Donde queda la piscina infinita, la más grande de Cundinamarca, a solo 3 horas de Bogotá

Muy cerca de la capital, Akuaima ofrece esta piscina que está encima de una montaña, un refugio natural entre las montañas de Nimaima

A tres horas de Bogotá, siguiendo la ruta que va hacia La Vega y serpentea después entre montañas verdes, aparece Akuaima. No es un club ni un parque temático con excesos de cemento, sino un lugar que muchos han empezado a llamar la piscina infinita de Cundinamarca. El nombre no es gratuito: se trata de un espejo de agua tan amplio que parece confundirse con el horizonte, suspendido frente a las montañas de Nimaima, uno de los municipios más bellos y tranquilos del departamento.

Quien llega allí entiende de inmediato por qué se ha vuelto tan famoso en las últimas temporadas. La entrada cuesta setenta mil pesos por persona y con eso se puede pasar todo el día en un sitio que combina naturaleza y descanso sin necesidad de largos viajes ni costosos planes internacionales. Akuaima ha comenzado a consolidarse como esa escapada de fin de semana que ofrece algo distinto a las fincas familiares o a los balnearios tradicionales: aquí la experiencia gira alrededor de una piscina que se siente eterna, abrazada por montañas que parecen vigilarla en silencio.

El camino hasta Nimaima ya es en sí mismo parte del encanto. Desde Bogotá, el recorrido baja por el occidente, cruza por La Vega y va dejando atrás el frío de la capital para recibir un clima templado, casi siempre soleado, que invita a cambiar la chaqueta por ropa ligera. Es ese contraste lo que más sorprende a quienes viajan por primera vez: salir de la ciudad gris y, en apenas tres horas, estar nadando en un paisaje de postal, rodeado de guayacanes, cafetales y el aire fresco de la montaña.

En Akuaima, el plan es sencillo: disfrutar sin afán. Algunos se sientan en las orillas de la piscina a contemplar cómo el agua se mezcla con la línea verde de las montañas; otros se sumergen durante horas, convencidos de que allí el tiempo transcurre de otra manera. Hay quienes buscan el ángulo perfecto para la foto que terminará en redes sociales, porque no es común encontrar un sitio así de cerca de la capital.

La piscina infinita no es solo un atractivo turístico, también se ha convertido en una especie de refugio para quienes necesitan desconectar del ruido bogotano, acompañados de naturaleza, aire de calidad para respirar, y además con el sonido lejano de los pájaros y la sensación de estar flotando entre las montañas. El plan en Akuaima va más allá de un simple día de sol. Es una invitación a contemplar la geografía cundinamarquesa desde otra perspectiva.

Nimaima, con sus calles tranquilas y su ambiente pausado, completa la experiencia. Muchos visitantes aprovechan para recorrer el pueblo después del baño y descubrir que detrás de la piscina infinita hay un territorio que aún conserva su carácter campesino y hospitalario. Esa mezcla de autenticidad y novedad es, quizás, la clave del éxito de Akuaima: un lugar que logra atraer tanto a los que buscan aventura como a los que solo quieren descansar, y que ya se ganó un lugar en la lista de escapadas imperdibles cerca de Bogotá.

