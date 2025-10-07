- Los dos amigos y empresarios que Trump sentó en Egipto como negociadores de la paz en Gaza

Steve Witkoff su llave de golf en Mar a Lago y su yerno Jared Krushner, exitosos en el sector inmobiliario, estarán junto a delegados de Hamás y Netanyahu

Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, y Jared Kushner, su yerno, casado con Ivanka, son parte del grupo de Estados Unidos en las conversaciones entre Israel y Hamás que comenzaron en Egipto el lunes. Son amigos, Kushner ha asesorado a Witkoff en negociaciones con líderes de los países árabes y tienen en común sus millonarias inversiones en el sector inmobiliario.

La mano de Kushner, a quien Trump ya había involucrado con el Oriente Medio en su primer gobierno, estuvo en el plan de desarrollo para Gaza y muy especialmente en el controvertido proyecto, de la “Riviera de lujo” para Gaza. Sin aparecer formalmente, Kushner, quien es judío practicante, ha estado tras escena y de manera más intensamente cuando Israel intentó matar a los negociadores de Hamás en Qatar. Vio en riesgo sus relaciones económicas con este y lo demás países del Golfo si empezaban a poner en tela de juicio el apoyo de Estados Unidos; de ahí habría salido la presión de Trump a Netanyahu, un viejo aliado, para buscar una salida a la guerra.

Kushner, su esposa Ivanka, ambos abiertamente influyentes en el primer gobierno Trump anunciaron esta vez que se harían a un lado. Su mente por tanto no estaba en la guerra de Gaza ni en los posibles réditos en los negocios ni la vitrina mediática de que gozó en los Acuerdos de Abraham para la normalización de las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos en 2020.

En Oriente Medio Kushner tiene un superamigo que lo fondea, el principe saudí Bin Salman

El foco de los intereses de la pareja que se trasladó a vivir a Miami estaban en el negocio inmobiliario que impulsaría desde allí Neófito en el asunto financiero, pronto encontró la mano tendida de su amigo en el príncipe Mohamed bin Salman de Arabia Saudita, quien en un abrir y cerrar de ojos le fondeó a Infinity Partners. Adquirieron un terreno en el Mediterráneo que desarrollan con los arquitectos top, un hotel de lujo en Albania, un proyecto que desarrolla la prestigiosa cadena Aman a lo largo de la costa mediterránea, y quieren los derechos exclusivos del desarrollo de una pequeña isla estratégica llamada Sazan. Entre otros.

El negociador amigo que pagó el sándwich

Steve Witkoff es la nueva imagen de la diplomacia internacional cercana y leal a Trump

Steve Witkoff, empresario inmobiliario, es compañero de golf en Mar-a-Lago y llega este miércoles a Egipto para ocupar su sitio entre los negociadores. De 68 años y nacido en el Bronx, representa la nueva diplomacia del actual gobierno, menos institucional, más personal y centrada en figuras leales al presidente.

Con Trump se conoció desde los 80 cuando lo asesoró en una operación inmobiliaria, y después en Nueva York , cuando le pagó un sándwich de jamón queso por haber olvidado su billetera. Años después le apoyó en la campaña, donó USD 2 millones al Partido Republicano, y estuvo cerca del segundo atentado a Trump candidato. El mandatario lo nombró su enviado para Oriente Medio tan pronto se posesionó en enero 2025.

En él destacan su capacidad para obtener resultados concretos en poco tiempo, y la cercanía con el mandatario que obvia pasos burocráticos cuando se requieren decisiones exprés.

En sus negocios inmobiliarios presenta algunos desarrollos de los más ambiciosos y lujosos de Estados Unidos, en Miami y Nueva York. Uno de ellos Shell Bay en Hallandale Beach, Florida, con con condominios de lujo, hotel con marca Auberge, campo de golf diseñado por Greg Norman, marina privada.

Los proyectos inmobiliarios de Witkoff en Miami son cinco estrellas

Otro es Shore Club Private Collection, también en Miami Beach, que incluye la restauración de un histórico hotel de 75 habitaciones. En el sector urbano, Witkoff se ha embarcado en el megaproyecto de Miami Worldcenter, en donde con Monroe Capital planea construir tres torres de hasta 57 pisos con más de 2.000 unidades residenciales y espacios comerciales.

Kushner y Witkoff estarán concentrados en Egipto buscando concretar la paz entre Israel y Hamás. Algunos se atreven a señalar que si Jared Kushner y otros allegados a Donald Trump pretenden ganar dinero con proyectos inmobiliarios en Gaza, es necesario que este territorio sea estable, lo que implica la participación de los palestinos en su gobernanza, ganando un punto que parece lejano.

