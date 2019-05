¡Los cristianos le decimos no más al concejal de la familia!

Por estos días de campaña electoral resulta normal que los candidatos quieran sonar en los medios de comunicación, sin embargo, algunos con tal de salir hacen hasta el ridículo para poder tener rating y así poder entregar su mensaje. Muchos al parecer quieren aplicar la famosa frase del polémico estratega de campaña estadounidense Steve Bannon “es preferible que hablen mal de ti a que no hablen”, montando circos, vídeos, demandas y mensajes polémicos en redes sociales.

Este es el caso del pastor y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, quien luego de una gran votación en 2015 pudo hacerse con un escaño en el cabildo por el polémico partido Opción Ciudadana. Sin embargo, el concejal de la familia, como se hace llamar, comenzó a experimentar un descenso vertiginoso a nivel electoral y de apoyo religioso. Según varias fuentes, pastores de las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal le retiraron el apoyo a su propuesta política. ¿Las razones? Por un lado, la irrupción del partido Colombia Justa Libres, que según algunos líderes religiosos ha hecho una tarea impecable de la mano del también concejal Emel Rojas. Por el otro, dicen los pastores que el cabildante se dedicó “a echar demonios y a leer la biblia en la curul sin mostrar ningún resultado a nivel de gestión como concejal”, como aseguró un pastor de Ciudad Bolívar.

Como cristianos no podemos volvernos ciegos ante la realidad. Personalmente, desde que nació el Movimiento Libres de la mano de Ricardo Arias Mora me entusiasmé mucho, hice campaña en mi barrio, en mi iglesia y con mi familia. Hoy me siento satisfecho por lo que hemos logrado. Lo que me preocupa en la actualidad es que este partido cristiano Colombia Justa Libres quiera “reencauchar” al concejal de la familia. ¿Esto a razón de qué? les pregunto a las directivas nacionales. ¿Cuáles son los méritos de Marco Fidel Ramírez? ¿Censurar a una banda como Marduk? ¿Hacer vídeos “profetizando” la pérdida de la elección de Gustavo Petro? ¿Estar siempre ubicado en los últimos 15 lugares de Concejo Cómo Vamos?, ¿censurar la película cenicienta o las canciones de Shakira?

Lo anterior es una alerta, si Colombia Justa Libres quiere crecer más en Bogotá debe seguir el ejemplo de Emel Rojas, debe impulsar nuevos liderazgos como el de Marco Acosta y David Cote. Y por encima de todo debe evitar polémicas y poco trabajo como el de Marco Fidel Ramírez. Si decidimos como cristianos en política debemos ser honestos, disciplinados, rectos, respetuosos y trabajar con excelencia.

