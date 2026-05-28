- El gran distribuidor de Apple en Colombia, logró proteger la prestigiosa marca

Miguel Ronderos quien lleva nueve años dentro de la compañía evitó la llegada de otra marca con un nombre parecido al reconocido Apple

El abogado Miguel Rondero quien logró ser uno de los representantes de Apple en Colombia y se la juega como acaba de ocurrir nuevamente por defender la prestigiosa marca. Lleva cerca de una década trabajando en Apple a donde llegó después de años en Spring Mobile Soltions como Latam Legal Counsel.

Empleo todos los recursos para proteger Apple. En este caso contrato abogados para evitar el registro en primera instancia de Pinapple en la SIC. El nombre Pineapple quería ser registrada por Gómez & Muñoz Importaciones S.A.S. Rondero no es el único que tiene permisos para vender en el país los Mac o los iphone.

Actualmente, la importación y comercialización de productos Apple en Colombia se encuentra dividida entre varios actores. Uno de ellos es iShop, cuya gerente general es María Eugenia Vargas. El otro gran distribuidor es Mac Center, encabezado por María Juliana Rengifo Murillo como CEO. Sin embargo, la empresa que promovió el reciente pleito de marcas es Apple Colombia, dedicada al comercio al por mayor de equipos de cómputo y representada legalmente por Miguel Eduardo Ronderos Corredor.

La controversia surgió por el intento de registro de la marca Tiendas Pineapple, impulsada por Gómez & Muñoz Importaciones S.A. El objetivo comercial de esta compañía sería la venta de computadores, celulares y equipos tecnológicos, un mercado que compite directamente con la multinacional estadounidense. Para Apple Colombia, el uso de una marca relacionada con la imagen de una fruta podía generar confusión entre los consumidores y afectar el posicionamiento de la compañía en el mercado nacional.

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La disputa ocurre en un momento clave para la expansión de Apple en Colombia durante 2026. La estrategia de la multinacional busca consolidar un modelo de ventas en el que los usuarios no solo adquieran un iPhone, sino que ingresen al ecosistema de la marca. Así, a la compra de un celular podrían sumarse dispositivos como el Apple Watch, computadores Mac y otros accesorios, financiados mediante diferentes planes de pago.

Otro de los pilares de crecimiento sería el lanzamiento de nuevos productos insignia, entre ellos los esperados iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, además de nuevos chips para la línea Mac. Los dispositivos incluirían mejoras en cámaras, baterías de mayor duración y cambios en diseño y rendimiento.

La presencia de varios importadores y distribuidores responde a la estrategia de Apple de garantizar cobertura nacional y soporte técnico especializado a través de terceros. La compañía también impulsa un modelo omnicanal, combinando tiendas físicas y plataformas digitales para llegar a más consumidores. Gracias a esta estrategia, Apple habría alcanzado ventas mensuales de entre 8.000 y 11.000 iPhones en Colombia, además de posicionar cerca del 23 % de los teléfonos inteligentes activos del país.

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