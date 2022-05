Los discursos etílicos y la imbecilidad de los sobrios

Por: Mario Arturo |

¿¿¿Descalificar a un adversario político porque supuestamente da sus discursos borracho??? ¿Ese es el nivel de debate que se plantea? 🙄A lo mejor no se han enterado de que en la excitación de los vinos, don Juan Rulfo incendió un llano, Estanislao Zuleta elogió la dificultad, Allan Poe divisó un gato negro, William Faulkner abrazó un Nobel, también nuestro Raúl Gómez Jattin, con la lucidez de de su pluma, muchas veces nos hacía despreciar la sobriedad.

No se trata de ondear las bandera de ningún partido, sino de exigirle a aquellos que aspiran a ocupar el solio de Bolívar un debate propositivo, ya no sean tan descomedidos al menospreciar, de esa manera, la capacidad de entendimiento de la sociedad que pretenden gobernar. Sin duda esta pasará a la historia como una de las campañas en las que el argumento se ha desterrado de plano, el interés por convencer al elector ya no es la prioridad, se han ocupado más bien en encasillar a la sociedad en dos extremos y nos dicen que tenemos que escoger entre el odio o el miedo y si no se opta por figurar en alguno de ellos simplemente se es acreedor a la descalificación y a la ofensa más oprobiosa.

Como sociedad no podemos aspirar a la perfección de nuestros gobernantes; bien decía Epícteto en su Enquiridon que los seres humanos anhelamos la perfección precisamente porque carecemos de ella, cuanto añoramos todo lo que no tenemos, y tal vez parafraseando a Benedetti entendemos que "la perfección es una pulida colección de errores", pero si podemos demandar de cualquiera que aspire a gobernar discursos que al menos siembren en la conciencia del colectivo una esperanza.

Colombia, en la extensión de su territorio, equivale a los kilómetros cuadrados de España, Francia y Portugal; aquí hay negros, criollos, blancos, LGTB, campesinos, librepensadores y tecnócratas, hinchas del verde y del blanco. No pretendan ponernos de acuerdo a todos, pero si al menos entreguen a los destinatarios de sus discursos una luz de esperanza, dejen expectantes a sus interlocutores, cualquiera que sea su corriente política o identidad ideológica, de que la unidad si es posible; la deshumanización del lenguaje y esa manipulación de la sociedad en la que nos han sumido, convierte cualquier conversación sobre temas políticos en una suerte de enfrentamiento en el que vence el que más argumentos tenga para descalificar; nos han puesto en el lindero entre la razón y la violencia tal vez como en ningún otro tiempo, se les ha olvidado que la ciudadanía, que los hombres y mujeres de colombia, están por encima de cualquier ambición política.

