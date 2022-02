Los asesores internacionales detrás del NO a la venta de Nutresa y Sura a Gilinski

.Publicidad.

Grandes firmas mundiales de asesoría financiera fueron contratadas en el negocio de las OPA de Jaime Gilinski para intentar controlar Nutresa y Grupo Sura. Se trata de J.P. Morgan, Bank of America, Deloitte y Rothschild & Co, pesos pesados en fusiones empresariales que le aconsejaron al Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) no vender sus acciones en Nutresa y Sura.

Jaime Bermúdez, María Carolina Uribe, Sergio Michelsen y Lina María Echeverri, miembros independientes de la Junta Directiva de Sura, se apoyaron en la asesoría de Bank of America y Deloitte para evaluar criterios y prácticas. Mientras que Mauricio Reina, Jaime Alberto Palacio, Antonio Celia Martínez-Aparicio y Valeria Arango, directores independientes de la Junta de Grupo Nutresa, tuvieron en cuenta el análisis financiero de la OPA preparado por Rothschild & Co. En el caso de Argos, Ana Cristina Arango, Claudia Betancourt, Rosario Córdoba, Jorge Uribe y Armando Montenegro fueron quienes participaron en la deliberación y decisión sobre las OPA por las acciones ordinarias de Grupo Sura y Grupo Nutresa apoyándose en J.P. Morgan.

Según GlobalData, en 2021 JP Morgan y Rothschild & Co fueron los principales asesores financieros de fusiones y adquisiciones (M&A) en el sector de consumo en el mundo. JP Morgan asesoró en 32 acuerdos de 41 mil millones de dólares, el valor más alto entre todos los asesores. Rothschild & Co lideró asesoró 72 acuerdos por 23.800 millones de dólares. Los independientes de las juntas directivas de Argos, Nutresa y Sura están llamados, según Jaime Gilinski, a explicarle a los accionistas la justificación para no vender las acciones en la OPA, si sus pronósticos de caída de las acciones del Grupo Sura y Nutresa al finalizar la segunda OPA se hacen realidad el próximo lunes.

