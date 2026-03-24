- Dos congresistas colombianas en el convoy humanitario a Cuba y apoyo al régimen

Clara López y Mafe Carrascal dijeron presente junto a 33 países en el “Convoy Nuestra América a Cuba” que fue recibido por el Presidente Diaz-Canel y su plana mayor

En total fueron 20 toneladas de ayuda que incluyen paneles solares, productos de higiene, alimentos no perecederos, medicamentos y otros elementos con los que llegó el convoy “Nuestra América” a la isla de Cuba, con la intención de aliviar en algo las necesidades y la profunda crisis que atraviesan los cubanos por estos días.

Mientras Cuba sufría el sábado pasado el segundo apagón nacional en menos de una semana, y el séptimo en año y medio, 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones llegaron hasta allá como parte de una caravana solidaria con ayuda humanitaria para paliar los efectos del cerco energético establecido por el presidente Donald Trump a la isla.

Presencia colombiana

La senadora del Pacto Histórico Clara López y la representante a la Cámara María Fernanda Mafe Carrascal fueron las colombianas participantes del “Convoy Nuestra América a Cuba”, que llegó por avión y en el que también estaban delegaciones de otros países como Italia, Francia, España, Estados Unidos y varios países latinoamericanos. Otro grupo de delegados llegó en embarcaciones provenientes de México, en una especie de flotilla inspirada en la recordada Global Flotilla Sumud (Flotilla de la Libertad) que viajó a Gaza en 2025.

Entre las principales figuras políticas que llegaron a La Habana están el parlamentario británico Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista del Reino Unido hasta 2019 y fundador del proyecto Peace & Justice; el ex secretario general de Podemos y exvicepresidente español Pablo Iglesias, junto a los también diputados españoles Gerardo Pisarelllo de Comuns y Javier Sánchez Serna de Podemos. De España también llegaron la dirigente del Partido Comunista Español Marta Martín, y Jesús Gallego García, secretario de Política Internacional de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) desde 2016.

De Estados Unidos llegaron Chris Smalls, destacado sindicalista, conocido por fundar la Amazon Labor Union (ALU) en 2021. Hasan Piker, conocido en línea como HasanAbi , uno de los streamers de Twitch y comentaristas políticos de izquierda más influyentes de Estados Unidos, destacado por su apoyo a Palestina y sus críticas al capitalismo.

Desde Brasil llegó el activista humanitario Thiago Ávila, además del trío irlandés de hip-hop Kneecap, originarios de Belfast que rapean en gaélico y cuyas contestatarias letras los hicieron famosos, y la activista sueca Greta Thunberg, quien también estuvo en la caravana de Gaza. Además de los activistas sociales también hay representaciones de sindicatos, personalidades y partidos políticos —como Morena de México, el Partido de los Trabajadores de Brasil o el Frente Amplio de Uruguay—.

Los organizadores

David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, es uno de los principales organizadores de la caravana. La IP es una organización internacional fundada el 11 de mayo del 2020 por Bernie Sanders y Yanis Varoufakis para reunir a sectores de izquierda en el mundo. Fue lanzada por The Sanders Institute y DiEM25, y en su Consejo Asesor está Mariela Castro, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) e hija de Raúl Castro.

Con la IP está también Codepink, liderada por mujeres, fundada en 2002 para oponerse a la guerra de Irak, y que busca poner fin a la militarización estadounidense y redirigir fondos militares a necesidades sociales. Utilizan tácticas creativas como teatro callejero, desobediencia civil y el color rosa para protestar contra guerras, el bloqueo a Cuba y el apoyo a la ocupación palestina.

También hizo presencia The People’s Forum (El Foro del Pueblo) que tiene sede en Nueva York. Es liderado por Manolo de los Santos, un dominicano de 35 años que ha mantenido una relación pública y constante con el oficialismo cubano y se ha convertido en una figura controversial, calificada por lo medios estatales de la isla como como “un joven amigo” y por otros en Estados Unidos como un “agitador de carrera”.

Le puede interesar: Sin Maduro en Venezuela que le surtía el petróleo y con Trump bloqueando las ayudas Cuba se prepara para un gran apagón

Anuncios.

Anuncios..