la única colombiana que se ha convertido en imagen de una marca internacional de zapatillas. En noviembre de 2025, Skechers, empresa en la que el Grupo Santo Domingo posee acciones, anunció a Sofía Vergara como su nueva embajadora global, destacando su trayectoria en cine y televisión y su alcance internacional.

La campaña surgió a partir de una experiencia personal de la actriz con el calzado tras una cirugía de rodilla, reforzando una narrativa de autenticidad. Al igual que la alianza entre Reebok y Karol G, este movimiento confirma el creciente protagonismo del talento colombiano en las estrategias globales de las grandes marcas deportivas.

Por último, es importante indicar que este acuerdo con Reebok tampoco es la primera incursión de Karol G como rostro de una firma reconocida. La artista ha sido imagen de marcas de moda y lifestyle como Victoria’s Secret, donde participó en campañas y eventos clave durante 2025, y Diesel, con la que lanzó una colección cápsula exclusiva en octubre del mismo año.

A esto se suman colaboraciones anteriores con Crocs, con ediciones de calzado personalizado inspiradas en sus álbumes, y con Kappa, donde fusionó ropa deportiva y estética urbana. Una trayectoria que confirma su peso como figura comercial más allá de la música.

