- Los drones artesanales que aterrorizan al Cauca y al Catatumbo sin que nadie pueda frenarlos

Frente a la proliferación de drones en el Catatumbo y el Cauca, la respuesta militar debe enfocar la guerra electrónica y la logística ilícita

Texto escrito por: Ivan Coello Ángel

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Hay una ley implícita en la arquitectura de la guerra: cuando una amenaza aérea no puede ser interceptada en el espacio o en el aire, la única solución militar existente se ejecuta en la tierra, neutralizando la base, el nido y la cadena de suministro antes del despegue.

Pero qué hacer con la gran proliferación de drones de ataque que manejan los grupos violentos en Colombia, que incrementaron y mejoraron sus ofensivas de manera tecnológica y estratégica.

Hoy, sobre las cordilleras y los valles del Cauca, el Naya y el Catatumbo, Colombia enfrenta un fenómeno que evoca, a una escala simétrica y letal, la misma encrucijada estratégica que paralizó a los mandos británicos en el invierno de 1944. Las facciones de la subversión y las disidencias han convertido el uso táctico de drones comerciales modificados en una artillería invisible de precisión.

En cuanto al origen de estas tecnologías en el contexto del conflicto colombiano, no existen evidencias ni registros oficiales de inteligencia militar que confirmen la provisión directa de misiles o drones militares por parte del gobierno de Irán a los grupos armados ilegales.

Si bien el modelo doctrinal iraní ha sentado el precedente global de la guerra asimétrica no tripulada y Teherán exporta municiones merodeadoras de grado industrial (como la familia Shahed), la amenaza en las cordilleras colombianas responde a una realidad muy distinta: la democratización del mercado civil y el bricolaje bélico.

Los aparatos derribados no son vectores de la industria militar persa, sino cuadricópteros comerciales y prototipos artesanales ensamblados con componentes de doble uso —motores brushless, servomotores, controladoras de vuelo y placas de radiofrecuencia— fabricados en el mercado asiático e ingresados al país mediante redes de contrabando transnacional.

Por ello, el verdadero centro de gravedad de la respuesta estatal no está en buscar amenazas estatales remotas, sino en asfixiar los flujos ilícitos de insumos electrónicos e impresoras 3D en las fronteras y puertos, neutralizando la cadena logística de suministro antes de que estas piezas comerciales sean transformadas en armas en los talleres clandestinos de la subversión.

Más que sofisticadas armas de guerra industrial, enfrentamos el impacto directo de la democratización de la aviación no tripulada. Los grupos armados emplean principalmente dos tipos de plataformas:

Cuadricópteros comerciales adaptados (Tipo DJI Phantom/Matrice): Operan a alturas de entre 100 y 400 metros, con velocidades que oscilan entre los 40 y 70 km/h. Equipados con servomotores y mecanismos artesanales de liberación, arrojan granadas de mortero de 60 mm o cargas de C-4 con metralla, causando una destrucción focalizada pero devastadora sobre patrullas militares y estaciones de policía.

Operan a alturas de entre 100 y 400 metros, con velocidades que oscilan entre los 40 y 70 km/h. Equipados con servomotores y mecanismos artesanales de liberación, arrojan granadas de mortero de 60 mm o cargas de C-4 con metralla, causando una destrucción focalizada pero devastadora sobre patrullas militares y estaciones de policía. Drones de ala fija (UAV artesanales): Diseñados con estructuras ligeras de balsa y fibra de vidrio, alcanzan velocidades superiores a los 120 km/h y autonomías de vuelo que superan los 20 kilómetros, funcionando como misiles de crucero de bajo costo para golpear infraestructura pesada.

Frente a este despliegue, la defensa pasiva es insuficiente. Para entender cómo erradicar esta amenaza de los cielos colombianos, conviene examinar la historia de la tecnología de proyectiles, la física de la velocidad supersónica y el papel inesperado que jugó una estrella de Hollywood en los albores de la era de los misiles.

La sombra del V-2: Cuando el terror tocó la estratósfera

Durante el verano de 1944, los habitantes de Londres aprendieron a temer a dos fantasmas mecánicos distintos. El primero era la V-1, el primer misil de crucero de la historia: un proyectil impulsado por un pulsorreactor que zumbaba a baja altura (600 metros) y a unos 640 km/h. Contra la V-1, la Royal Air Force (RAF) desarrolló tácticas audaces, desde cazas volando en paralelo para voltear las alas del proyectil en pleno vuelo hasta densos cinturones de artillería antiaérea guiada por radar.

Pero el verdadero salto al abismo llegó en septiembre de 1944 con el V-2 (Vergeltungswaffe 2), diseñado por el equipo de Wernher von Braun en Peenemünde.

El V-2 no volaba; escalaba. Impulsado por un motor de alcohol y oxígeno líquido, el cohete se elevaba en una parábola perfecta hasta alcanzar los 80 a 90 kilómetros de altitud, rozando la estratósfera y rozando técnicamente los límites del espacio exterior. Descendía sobre Londres a más de 4.000 km/h (Mach 3).

A esa velocidad supersónica, la física anulaba cualquier posibilidad de defensa. Ningún radar de la época podía dar la alarma a tiempo, ningún cañón antiaéreo podía reaccionar y ningún avión podía interceptarlo. La explosión en el suelo ocurría antes de que la onda sonora del silbido del cohete alcanzara los oídos de las víctimas. Era la invencibilidad absoluta en el aire.

Hedy Lamarr y el secreto del espectro ensanchado

Mientras los ingenieros del Tercer Reich buscaban la invencibilidad mediante la masa y la velocidad, a miles de kilómetros de allí, en un camerino de la Metro-Goldwyn-Mayer en Los Ángeles, una de las actrices más famosas del mundo concebía la solución para neutralizar las armas guiadas por radio.

Hedy Lamarr, la célebre protagonista de Sansón y Dalila, poseía una mente matemática formidable. Conmovida por el hundimiento de barcos civiles en el Atlántico, Lamarr comprendió que el gran punto débil de los torpedos y proyectiles guiados por radiocontrol era la vulnerabilidad de su frecuencia de emisión. Si el enemigo detectaba la señal, podía bloquearla fácilmente.

Junto con el compositor de vanguardia George Antheil, Lamarr patentó en 1942 el espectro ensanchado por salto de frecuencia. Inspirándose en las 88 teclas de un piano, el sistema hacía que la señal de mando entre el emisor y el proyectil saltara constantemente de una frecuencia a otra en un orden aleatorio pero sincronizado. La señal se volvía prácticamente un fantasma imposible de rastrear o interferir.

Aunque la Marina de los Estados Unidos archivó la patente en su momento por considerarla demasiado avanzada para la época, la invención de Lamarr sentó las bases de la guerra electrónica moderna y, décadas más tarde, de las tecnologías que hoy sostienen las comunicaciones móviles, el Wi-Fi, el Bluetooth y los propios enlaces de datos de la aviación no tripulada.

La carrera hacia Berlín: Los planos del espacio

Cuando el Tercer Reich colapsó en la primavera de 1945, las potencias aliadas comprendieron que el verdadero botín de la guerra no eran las reservas de oro ni la superficie territorial, sino el dominio de la estratósfera.

Los servicios de inteligencia de la Unión Soviética enviaron equipos especiales tras las vanguardias del Ejército Rojo hacia Berlín y Nordhausen (donde se encontraba la fábrica subterránea Mittelwerk). La orden directa del Kremlin era clara: capturar antes que los norteamericanos los planos, los bancos de prueba, las piezas de repuesto y a los científicos del programa V-2.

Aunque Estados Unidos logró evacuar a Wernher von Braun y a la cúpula de ingenieros mediante la Operación Paperclip, los soviéticos incautaron toneladas de documentación técnica y decenas de cohetes ensamblados. De esos planos del V-2 capturados en las ruinas alemanas nacieron directamente los programas que llevarían al Sputnik al espacio y darían origen a los misiles balísticos intercontinentales de la Guerra Fría.

Soluciones para Colombia: Neutralizar la amenaza en tierra y aire

La lección que dejó el V-2 a los estrategas británicos en 1944 es la misma que aplica hoy para las Fuerzas Militares de Colombia: cuando no se puede interceptar el vector en la fase final de su trayectoria, la única respuesta doctrinal es neutralizar el origen.

Para erradicar la amenaza de los drones artesanales y comerciales en el territorio nacional, Colombia debe estructurar una estrategia integral articulada en cuatro ejes:

Ataque a las bases de lanzamiento y la cadena logística (La lección de 1944): Así como la RAF concentró sus bombardeos en las plantas de producción de combustible líquido y las plataformas móviles en Holanda, la inteligencia colombiana debe priorizar la interdicción de la red de suministro de kits de conversión, motores brushless, servomotores y cargas explosivas. Sin talleres de ensamblaje en los enclaves cocaleros, el drone pierde su capacidad operativa. Sistemas de Guerra Electrónica Focalizada: Utilizando principios derivados directamente del salto de frecuencia acuñado por Hedy Lamarr, las Fuerzas Armadas requieren desplegar inhibidores de frecuencia (jammers) de amplio espectro en las estaciones de policía y bases fijas para cortar de inmediato los enlaces de radiofrecuencia (2.4 GHz y 5.8 GHz) y las señales GNSS/GPS que guían a estas aeronaves. Escudo Óptico y Cinético De Bajo Costo: La artillería tradicional es ineficaz contra objetivos tan pequeños. Se requiere la integración de sensores térmicos de baja cota acoplados a escopetas de munición dispersa, redes de captura y pequeños micro-drones interceptores diseñados exclusivamente para la colisión en el aire. Control Estricto del Espectro y Registro: Establecer una regulación estricta y rastreable para la importación y comercialización de plataformas multirrotor de alta capacidad de carga en las zonas de orden público en conflicto.

El aire sigue siendo el dominio donde se decide la sorpresa táctica. Hace ochenta años, la humanidad aprendió a mirar hacia la estratósfera con el V-2; hoy, en las montañas de Colombia, el desafío requiere mirar con la misma rigurosidad estratégica hacia los pequeños vectores que desafían la soberanía nacional desde el horizonte.

Decenas de pequeñas abejas atacando en silencio pueden ser más letales que la embestida directa de las fieras sobre su presa. Los drones son las armas más letales en la nueva era de la guerra en Colombia.

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