La tumbada que le pegaron a Melissa Moncada en Medellín, socia del Jeque árabe de Nutresa

Melissa Moncada aterrizó en Abu Dhabi buscando nuevas oportunidades empresariales, sin imaginarse que en poco tiempo encontraría al mejor socio posible: el Royal Arab Group LLC, uno de los grupos más poderosos manejado por el príncipe Tahnoon bin Zayed Al Nahyan y perteneciente a la familia real de Emiratos Árabes Unidos. En 2019, Melissa, una paisa aficionada del ciclismo, creó Moncada Holdings, un fondo de inversiones global financiado en parte con dinero árabe y con miras a fortalecerse tanto en Colombia como en el exterior, poniéndole el ojo principalmente al sector petrolero, de infraestructura, de salud e inteligencia artificial.

Royal Arab Group es el brazo financiero extranjero detrás del grupo Gilinski que le permitió su avanzada en Antioquia para hacerse a una importante participación accionaria de Nutresa. Para aterrizar en Colombia, Melissa Moncada se valió de su viejo amigo Carlos Mario Gallego y desde la creación de Moncada Holdings nombró a Gallego CEO de su empresa. Gallego es conocido en el mundo de la política y los negocios como contratista en el sector público aunque no siempre su nombre aparece. Durante dos años fue él quien se encargó de las inversiones de Moncada Holdings, que movía varios miles de millones en su estrategia por convertirse en un poderoso fondo de inversión en el país.

A Melissa Moncada y Carlos Mario Gallego los unió su pasión por el ciclismo. La empresaria paisa estaba jugada para crear un equipo en Colombia y encontró la oportunidad con la desaparición del Manzana Postobón. Con el respaldo de las inversiones árabes, logró impulsar la creación del Colnago CMTeam y el UAE Team Colombia. Recibió US $2.500 millones que puso al servicio de los equipos; Carlos Mario Gallego asumió como director.

Pero en menos de un año los malos manejos financieros acabaron con el sueño. “En razón a los malos manejos y las irregularidades en la administración de los recursos con los que contribuí como patrocinadora del proyecto, me desvinculé de los equipos en el segundo semestre de 2020, pues no podía permitir que siguiéramos apoyando un proyecto respecto del cual no hubiera claridad y fuera cuestionable la buena fe con la que se tomaron muchas decisiones”, aseguró Melissa Moncada.

El responsable financiero era Carlos Mario Gallego, como él mismo aseguró: "yo soy el responsable del presupuesto y así se lo hice saber a los patrocinadores sin dejar de decir que cumplimos los objetivos deportivos y de posicionamiento de marca que se vieron en un free press que no puedo cuantificar". Los señalamientos por parte de los integrantes del equipo fueron contundentes, y varios corredores del equipo aseguraron que él era quien verdaderamente tomaba las decisiones. Al final el equipo desapareció, pero Gallego, a pesar de las acusaciones en su contra, siguió siendo el hombre de los negocios de Melissa Moncada en Colombia.

Carlos Mario Gallego ha sabido moverse con habilidad en Medellín como contratista con importantes relaciones no solo empresariales sino también políticas, principalmente desde la Alcaldía de Itagüí, donde impulsó a su amigo el conservador Carlos Andrés Trujillo, quien hizo una carrera meteórica. Empezó con un puesto menor en el concejo de Itagüí, que le permitió llegar a ser concejal en el 2004, pasó a la Asamblea de Antioquia en 2008 y de allí a la Alcaldía de ese municipio del área metropolitana de Medellín en el 2015. Logró un salto vertiginoso en el 2018, logrando una curul en el Senado en representación del Partido Conservador, curul que aspira mantener en las elecciones de marzo.

Trujillo y Carlos Mario Gallego se han convertido en una dupla poderosa y juntos mueven hilos y contratos en la política local de Medellín y Antioquia. Gallego se había propuesto apoyar la aspiración presidencial del exgobernador Luis Pérez, con quien ha tenido relaciones en el pasado, y logró incluso que en que el exgobernador Pérez estuviera en la entrega de una donación árabe de respiradores a la Universidad de Antioquia en plena pandemia, en abril de 2020.

Pero el desfalco económico que pesa sobre Melissa Moncada y los millonarios recursos provenientes de los Emiratos Árabes, los nuevos jugadores en Colombia por cuenta de Jaime Gilinski, es lo ocurrido con la firma constructores Ingecon S.A.S.

En 2019 con Moncada Holding recién nacida, Gallego, como CEO de la empresa, tomó la decisión de invertir cerca de $20.000 millones en esta firma. Ingeniería y Construcciones S.A.S. —Ingecon aparecía como una poderosa constructora en Antioquia que en aquel año llegó a ser la mayor contratista del entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien no quería salir del cargo sin ver antes uno de sus sueños cumplidos: el autódromo Central Park en Bello.

En mayo de 2019, Luis Pérez nombró al abogado de la Universidad de Medellín, Alexander Flórez García, como gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia – Viva quien se había desempeñado como subsecretario de Gobierno departamental entre enero de 2016 y febrero 2017 (renunció para participar en las elecciones a la Cámara de Representantes) y al no ganar las elecciones, fue nombrado como Subsecretario de Protección Social de la Secretaría de Salud de Antioquia.

En su posesión como gerente de Viva, Luis Pérez indicó: “Alexander Flórez García asume la Gerencia de la Empresa de Vivienda e infraestructura de Antioquia - VIVA con el principal reto de sacar adelante la ejecución de obras de infraestructura que impulsarán la competitividad del departamento y mejorarán la calidad de vida de los antioqueños: Tres ciclorrutas, 34 escenarios deportivos, el Centro Penitenciario de Yarumal, el edificio de la Universidad Digital y el Autódromo ‘Central Park’”.

Luis Pérez tenía en mente una empresa para materializar su obsesión: Ingecon, que en 2019 firmó tres millonarios contratos con la Empresa de Vivienda de Antioquia por $144 mil millones para la ejecución del proyecto. Cuando solo faltaban 36 horas para que terminara su periodo, el gobernador Pérez decidió inaugurar el autódromo a pesar de que apenas iba un 30% de ejecutado el proyecto. No le importó y con improvisadas graderías, una pista sin terminar y un terreno vuelto un lodazal para los asistentes, dio el banderazo inicial de la única carrera que se ha hecho hasta el día de hoy en el lugar.

Pero la construcción de Central Park y los otros tres contratos con VIVA, no fueron los únicos megaproyectos de infraestructura que se ganó Ingecon en Antioquia con la venia del gobernador Pérez. En julio 2019, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia, le adjudicó también el mejoramiento y pavimentación de la vía secundaria Puente Iglesias – El Líbano (Támesis) y de la vía terciaria Camino a la Virgen, municipio de Támesis, por $ 35.292 Millones, recogidos por la Gobernación mediante el gravamen de valorización, para ejecutarse en 18 meses, que incluyó la pavimentación de 22 kilómetros. Mediante un acuerdo de los contratistas, las obras quedaron a cargo solo de Ingecon.

A pesar de que el contrato se firmó en julio de 2019, Ingecon comenzó las obras en septiembre. Al poco tiempo surgieron los problemas, pues la firma anunció que no se iban a intervenir dos fallas geológicas que hay sobre Puente Iglesias - El Líbano alegando que lo pactado no estaba estipulado en el contrato que tenían. La veeduría ciudadana informó que para inicios de 2021—o sea 17 meses después— la obra iba en un 25% pese a que a Ingecon se le habían entregado más de la mitad de los $9.529 millones que fueron pagados por valorización.

Ingecon lleva 23 años en el mercado. Se fundó en 1997 y actualmente su representante legal es Walter León Zapata Ríos. Sin embargo, la constructora tiene un historial de deudas que la tiene al borde del abismo. Para octubre del 2020 ocho de sus cuentas bancarias estaban embargadas, así como varios de sus contratos por un proceso por transacción y entrega de títulos. La lista de acreedores en la que se encuentra Melisa Holdings es extensa y de altos valores, que todo indica no podrán ser cancelados.



En julio 12 de 2021 fue admitida en la Superintendencia de Sociedades en procedimientos de insolvencia, con una deuda actualizada por IPC a junio 29 de 2021 por valor de $47.459 millones, de los cuales casi la mitad, $21.667 millones se le debían a Moncada Holdings (página 37 documento adjunto). Cuando se le preguntó al fondo de inversiones por esta deuda, apeló a su naturaleza privada y algunos acuerdos de confidencialidad para dar claridad sobre este hecho.

La Superintendencia no aceptó el proceso de insolvencia de Ingecon, pues aunque aseguraron que había sido por la pandemia que se presentaron los problemas financieros, no lograron demostrarlo. El pasado 11 de febrero se declaró fracasado el proceso de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de Reorganización debido a que no cumplió con sus pagos. Es decir, Ingecon aún le debe el dinero a Moncada Holdings.

Carlos Mario Gallego dejó la gerencia de Moncada Holdings en septiembre de 2021, pocos meses después de que Ingecon se declarara en insolvencia. La deuda que él como CEO de la empresa contrajo aún está vigente, y aunque desde el fondo de inversiones señalan que Gallego salió en buenos términos, en Antioquia no se percibe de igual manera dicha relación. Gallego dejó el problema en manos de un nuevo gerente y de Melissa Moncada, quien habrá tenido que ponerle la cara a sus socios árabes, nada menos que el fondo Royal Group, después de saber que Ingecon fracasó en su intento por salir a flote ante la Superintendencia y muy difícilmente pueda pagar su deuda pronto. Este desfalco por parte de la constructora colombiana no deja de ser un antecedente complicado para el fondo árabe, pero no se detuvo a la hora de hacer la mega apuesta de la mano de Jaime Gilinski con Nutresa. Está claro, eso sí, que Medellín y Antioquia, además de Colombia, está desde hace años en el radar del príncipe Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.