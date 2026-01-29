- Promoambiental Distrito transformó el manejo de residuos en sus operaciones para recibir la certificación Basura Cero

El operador de aseo, liderado por Tomás Mendoza recibió el reconocimiento de Icontec por la implementación del sistema de gestión en su base de operaciones

El operador de aseo, liderado por su gerente general, Tomás Mendoza recibió la certificación de Icontec en la categoría oro por la implementación de un exitoso sistema de gestión en su base de operaciones.

Los años de trabajo constante y con un enfoque diferente por parte de Promoambiental Distrito la hicieron merecedora de la certificación Basura Cero, en la categoría Oro, otorgada el pasado 21 de enero. Este logro responde a un propósito liderado por la empresa por redefinir la forma en que se gestionan los residuos generados en su propia operación, consolidándose como un referente en sostenibilidad y economía circular en el país.

Promoambiental Distrito es uno de los cinco operadores de aseo de Bogotá, y el primero en recibir la certificación Basura cero otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Obtuvo una calificación de 96,7 sobre 100 y la ubica como la primera empresa en Bogotá del sector de aseo en obtener este reconocimiento.

Según el gerente de sostenibilidad de Promoambiental Distrito, Edgar Cataño, el sistema de gestión implementado por la empresa, redefine la forma como se gestionan los residuos que genera su propia operación, a partir de acciones de reducción en la fuente, reutilización de materiales, separación eficiente, con una trazabilidad constante que permite medir resultados. El objetivo fundamental de la compañía es reducir al máximo, la disposición de desechos en el relleno sanitario Dona Juana. En busca de avanzar hacia un esquema donde los desechos se transformen en recursos y oportunidades para mejorar, la empresa apunta a optimizar el uso de recursos no renovables como el agua y la energía.

Con la implementación de estas nuevas prácticas, la empresa redujo considerablemente la generación de residuos en 187.000 kilógramos, reutilizando más de 900 llantas en procesos de reencauche y reciclando más de 100.000 kilógramos de desechos a través de una adecuada separación en la fuente.

El esfuerzo por combinar la operación de recolección de residuos con la protección ambiental está presente desde sus inicios en 2018. Siempre ha estado enfocado en la gestión integral de residuos y la limpieza urbana en Bogotá, a través de labores de recolección de residuos, barrido de vías y áreas públicas, poda de árboles y lavado de áreas públicas, complementadas con programas de educación ambiental que fomentan la corresponsabilidad y la sostenibilidad.

Como resultado de ese trabajo continuo y del enfoque ambiental que ha marcado su operación, la certificación que acaban de obtener se suma a otras certificaciones logradas por la compañía en años anteriores, posicionándola aún más en estándares de calidad, gestión ambiental, innovación, seguridad y buenas prácticas operativas, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo sostenible.

Los planes impulsados para alcanzar este objetivo incluyeron varios procesos, como un diagnóstico interno, capacitación del personal operativo, rediseño de procedimientos, adecuación de puntos ecológicos y auditorías internas y externas, entre otros. Con lo que la compañía mejoró su eficiencia operativa, fortalecimiento organizacional y una reducción de la huella ambiental.

Sobre el reconocimiento entregado por el Instituto de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), el gerente general de Promoambiental Distrito, Tomás Mendoza Pardo, afirmó que la certificación otorgada a la compañía ratifica que los cambios culturales y operativos al interior de las organizaciones sí generan impactos ambientales reales y medibles. Aseguró que, como empresa del sector de aseo en Bogotá, están demostrando que es posible liderar con el ejemplo y contribuir de forma concreta a una ciudad libre de residuos, sostenible y circular.

