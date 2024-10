Los cambios que prepara Noticias RCN; salidas preocupantes y contrataciones estrellas

.Publicidad.

No paran las sorpresas en la televisión colombiana. Todo lo ocurrido con el Canal 1 y sus cambios, han dejado a más de uno perplejo. Sin embargo, en redes sociales aseguran que no es el único que tendrá grandes cambios. Al parecer, Noticias RCN se prepara para hacer varias contrataciones y otras figuras dejarían el noticiero. Parece que el canal y el director del informativo quieren hacer grandes cambios y traer algunas personas para darle un nuevo aire al programa. Además, se dice que podría sumarse una famosa expresentadora de Caracol a este noticiero. Estos son los supuestos cambios que habrán.

Estos son los grandes cambios que haría Noticias RCN ¿Será por rating?

Tal parece que las novedades no se detienen en la televisión colombiana y ahora el revolcón es en Noticias RCN. El encargado de compartir la información, fue el reconocido periodista Carlos Ochoa. Todo parece indicar que el informativo sufrirá grandes reestructuraciones. Respecto a las salidas, nombres como Zahira Benavides, de la sección de entretenimiento no irían más. Adicionalmente, se comentó que Johana Amaya y Andrea Bernal se quedarían por fuera del noticiero. Pero esto no es lo más llamativo del caso. Según se ha dicho, el director Jose Manuel Acevedo sería su reemplazo.

Aunque, el hombre no estaría solo y todo parece indicar que lo acompañaría la famosa Mónica Jaramillo. De ser esto cierto, sería un golpe duro para Noticias Caracol y un gran acierto de Noticias RCN. De igual forma, Carlos Ochoa compartió que NTN 24 también habría prescindido de algunas figuras. Entre estas salidas se encuentra Maythe González; otro de los nombres que saldría es Diana Jallon. Un gran número de bajas sufriría este importante noticiero, aunque se sabe que también habrían nuevos nombres para suplir estas salidas. Sin embargo, hay una que será imposible de reemplazar.

Maritza Aristizabal y Juan Eduardo Jaramillo en Noticas RCN.

Estamos hablando de Juan Eduardo Jaramillo, el icónico presentador de Noticias RCN. Según se ha dicho, el vallecaucano habría tomado la decisión de pensionarse y dejar el noticiero. Es que, son más de 20 años en los que este personaje ha sido parte de este informativo. La decisión la habría tomado para poder dedicarse a su familia y también tomarse un merecido descanso. Una triste noticia, pero sabemos de sobra que se lo merece.

