Los días amargos de Alejandro Gaviria como ministro de Gustavo Petro

.Publicidad.

Alejandro Gaviria aceptó la propuesta de ser su ministro de Educación a sabiendas que no terminarían sus cuatro años de mandato. Sin embargo, no pensó que el ensimismamiento del mandatario, reflejado en cada consejo de ministros. Por eso apenas duró cinco meses en el cargo de ministro de salud. En esta conversación se ve el gran fracaso del presidente en más de un año de mandato: la incapacidad de traicionar sus ideas de lucha para el bien común.

Juan Manuel Ospina: Alejandro tiene una historia amplia en la academia, en la vida pública y hasta hace pocos meses fue el ministro de Educación de Gustavo Petro, así que no me detengo ahí. Así que arranquemos. La razón que me llegó a invitarte a esta conversación fue la lectura de su libro La explosión controlada que ver con su experiencia como ministro de Gustavo Petro.

-Publicidad.-

Aquí no se trata de ponernos a hablar bien o mal del presidente. Danos unas pistas para entender a Gustavo Petro; para muchos colombianos es un gran enigma, para algunos un enigma que adoran y para otros que asusta, pero no deja de ser enigmático. Hasta donde Petro era una etapa necesaria que debe recorrer este país.

Alejandro Gaviria: Hay dos temas Juan Manuel. El enigma de Petro que pasa por su personalidad política y lo otro es el momento histórico de lo que representa Petro. Hace 20 años Marco Palacio decía que si no hubieran matado a Gaitán de pronto la historia de Colombia hubiera diferente, menos violenta. Lo veo como una figura inevitable y lo digo en el libro, nosotros los del Centro político, y hemos cavilado sobre nuestros errores, pero en el fondo nada que hubiéramos hecho distinto habría cambiado el resultado de esa elección. Recogió un momento político, ese hastío sobre el establecimiento, había un estado de opinión en el país y Petro logró articular eso, supo leer el momento.

Publicidad.

Yo recuerdo como precandidato presidencial oyendo sus discursos con atención y decía algo que era muy sencillo Colombia no tiene paz porque no tiene derechos y no tiene derechos porque tenemos corrupción en la política y neoliberalismo –que viene por allá de los años 90-. Y eso que era una simplificación, se volvió un discurso que fue eficaz. Yo terminé haciendo parte del gobierno Petro porque yo veía que eso podía ser bueno para la democracia colombiana; que el articulaba ese descontento; que para muchos colombianos era una ilusión de cambio y ellos que no confían en el Estado, en la democracia colombiana, pero al estar confiando en Petro le estaban dando el beneficio de la duda a nuestras instituciones. Y esa la explosión controlada.

Juan Manuel Ospina: Lo de Petro hay que mirarlo en contexto como parte de un proceso de construcción de este país. A veces en su discurso Petro no acepta que este es un país en construcción y uno ve alma de Bulldozer y eso es uno de los problemas porque por ahí tampoco es la salida.

Alejandro Gaviria: Me parece muy interesante que tú lo veas así. Porque viene esta historia política. Yo me reuní por primera vez con Petro en abril del 2021, estábamos saliendo de la pandemia, él había tenido un covid muy fuerte, en Florencia y él me dijo algo interesante. La campaña presidencial estaba calentando motores, muy en ciernes. Y él me dijo para gobernar a Colombia se necesita una alianza entre el progresismo y el liberalismo.

JMO: Se refería al partido a una visión liberal.

AG: La visión liberal entendida como el reformismo democrático. Era como darle al Bulldozer un poquito de cordura. Y yo siempre creí que Colombia entraba en una transición. Aquí hay un mundo que se está agotando y otra que hay que construir y yo en ese gradualismo que busca consensos y esa impaciencia que mostraba Petro por construir un país distinto, yo siempre creí que podía jugar un papel aportando ideas. Y sabía que esa historia política tenía fecha de vencimiento y cuando me preguntaban si iba a durar cuatro años, yo decía que no. Pero no pensé que iba a ser la historia que fue, porque la historia que fue, fue la de un fracaso. El fracaso de un gabinete plural, de un gobierno de coalición; el fracaso de decir vamos a buscar cierta flexibilidad y vamos a llegar a acuerdos… y yo terminé saliendo porque esa idea inicial de juntar dos visiones diferentes del cambio no funcionó. Porque no sabemos esto para donde va.

Continúe escuchando la conversación:

También le puede interesar: La mezquindad de Santos y Peñalosa que hundió el metro subterráneo de Petro