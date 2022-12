.Publicidad.

En las últimas semanas se ha hecho tendencia la vida amorosa de la influencer Aída Victoria Merlano a causa de un chisme que le inventó su actual pareja el streamer WestCol. A través de una transmisión el antioqueño bromeó con que su novia una vez le dijo que extrañaba a Yeferson Cossio mientras mantenían relaciones.

Tanto fue el revuelo causado que la misma Aída Victoria tuvo que salir a aclarar que todo se trataba de un chiste por parte de su pareja y que nunca compararía a un ex con su pareja.

Recientemente, Yina Calderón quiso dar su opinión al respecto y afirmó que la barranquillera compara a su ex con su actual novio porque no podía superarlo y que nunca antes, ni después la había visto “tan tragada”, lo que dio pie para que la influenciadora se le fuese con toda.

“Yo la considero mi amiga y me cae muy bien, al igual que su mamá, quien es una excelente persona y tuvimos la oportunidad de hablar hace poco; pero hoy me toca hablar de una manera objetiva (...) Aída dijo que su novio tiene el pene chiquito y no como lo tiene Cossio ¿Qué pienso yo de eso?, que ella no va a superar a Yeferson porque es el hombre del que más la he visto tragada y ella lo sabe, pues cuando venía a quedarse en mi casa me decía que él era muy especial y la trataba bien", dijo Calderón a través de Instagram.

Aída Victoria Merlano, recriminó la opinión de Yina Calderón y dijo que sus acciones no eran dignas de una amiga “De todas las barbaridades que hablaste en esas historias lo más sorprendente es que te atrevas a decir que me consideras tu amiga, porque a un amigo no se le pega una puñalada trapera y, cuando uno es amigo, debe ser leal; pero tú de lealtad no tienes ni idea porque trapeaste el piso con esa palabra en todas tus declaraciones”.

Una vez más aclaró que ella en ningún momento le dijo eso a Westcol y que fue una broma de su parte. Además, afirmó que llevan sin tener contacto por más de 8 meses, entonces que su opinión y comentarios eran innecesarios.

“Tú dices que yo hablo y hablo de esta persona porque no me lo puedo sacar de la cabeza ¿Con quién se supone que hablo de eso?, no será contigo porque la última vez que hablamos fue en abril (...) Yo creo que debería darte pena decir que eres amigo de alguien y luego hacerle semejante vaina tan rastrera, sobre todo desde la cuenta de tu empresa que es privada, para ver lo publicado, toca seguirla ¡Espero que vendas muchas fajas, Yina. Feliz Navidad!” dijo Aída también en las historias de su perfil.

