Los disturbios en Pasto luego de que Luis Alfonso no llegara a presentarse en un recinto de la ciudad

Ante los desmanes de sus fanáticos, el ídolo de música popular se pronunció en sus redes revelando la insólita razón por la que no pudo cumplir con la cita

.Publicidad.

El ídolo de la música popular Luis Alfonso debía presentarse en el Coliseo Champagnat, pero nunca llegó a la cita, un incumplimiento que sus fanáticos tomaron de forma muy violenta. Pero la falta no fue culpa del artista, sino que se debió a problemas climáticos, que impidieron que tanto su vuelo como otros de los que estaban programados para esa tarde, pudieran aterrizar.

El aeropuerto de Pasto es uno de los más peligrosos de Colombia y esta es una de las épocas del año en las que es más difícil aterrizar. Puede llegar a ser tan difícil que las aerolíneas suelen enviar a sus pilotos más experimentados para los viajes que se hacen en esta época del año hacia la capital de Nariño. Agosto, que históricamente ha sido un mes caracerizado por sus fuertes vientos, suele ser mucho peor.

..Publicidad..

Luis Alfonso incluso contó que invirtió más de 50 millones de pesos en este vuelo charter, para intentar cumplir con la cita de sus fanáticos, pero que de todas formas fue imposible. No sólo él tuvo problemas para cumplir, otro cantante conocido como El Andariego tampoco pudo llegar a la cita por las mismas razones.

...Publicidad...

Algunos fanáticos no quedaron muy contentos: “Luis Alfonso y El Andariego no llegaron, eso se sabía. Nos dieron contentillo diciendo que venían en un vuelo charter y esperaron al final para decir que ya no llegaban y que con la boleta reclamáramos el dinero”, expresó uno de ellos en el portal web El Barco.

....Publicidad....

En el último mes Luis Alfonso también se ha presentado en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín; donde está presentando su último álbum, que lanzará pronto, llamado Contentoso. Un disco que tiene canciones como "Lo que ella necesita" con Jessi Uribe y su nuevo éxito "Chismofilia" que presentó hace pocos días.