- Los 2 italianos que junto al español amigo de Petro y Verónica Alcocer aparecen en el escándalo de Ecopetrol

Fabio Masciliano y Enrico Romagnoli fueron socios de Manel Grau en el contrato por $200 mil millones de Empresas varias de Medellin en la alcaldia Daniel Quintero

Hace seis años, la agencia de inteligencia de Estados Unidos CIA le seguía los pasos al italiano Fabio Mascialino como sospechoso de hacer parte de una organización que proveía uranio argentino a Irán a través de una ruta que aparentemente tenía a Venezuela como puerto libre.

Las sospechas no condujeron a indicios sólidos y los seguimientos a Masciliano, residente en Chile, fueron suspendidos. Su nombre, sin embargo, aparece asociado a tramas de corrupción en latitudes de América Latina.

En Colombia, un informe de auditoría interna preparado en Ecopetrol lo vincula a un círculo manejado por el catalán Manel Grau, empresario amigo de la exprimera dama Verónica Alcocer y hombre cercano a Gustavo Petro, que cuadraba negocios en la compañía estatal al servicio de sus intereses.

El italiano al que la CIA le ha seguido el rastro

Masciliano, según documentos asociados a la auditoria -ya en poder de la SEC en Estados Unidos, tenía como socio operador y gestos de sus negocios a su compatriota Enrico Romagnoli. Sus raíces en Colombia fueron abonadas tiempo atrás a través de millonarios contratos con Empresas Varias (Emvarias) en Medellín. Su cercanía con el gobierno de Petro tampoco era nueva, pues ya se conocían desde cuando éste fue alcalde de Bogotá.

En el 2023, con Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín, los catalanes Xavier Vendrell y Manuel Grau, son socios de la empresa Themac Colombia, que obtuvo un contrato por $251 mil millones con Empresas Varias, adscrita a la Alcaldía y logaron un contrato similar en Santa Marta como se cuenta en esta nota.

La vicepresidencia de Ecopetrol el pivote dentro de la petrolera para los italianos

Los auditores encontraron que el italiano fue pieza clave en un enroque que, ya en la recta final del gobierno Petro, les permitió poner en la vicepresidencia comercial de Ecopetrol a Julio César Herrera. Fue trasladado desde las oficinas en Houston, para reemplazar a Felipe Trujillo en el cargo que ocupa desde diciembre del 2024 según su cuenta de Linkedin.

Ese enroque le habría dado mayor realce al papel de Romagnoli quien, usando como pivote a esa vicepresidencia, habría gestionado negocios con firmas como la uruguaya Bimesur, Cathay Petroleum International y TAC SAS.

En Colombia su interés estaría centrado en un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Minas el Ministerio de Minas y Energía. y Energía y Gecelca ­-Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe S.A. E.S.P.,- encargada de la instalación de paneles solares en viviendas vulnerables de 13 departamentos, por $4,2 billones, según fuentes citadas por la revista Semana.

El barranquillero Erick Wehdeking Arcieri asumió la presidencia de Gecelca en enero del 2026 en reemplazo del ingeniero Andrés Yabrudy Lozano quien estuvo 17 años en la compañía.

Presuntamente los italianos metieron baza en el asunto a través de la empresa uruguaya Vutmyl Advisors, encargada de preparar un paquete técnico adaptado al mercado colombiano. Los metadatos de esta compañía precisan que se trataba de una oferta de 1.878 kits de paneles solares. La oferta coincidió en fecha (6 de mayo de 2026) con la publicación en la plataforma SECOP del proceso de Gecelca para el Atlántico, en la recta final del gobierno Petro.

Gacelca asumió un rol central por como empresa ejecutora del programa Colombia Solar gracias a un convenio interadministrativo con Minminas

Vutmyl ofrecía lo mismo que solicitaba Gecelca en cabeza de Wehdeking Arcieri. La oferta consistía, en efecto, en tres módulos por vivienda, un microinversor de 1.500 W, conexión 110/220V, estructura, certificación RETIE y monitoreo remoto. El convenio se encuentra ya en ejecución.

Estas operaciones le dan sentido a algunos audios que registran conversaciones entre Grau y el ejecutivo Juan Carlos Hurtado referidas a solicitudes de cargos en Ecopetrol y de “echar un cable”, es decir, articular una red de negocios en la petrolera. La junta directiva presidida por el exminsitro Luis Felipe Henao le pidió la renuncia Hurtado en septiembre pasado, después de haber sido encargado del alto cargo cuando Ricardo Roa dio un paso al costado amparado en sus vacaciones a comienzos de abril.

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Por ahora no hay imputaciones penales formales contra Mascialino y Romagnoli, objeto exclusivamente de pesquisas internas de Ecopetrol y de revisión de reuniones y gestiones. La Fiscalía no ha anunciado actuaciones en su contra.

Pesca deportiva y pesca de negocios

De acuerdo con un perfil publicado por la agencia Europa Press, Masciliano es un aficionado a rallys, pesca y golf. Pero la pesca deportiva no es la única que le interesa. Sus redes han sido lanzadas en varios mercados de negocios.

Según el diario El Colombiano, Mascialino aterrizó en Antioquia con un contrato millonario de aseo para Emvarias, a través de Omb Latam, empresa de Busi Group especializada en recolección. Latam se encuentra en quiebra y abocada a procesos por posibles estafas en varios países.

La investigación sobre el caso del uranio argentino fue archivada, pero la CIA interceptó a sus presuntos contactos uruguayos del italiano. Entre ellos figuran el oficial Gerónimo Cardozo y Fernando Noitsch, ex director de limpieza de Montevideo.

En Chile su presencia se materializó en la empresa Themac abierta en Chile en 2010 y sus primeros contratos fueron en Uruguay, justamente a través de esos contactos de limpieza urbana de Montevideo. Es el mismo modus operandi que después replicó en Medellín y que ahora habría intentado replicar en Ecopetrol a través de Bimesur y Cathay.

Hasta el momento Enrico Romagnoli aparece únicamente como el gestor operativo que habría entrado por la Vicepresidencia Comercial de Ecopetrol de la mano de Mascialino y Grau para mover reuniones con Bimesur y TAC SAS.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, ha recordado que Fabio Mascialino ya había aparecido en 2024 en la ciudad como dueño del 45 por ciento de Themac Colombia la firma beneficiada con el contrato de aseo por $200.000 millones, firmado durante la cuestionada administración de su antecesor Daniel Quintero.

Carlos Fernando Borja Jiménez como gerente de Empresas Varias de Medellín (Emvarias), filial del Grupo EPM adjudicó el contrato a Themac y fue declarado insubsitente por la junta directiva 2 meses después.

El gerente de Empresas Varias de Medellín (Emvarias), filial del Grupo EPM, cuando se adelantó el polémico proceso de adjudicación del contrato en septiembre de 2023 era Carlos Fernando Borja Jiménez., quien fue declarado insubsistente por la junta directiva dos meses después, a principios de noviembre de 2023. Había llegado al cargo en Enero del 2022, fecha que coincide con el aterrizaje de Daniel Quintero en la alcaldía de Medellin y según su perfil en linkedin busca trabajo.

La información sobre vínculos entre los escándalos de Medellín y el de Ecopetrol están relacionados en un informe que el alcalde Gutiérrez le entregó al FBI durante una visita a Washington. También están mencionados en expedientes de la justicia penal colombiana. Hoy hacen parte de la masa crítica de los cuestionamientos contra Petro, su presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y contra Quintero.

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