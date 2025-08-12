El Salto de Las Monjas, el paradisíaco lugar con 3 cascadas que está a menos de 2 horas de Bogotá

Este lugar está ubicado entre los municipios de Cachipay y La Mesa, donde para llegar se puede gastar en transporte unos 30 mil pesos si no va en carro particular

Anuncios.

El departamento de Cundinamarca se destaca por los diferentes paisajes que le ofrece a sus turistas y habitantes, en los que se pueden disfrutar de lagunas, ríos, cascadas, páramos, humedales y embalses, que se encuentran gracias a su diversidad en fauna y flora.

Anuncios.

Lea también: Cuatro lugares dentro de Bogotá con ambiente de pueblo ¿Dónde quedan?

En este departamento se pueden realizar diferentes actividades que pueden ser ideales para darse una escapada de la ciudad durante el fin de semana, disfrutar de un tiempo en familia, pasar tiempo de calidad con su pareja o divertirse con amigos, mientras se aprende de la cultura del lugar.

Anuncios.

Cada rincón de los más de 24 kilómetros cuadrados que tiene el departamento esconde alguna maravilla cultural o natural, como el caso del Salto de Las Monjas, un maravilloso lugar que está entre Cachipay y La Mesa, al que se le considera como la caída más importante del río Apulo; allí puede observar tres cascadas de aproximadamente 30 metros de altura.

Anuncios..

Este sitio está a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar; su clima es templado, con algunos picos cálidos que pueden llegar hasta los 30 grados centígrados durante el mediodía, por lo que es recomendado dirigirse al lugar en horas de la mañana y así evitar quemarse con el sol.

¿Cómo puede llegar al Salto de Las Monjas en Cundinamarca?

Para iniciar con la travesía hacia el Salto de las Monjas, puede partir desde el Terminal Salitre para tomar un bus que lo dirija hasta La Gran Vía, el cual tendría un costo aproximado de 23 mil pesos por persona.

Una vez llegue al punto, tome una flota que lo lleve hasta la vereda La Esperanza; tal trayecto tiene un costo aproximado de 5 mil pesos. El punto en el que debe bajarse del automóvil es en la Antigua Estación del Tren La Esperanza.

En dicho sitio, debe caminar entre 30 y 40 minutos para encontrar las cascadas; para hallar el camino, puede preguntarle a algún habitante del lugar cómo dirigirse hacia el Salto de Las Monjas. Cabe destacar que este sendero es inclinado y montañoso, por lo que se recomienda tener precaución durante las épocas de lluvia.

Su entrada es completamente gratis y está abierto a todo público, pero debe tener en cuenta que no cuenta con comodidades para el visitante, así que lo mejor es que lleve comida y bebidas desde su casa. Aun así, puede consultar los tours que ofrece el pueblo para que cuente con más actividades.

También le puede interesar