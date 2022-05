Así transcurrió la Noche Amazónica: una iniciativa para proteger el Amazonas

Por: Carolina Huertas Tejada |

mayo 02, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Cada vez cobra más relevancia hablar y poner en la agenda pública lo que ocurre en la Amazonia. No solo porque es el pulmón del planeta, sino también porque las culturas que allí viven tienen un mensaje urgente para nosotros. Por eso, el pasado jueves 28 de abril hubo un encuentro entre sabedores indígenas, músicos, artistas y organizaciones ambientales en Bogotá, en el marco de la iniciativa Escucha la Amazonía. Dentro de las organizaciones que hacen parte del proyecto están OPIAC, Gaia Amazonas, The Nature Conservance, Dejusticia y GreenPace, entre otras.

En cuanto entrabas al recinto (Ghetto Bar), ubicado en el corazón de Chapinero, en Bogotá, lo primero que podías vislumbrar era una obra de arte en la que el agua era la protagonista, esto con el fin de concientizar a los asistentes sobre la relevancia de preservar este líquido vital. La multiculturalidad, el arte, la gastronomía y el pensamiento eran allí era la norma.

-Publicidad.-

En el espacio de conversación, el indígena uitoto Herman Mendoza, de la OPIAC, se refirió a la importancia de una política pública que tenga que ver con la defensa territorial de la Amazonia: "Yo quiero hacer un llamado para sentarnos y mirar más a fondo en qué consiste esa proposición en términos políticos. Desde la Amazonia nosotros tenemos propuestas políticas, tenemos propuestas para mostrar al nuevo gobierno. Pero para la Amazonia se deben tomar acciones urgentes y con decisión".

Publicidad.

"Científicamente está comprobado: ahí donde los pueblos indígenas ya no están, donde las cunturas ancestrales ya no están, hay mayor deforestación. Los pueblos indígenas tienen una función fundamental en ese ecosistema", añadió Herman Mendoza. Al final, la representante de Gaia Amazonas apuntaló: "Queremos que esas voces de ustedes, del Caquetá, del Apaporis, sean tan fuertes que sea imposible de no escuchar".

La noche transcurrió con una muestra de comida amazónica de parte de Flor Matilde Acevedo, del corregimiento del Capricho, San José del Guaviare, quien representa a un grupo de 15 mujeres que diseñaron el emprendimiento Delicias del Bosque de Capricho, a partir de superalimentos amazónicos: asaí, seje y moriche. Además, Luz Edilma Andrade indígena Piratapuyo, del departamento del Vaupés, ofreció la degustación de comida tradicional amazónica.

Del lado artístico, hubo un performance por parte de Jaguara, colectivo multidisciplinario de artistas, diseñadores, ambientalistas, conocedores ancestrales, científicos y músicos que nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad actual de la selva amazónica.

La presentación de la cantante Duina del Mar, interpretando su canción 'Gotita', que forma parte esencial de la campaña 'Escucha la Amazonía', hizo cantar a todo el público y sacar más de una sonrisa a los sabedores y líderes ambientales presentes en el evento.

La Alianza por la Amazonía tiene el propósito de llevar el llamado urgente al próximo gobierno de atender las problemáticas que se viven en esta región, pues su patrimonio cultural y natural es de vital importancia para garantizar la sostenibilidad del agua que consumismos, regular las lluvias, estabilizar el clima global y asegurar el hábitad de las especies únicas que allí se encuentran.

La Alianza impulsa una agenda que incluya estos puntos:

Proteger la región amazónica frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Asegurar la conectividad ecológica y sociocultural de la Amazonía. Consolidar el Estado Intercultural para la Amazonía. Poner en marcha un modelo de desarrollo sostenible desde y para la Amazonía. Garantizar la protección de los derechos de los defensores y defensoras ambientales, comunidades campesinas y autoridades indígenas de la Amazonía.