“Me puse a llorar” La reacción de Aída Victoria Merlano al chiste que le inventó su novio

Por estos días, se habían escuchado varios rumores en los que habían asegurado que Aída Victoria Merlano y el streamer WestCol habían terminado, estos surgieron después de que se hizo tendencia un video en el que ella lo llamaba mocoso.

Sin embargo, dichos comentarios pasaron a un segundo plano, pues recientemente el antioqueño reveló que la barranquillera llegó a decirle que extrañaba el miembro de Yeferson Cossio, esto mientras mantenían relaciones.

Después de toda la controversia causada con las declaraciones de WestCol, la influenciadora aclaró que todo se debía a una broma y que pensaba abandonar las redes sociales, después de los fuertes ataques que recibió a raíz de todo la situación.

A través de un vivo que realizó en Instagram, confesó a sus seguidores el deseo de eliminar todos sus perfiles de las plataformas digitales, porque no soporta más los comentarios negativos “muchachos, me voy de las redes sociales. Me tienen mamad*. Mañana se van a levantar y ya no voy a estar en este Instagram”

Después intentó aclarar el comentario de su novio, que según ella fue malinterpretado por todos “Él lo dijo en chiste, es una broma y la gente ‘quemándome'”.

A pesar de que aseveró que se iba a dejar las redes sociales, luego dijo que esto no era cierto porque le gustaban las polémicas “A la gente que cree que me voy de las redes: síguelo creyendo y síguelo esperando, pero sentadita, mi reina, porque te vas a cansar”

