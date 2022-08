"Los diálogos con el ELN no deben empezar de cero sino retomar lo avanzado"

.Publicidad.

Ad portas de reiniciarse los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, el máximo comandante de esta organización alzada en armas Eliécer Erlinto Chamorro, más conocido con el alias de Antonio García, respondió un cuestionario enviado por Noticentro Uno CM& sobre lo que se viene en esta nueva negociación.

Dice que las nuevas conversaciones de paz deben retomarse donde se dejaron… “no se trata de una nueva negociación sino de cumplir lo que se dejó de cumplir” el comandante García habla del papel de la iglesia y Venezuela en el nuevo proceso de paz.

Sobre la delegación de paz del ELN que está en Cuba encabezada por el integrante del comando central Pablo Beltrán, Antonio García subraya que esta debe regresar a Colombia, tal y como se estableció en los protocolos que el gobierno del expresidente Iván Duque no cumplió en caso de ruptura de la negociación. Este es el texto completo de la entrevista con Antonio García.

El ELN ha manifestado a través de diversas maneras su voluntad de paz con el nuevo gobierno que empieza. ¿Cómo se concibe una nueva negociación?

Lo que está por darse es la posibilidad de reanudar unas conversaciones con el nuevo gobierno. No hemos dicho que habrá una nueva negociación, sino que al menos se cumpla lo que se dejó de cumplir si se llegaba a romper la negociación. Quien la rompió fue el gobierno de Duque, ahora el nuevo gobierno y el Estado colombiano deben ponerse a salvo de dicho incumplimiento. Es lo básico; por tanto, punto de partida para reiniciar las conversaciones.

El Presidente Petro ha dicho que está dispuesto a retomar los diálogos con el ELN, en el punto que quedaron interrumpidos con el gobierno de Iván Duque, ¿están de acuerdo?

Siempre hemos dicho que se trata de reanudar donde se quedó; de todas maneras, deberán examinarlo las dos nuevas delegaciones en la mesa cuando se reúnan. No sabemos que tanto conocimiento tenga el nuevo gobierno de las discusiones que se dieron con el gobierno de Santos, queda un bache en la medida que Duque no hizo nada ni se enteró de lo que aconteció en dichas conversaciones y se puso a especular.

El presidente Petro ha propuesto un cese bilateral del fuego al ELN, ¿qué responde esta organización, están dispuestos a pactar este cese del fuego, ¿cuál sería el mecanismo de verificación?

Toda propuesta que sea positiva y constructiva debe considerarse y analizarse, pero será en la mesa donde se haga. No son temas para discutir de manera pública, pues si fuese así no se necesitaría dichos mecanismos. El espacio donde se exponen y discuten este tipo de propuestas es la mesa, allá se analizará; el ELN tiene la experiencia y capacidad para acordar a lo que la mesa se trate.

También el presidente ha dicho que su gobierno va a iniciar unos diálogos regionales de carácter vinculante en los que participen todos los actores de la sociedad, incluidas las expresiones armadas, ¿el ELN estaría dispuesto a participar de estos diálogos regionales, serían estos diálogos sustitutos de lo que ustedes han llamado convención nacional?

No conocemos a fondo su propuesta: quienes, cómo, sobre qué temas, espacios, etc. No puedo opinar de lo que no conozco; sería un tema que podría examinarse en la mesa. Todo diálogo y negociación, de un conflicto armado, exige la participación de las dos partes en las definiciones; jamás se puede definir por la otra parte.

El esfuerzo del ELN siempre ha estado centrado en buscar y lograr la participación de la sociedad para que examine y diagnostique los problemas del país, para buscar y construir soluciones, o sea las transformaciones; para eso se requiere de un diseño. Si se reabren los diálogos esperamos conocer la propuesta del gobierno, pues en la Agenda pactada hay un punto que se llama: Participación de la sociedad.

¿Qué opinión les merece la participación de la iglesia católica y más exactamente el vaticano para acompañar el nuevo diálogo que se va a reiniciar con el ELN?

En estos cuatro años del gobierno de Duque, negados para la paz, el papel de la iglesia católica y del Vaticano como animadores de la paz, fue importante; esperamos seguir contando con su aporte. El papel o rol de cada institución, organización o país, en el proceso de paz, es potestad de la mesa; además, hay un acuerdo firmado que debe tenerse en cuenta, para nosotros sigue teniendo vigencia, y cualquier modificación es asunto de las dos partes.

Hay muchas opiniones para que la mesa de diálogo con el ELN se pueda hacer en Colombia, ¿ustedes están de acuerdo o creen que no hay condiciones para realizar el diálogo en Colombia?

Es un asunto a tomarse con calma, por ahora lo prioritario es saldar la cuenta del incumplimiento del gobierno colombiano y el Estado. Hubo un incumplimiento a lo pactado, lo prioritario es reanudar los diálogos. Hay que pararse sobre lo acordado y construido, luego se mirarán opciones, cada tiempo tiene su afán. Aún estamos parados sobre un incumplimiento; si mañana vuelve a acontecer y nadie responde... o ¿acaso Duque respondió por eso? ¿Quién, en los organismos internacionales, califica estos acontecimientos?

¿Qué tal que un rompimiento sucediese estando la delegación del ELN en Colombia? menos mal que aconteció estando la delegación en Cuba. Qué injustos se fue con Cuba, Colombia toda está en deuda.

Es irónico, pues siguen diciendo que el ELN incumple y rompe los procesos. Hasta la fecha, jamás el ELN se ha parado de ninguna mesa ni dejado de firmar acuerdo alguno como se dice en los medios. Hace falta un periodismo investigativo.

¿Cuál será el papel que debe jugar Venezuela en el próximo diálogo de paz entre el ELN y el gobierno de Gustavo Petro?

Existe un acuerdo firmado por el ELN, el gobierno colombiano y cinco gobiernos, donde está definido el rol de estos países; eso sigue teniendo vigencia; sólo Ecuador renunció a su papel. Venezuela seguirá cumpliendo el rol acordado, igual que los demás. Venezuela ha jugado un importante papel, no puede desconocerse.

Muchos dicen que por ser este un gobierno progresista, el de Gustavo Petro, sería mucho más fácil llegar a un acuerdo de paz y reconciliación con el ELN. ¿Usted qué opina?

Otros dicen que es más difícil. Hay que tener en cuenta que un conflicto armado, la naturaleza política, que tiene causas económicas, sociales, políticas y culturales; como el que vivimos, no sólo se negocia con el gobierno, sino con el Estado; con el poder real. Por ejemplo, si el Estado colombiano, hubiese estado comprometido con el proceso de paz que se llevaba con el ELN, otro de los poderes hubiese llamado a Duque a cumplir un acuerdo de Estado, que estaba incumpliendo, pero nadie lo hizo. Esto quiere decir que los otros poderes del Estado no acompañan los procesos de negociación y están más por resguardar al poder económico para garantizar statu quo. No lo sabemos cómo reaccionará el Estado.

Hay que tener en cuenta que las fuerzas políticas que configuran la coalición del nuevo gobierno, entre ellas mismas llevan una negociación entre sí; y esa coalición llevará una negociación en el parlamento. Es como si hubiese una gran negociación de país. Hoy no solamente está negociando el gobierno con el ELN, también las fuerzas políticas que lideran el nuevo gobierno lo hacen. Y muy seguramente el país llevará una negociación con el poder internacional. Esa es la ventaja, que todos estamos negociando, incluido Uribe. Esta gran negociación de país, será el nuevo contexto donde se moverá los diálogos y acuerdos con el ELN.

¿Qué lecciones le deja al ELN, el proceso de paz con las FARC, sobre todo en la falta de implementación y el asesinato de los firmantes de paz?

La implementación y los asesinatos son la consecuencia de los errores; por tanto, hay que reflexionar sobre dónde estuvieron los errores.Los hubo en la estructura de la negociación, en su estrategia de negociación; tampoco hubo claridad en los objetivos. Debe haber claridad en qué es lo que se negocia y para qué.

Esto puede ser complicado cuando se hace con afanes, sobre todo los electorales, como aconteció, no había necesidad, ya que el tiempo electoral no influía para nada en los curules, al contrario, fue negativo para ellos, pues no tuvieron respaldo; tampoco les ha servido para ser una fuerza política protagónica.

El gobierno de Gustavo Petro habla de una paz total incluyente con todos los factores armados del país, incluidos grupos como el Clan del Golfo, cuál es su posición respecto a la paz total y el diálogo diferenciado con todos los grupos armados.

Un gobierno puede hablar con quien quiera; cada uno asume lo suyo. Pero si el gobierno nos mete en el mismo costal que las bandas o grupos paramilitares, ahí no vamos a participar, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El ELN es una organización rebelde alzada en armas contra el Estado; las otras bandas son funcionales al Estado, muchas con creadas por él para realizar operaciones encubiertas, y otras sólo se mueven en la acción de carácter delincuencial ausente de un propósito político y social.

Sobre la idea del nuevo gobierno referida a la "paz total", le anexo mis reflexiones sobre este asunto que se publican en mi cuenta en las redes sociales: "Toda idea absoluta conduce a absurdos, pues nada en la realidad está concluido; siempre las nuevas circunstancias que crean la vida cósmica, la vida natural y la vida de las sociedades, proponen nuevos caminos, nuevas opciones, disyuntivas.

Los estudiosos de todos los tiempos han dicho que los tiempos de "paz total" o "paz pura", tan sólo son instantes en medio de guerras y conflictos militares, a los que se ha llegado por no saber tramitar los conflictos en las sociedades concretas. Colombia vive un conflicto armado, sencillamente porque los gobiernos y quienes se han hecho al poder económico y usan el poder político, militar y mediático, han negado soluciones para una vida digna de la mayoría de la sociedad; el proyecto de vida de estos poderosos es usufructuar los beneficios que da la concentración de riqueza en pocas manos.

La sociedad negada, se ha organizado en una diversidad de organizaciones y expresiones para luchar y enfrentar ese poder y exigir atención a sus demandas, que han sido desoídas. La respuesta privilegiada por el Estado y sus gobiernos ha sido la represión y las negociaciones incumplidas; ahí se sintetiza el trámite de los conflictos en la sociedad. Por eso, el conflicto en sí no es malo, pues es la búsqueda a soluciones negadas.

Pues si yo solicito algo por los conductos establecidos y se me niega, yo no puedo seguir sumiso, o aceptar la imposición de la fuerza, por eso acudo a la lucha para reclamar mis derechos. Si pese a eso sigue la negación, sectores de la sociedad asumen el alzamiento armado.

Por tanto, llegamos al alzamiento armado, como producto de la negación a un trámite creativo de tratamiento de los conflictos en una sociedad. Sociedad donde no haya conflictos, no es sociedad. Lo que se requiere es cambiar las formas de tramitar los conflictos. Por ejemplo, si el nuevo gobierno y futuros siguen tratando de igual manera la atención a las demandas de la sociedad y sus expresiones movilizadas, ya no serán movilizaciones, sino explosiones sociales".

El presidente Petro ha dicho que va a cumplir los protocolos pactados con el ELN, ¿eso podría significar que la delegación del ELN que está en La Habana pueda regresar a Colombia?

Es lo que está pactado en los protocolos de seguridad en caso de ruptura; nuestra delegación de diálogos, que está en Cuba, debe regresar al país como está definido en el acuerdo.