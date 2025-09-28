Los 2 televisores de 50 pulgadas más baratos del mercado que están a menos de la mitad

JVC y TCL ofrecen los televisores de 50” más económicos del mercado: desde $1.099.030 con hasta 52% de descuento para estrenar en casa

Si hay un momento ideal para renovar el televisor de la sala, es ahora. Dos modelos de 50 pulgadas se convirtieron en los más atractivos del mercado gracias a las promociones que ofrecen descuentos de hasta el 52%. La competencia entre marcas y cadenas ha hecho que equipos de gran tamaño, que antes estaban reservados para presupuestos más altos, hoy se consigan a precios que sorprenden.

La primera opción es el Televisor JVC de 50 pulgadas LED 4K HDR Smart TV, disponible en Falabella. Este modelo, que inicialmente costaba $2.399.900, ahora se encuentra en $1.199.900, es decir, con un 50% de descuento. Un ahorro que lo pone en la lista de las compras más llamativas del momento para quienes buscan un televisor confiable, con buena resolución y funciones inteligentes para acceder a plataformas de streaming sin necesidad de dispositivos adicionales.

La segunda alternativa es el Televisor TCL de 50 pulgadas QLED Smart TV con Google integrado, que tiene un descuento aún mayor: 52%. Su precio bajó de $2.299.900 a $1.099.030, lo que lo convierte en la opción más económica entre los dos. Además de su tecnología QLED, que mejora el contraste y la viveza de los colores, viene con el ecosistema de Google TV, lo que facilita el uso de comandos de voz y la integración con otros dispositivos inteligentes en el hogar.

Ambas opciones están pensadas para quienes quieren disfrutar de pantallas grandes sin gastar de más. Los dos televisores superan la barrera del millón de pesos, pero con estas rebajas se ubican en un rango difícil de ignorar. La diferencia de precio entre un televisor y otro es solo de de 100 mil pesos. El coprador ya tiene que definir por qué razones elige cualquiera de los dos.

En un mercado donde los televisores suelen ser una de las compras más aplazadas, estas promociones abren la posibilidad de estrenar un equipo de 50 pulgadas sin desajustar tanto el bolsillo. La batalla por el mejor precio está servida, y tanto JVC como TCL ofrecen alternativas sólidas para quienes quieren dar el salto a un televisor más moderno y de gran tamaño.

