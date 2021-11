Los desocupados marcamos el rating de 'Yo me llamo'

Por: Diana de Romero |

noviembre 11, 2021

Colombia sí tiene talento, aunque los programas de televisión se empeñen en decirnos, cada noche, lo contrario.

Es muy insultante para el televidente tener que sentarse a ver el bodrio de programa que nos está ofreciendo Caracol, el que tiene a todos hablando: Yo me llamo, que parece que nos estuviera vendiendo la idea de que en Colombia no hay talento. Las anteriores versiones de La voz Kids, La voz senior, A otro nivel han demostrado lo contrario.

¿Cómo es posible que no existan buenos imitadores y tengamos que ver noche tras noche una mayoría de concursantes que no pasan de ser payasos de tercera? ¿Será que la producción confunde el criterio de talento musical con humor de mal gusto y el rating del programa lo propiciamos una cantidad de desocupados que no tenemos otra opción que sentarnos a ver ese bodrio?

Es cruel, además, cómo los jurados se mofan de los concursantes. Luego de los viajes, la espera, el dinero invertido y las colas interminables, son juzgados con risas burlescas y descaradas que muestran la poca o nula empatía por el otro.

