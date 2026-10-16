- Los conciertos que ya tiene negociados Sencia en El Campín y que ponen más en riesgo la grama del estadio

Entre este mes de octubre y el próximo diciembre habrá ocho conciertos en el escenario deportivo de la 57, una temporada de fin de año que cierra Karol G

El Campín vive entre dos pasiones: el fútbol y la música. La cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, minutos antes de su inicio, por el mal estado de la gramilla tras los conciertos de BTS, reabrió la discusión sobre el uso del principal escenario deportivo de Bogotá y el equilibrio entre los espectáculos y el calendario futbolístico.

La controversia ya llegó a las autoridades distritales, mientras Sencia alista una nueva temporada de conciertos para cerrar 2026, con nombres como Fonseca, Ryan Castro, Los Tigres del Norte y Karol G. Con la agenda musical en marcha, la pregunta vuelve a la cancha: ¿cómo hacer que el estadio reciba grandes espectáculos sin poner en riesgo el fútbol?

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¿Conciertos o partidos de fútbol?

La pelea que se generó entre los dirigentes del fútbol bogotano, Sencia, la empresa concesionaria que tiene a su cargo el escenario deportivo de la 57, y la Dimayor, por el alto deterioro de la grama, está encendida. Al parecer, la preferencia por el negocio musical, al dar cabida a grandes eventos y conciertos en lugar de encuentros deportivos, habría desencadenado la polémica.

La situación estalló después de que la Dimayor tomara la determinación de cancelar, a última hora, el partido entre Once Caldas y Millonarios debido al pésimo estado del cesped, tras la realización de dos conciertos consecutivos del grupo surcoreano BTS. Según la entidad, la medida buscaba garantizar la integridad física de los jugadores. La empresa Sencia no logró recuperar la gramilla después de los espectáculos para que estuviera en condiciones de recibir el partido del 13 de octubre.

Ante lo sucedido, dirigentes del fútbol bogotano señalaron a la empresa como responsable de lo ocurrido, pues, según manifestaron, estaría privilegiando los conciertos musicales y la rentabilidad financiera por encima de la integridad física de los deportistas, en detrimento del calendario deportivo. En la discusión intervino el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien pidió la apertura de un proceso por el presunto incumplimiento, que podría terminar en una sanción superior a los $ 4.700 millones.

Al mismo tiempo, el contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, abrió una indagación preliminar para determinar si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio, así como la ejecución de los contratos de concesión, han generado afectaciones a los intereses patrimoniales del Distrito.

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Fonseca, Ryan Castro, Tigres del Norte y Karol G, en la agenda de fin de año

Actualmente, la empresa concesionaria Sencia prepara el escenario deportivo de la 57 para cerrar el año con la realización de una serie de ocho conciertos, entre los meses de octubre a diciembre. Dicho calendario está repleto de artistas con prestigio nacional e internacional. Por lo tanto, los eventos generarán dividendos considerables para la economía de Bogotá con la generación de empleos directos e indirectos, turismo internacional, alojamiento y gastronomía. Ya se conoció el cartel con la programación. Fonseca, quien se presentará el próximo 24 de octubre con un espectáculo denominado Fonseca en la casa, encabeza el cronograma.

Le sigue Ryan Castro, quien se presentará el sábado 31 de octubre con un espectáculo de Halloween. El sábado 7 de noviembre, llegarán desde México al escenario deportivo Los Tigres del Norte, con todo su repertorio. Además, el próximo viernes 20 de noviembre se llevará a cabo Megaland Bacano, festival que concentrará a varios artistas exponentes de diferentes géneros musicales.

El fin de semana del 21 de noviembre se realizará un gran evento musical llamado Misión Campín: Juntos de nuevo, donde se reunirán grandes figuras del vallenato romántico. Finalmente, la figura más grande de esta lista de conciertos se presentará los días 4, 5 y 6 de diciembre para cerrar con broche de oro el 2026: Karol G, con su Tropitour.

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