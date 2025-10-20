Los cinco bancos que reportaron perdidas entre estos uno de Sarmiento Angulo y otro de Jaime Gilinski

Las utilidades de los bancos aumentaron 52.6% en estos 8 meses a excepción de AV Villas y Lulo Bank, igual que Pichincha, Bancoomeva y Scotiabank Colpatria

Los primeros ocho meses de 2025 fueron beneficiosos para los bancos en Colombia, sus utilidades aumentaron un 52,6 % en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, cinco bancos sufrieron pérdidas: Banco Pichincha, AV Villas, Lulo Bank, Bancoomeva y Scotiabank Colpatria.

El ecuatoriano Banco Pichincha, sigue siendo la entidad financiera que presenta mayores pérdidas, $ 108.533 millones, aunque bastante menores que los $ 174.866 del mismo período del año anterior. En agosto de 2025, sufrió una crisis de confianza y pérdida de imagen tras fallas en sus plataformas digitales, lo que provocó retiros masivos de dinero, que afectó sus utilidades.

El Banco Pichincha fue fundado en Ecuador en 1906 y es propiedad del Grupo Pichincha, un grupo ecuatoriano fundado por Fidel Egas Grijalva y su familia, y aunque no ocupa la presidencia ejecutiva, sigue siendo su propietario y actualmente es presidente honorario vitalicio. El Banco llegó Colombia en junio de 2011, después de que la Inversora Pichincha (creada en 1964) se transformara en banco.

El Banco AV Villas es el único banco del Grupo Aval que dio perdidas en este período, $ 51.719, aunque bastante menores que en el mismo período del año anterior, de $ 83.088. Parte de las pérdidas se deben al deterioro y a la menor capacidad de recuperación en la cartera vencida.

En conjunto el Grupo Aval obtuvo resultados positivos: el Banco de Bogotá fue el tercer banco con mayores utilidades, de $ 825.106, el Banco de Occidente $ 387.716 y el Banco Popular $ 9.935.

El tercer banco con mayores pérdidas es el neobanco digital Lulo Bank, creado por la familia Gilinski en 2019, y que dos años después tuvo su lanzamiento al público con productos novedosos como una cuenta de ahorros sin costos. El presidente de la junta directiva es Benjamín Gilinski, el segundo hijo del empresario Jaime Gilinski, actual presidente y dueño del Grupo Nutresa.

Hasta la fecha Lulo Bank no ha reportado utilidades, esperaba alcanzarlas al cierre de 2025, dado el incremento en la captación de clientes que están por encima de los 600.000.

El cuarto banco con pérdidas es Bancoomeva, es el único de los cinco bancos cuyas pérdidas de $ 23.984 aumentaron con respecto al mismo período del año anterior. Bancoomeva que nació como una Unidad de Ahorro y Crédito de la Cooperativa Coomeva, opera como banco desde 2011. Pertenece al Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, cuya empresa matriz es la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales Coomeva compuesta por más de 263.000 asociados que la conforman bajo un modelo de propiedad colectiva.

Scotiabank Colpatria, el banco canadiense que llegó al país en 2010 como Scotiabank Colombia y se consolidó dos años después cuando adquirió el 51 % del Banco Colpatria en un acuerdo realizado con el empresario bogotano Eduardo Pacheco, presentó pérdidas de $ 9.627 millones. Es el banco con menores pérdidas y el que ha logrado una mayor recuperación, puesto que en el mismo período el año anterior fueron de $ 135.694 millones.

El Banco Davivienda del Grupo Bolívar, realizó en enero de este año un acuerdo para integrar sus operaciones con Scotiabank Colpatria en Colombia, Panamá y Costa Rica. La fusión entre ambos bancos se está llevando a cabo y se espera que ambas entidades continúen operando de manera independiente hasta que finalicen las aprobaciones regulatorias.

El presidente del Grupo Bolívar es Miguel Cortés Kotal, hijo de José Alejandro Cortes, quien recibiera una compañía de seguros de su padre y entregara luego de 65 años el Grupo Bolívar, que incluye entre otras empresas: el Banco Davivienda, Constructora Bolívar, Fiduciaria Davivienda y Asistencia Bolívar. Miguel Cortes asumió el mando en 2011 y a él se le debe la integración de Davivienda con Scotiabank Colpatria.

