Los 4 equipos que pelean con Junior por el fichaje de James Rodríguez; son pesos pesados

En las últimas semanas, además del fichaje de Juan Fernando Quintero al América de Cali, otro de los movimientos que ha despertado la expectativa de los amantes del fútbol colombiano ha sido la posible llegada de James Rodríguez al Junior de Barranquilla. El jugador, que rescindió contrato con Rayo Vallecano, se convirtió en el principal sueño de Fuad Char; y aunque ya hay una oferta formal, lo cierto es que el equipo la tiene muy difícil.

Después de confirmarse el interés del equipo tiburón, algunos medios también han confirmado que el jugador colombiano está en la lista de equipos de Argentina, México, España e Italia, y que, así como lo hizo el currambero, ya presentaron su mejor oferta para intentar convencer al 10 de la selección Colombia. La puja está a la orden del día y el mediocampista tiene opciones para elegir.

James Rodríguez se reunirá con Fuad Char en Medellín para conversar sobre su posibilidad de regresar a Colombia. Foto: jamesrodriguez10

¿Qué equipos quieren fichar a James Rodríguez, además del Junior de Barranquilla?

Según lo ha confirmado la prensa internacional, cuatro equipos son los que quieren contar con los servicios de James, además del Junior. Desde Argentina, Banfield, el equipo en el que el 10 inició su aventura afuera del país, está buscando iniciar conversaciones con el mediocampista. Apelando a la nostalgia, y a una oferta interesante, el cuadro Taladro espera obtener el acercamiento y poder fichar al futbolista para este 2025.

La situación es distinta en México, pues el Club León también dejó saber su necesidad de tener a un jugador de las características del colombiano en su plantilla. Según los medios manitos, el equipo ya envió una oferta formal al representante del jugador, esperando poder iniciar las negociaciones lo más pronto posible, aunque se habla que ya fue rechazada.

Finalmente, los dos equipos que cierran la puja son del continente europeo. Desde España, algunos rumores afirman que las directivas del Sevilla están buscando la forma de iniciar conversaciones con el colombiano y buscar la contratación. Por su parte, en Italia también se ha conocido que un equipo de la Serie A se mostró interesado en fichar al 10 de la selección.

Hasta ahora, James Rodríguez no ha dado un anuncio oficial sobre su futuro y lo único que existen son rumores. Así como ha pasado con el Junior, algunos afirman que las negociaciones con algunos equipos ya se cayó, después de un rotundo no del 10; pero hasta que no se conozca su nuevo destino, cualquier cosa puede pasar.

