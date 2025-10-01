Los chilenos de Terpel invirtieron en un parque solar en Córdoba sin correr muchos riesgos

La familia chilena Angelini adquirió el Parque Solar Planeta Rica a una multinacional francesa que ya tenía asegurado con Celsia la compra de la energía

Terpel una empresa cuyo portafolio se había centrado en combustibles y lubricantes, ha diversificado su negocio con la adquisición del Parque Solar Planeta Rica. Este parque, ubicado en Córdoba, es una planta solar fotovoltaica con una capacidad instalada de 26.6 MW, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de más de 10,000 hogares.

El Parque Solar Planeta Rica, que requirió una inversión de casi 24 millones de dólares, entró en operación en abril de 2024. La energía producida por 48.000 módulos fotovoltaicos, se vende a la empresa Celsia a través de un contrato de compra a 15 años.

El Parque era propiedad por partes iguales de la empresa de origen español MPC Energy Solutions Latin America Holdings y de la francesa Akuo Energy Colombia, esta última adquirida este año por Ardian, una empresa global de energías renovables. La transacción representa la diversificación del portafolio de Terpel, centrado hasta ahora en combustibles y lubricantes.

Terpel, una compañía dedicada a la distribución de productos derivados del petróleo y el gas que le pertenece a la familia Angelini a través de la Compañía de Petróleos de Chile (Copec), ha sido un jugador mayor en el negocio de las estaciones de gasolina en Colombia donde de lejos manda por encima de los demás competidores. Oscar Bravo es el CEO quien asumió la presidencia de la Organización Terpel desde el 1 de diciembre del 2022 cuando asumió las riendas de la compañía en reemplazo de Sylvia Escobar quien lideró el crecimiento de la empresa en Colombia.

El Grupo Angelini, con un capital que supera los 4,398 millones de dólares, está dirigido por los hermanos Roberto y Patricia Angelini, junto a cuatro sociedades vinculadas a ellos. El consejo de administración del grupo está compuesto por nueve miembros, de los cuales Roberto tiene la facultad de designar a cinco y Patricia a los cuatro restantes. Por la dinámica de este grupo económico se infiere que son los hermanos Roberto y Patricia Angelini, quienes figuran entre los más ricos de Chile, quienes han decidido diversificar sus inversiones en Colombia.

