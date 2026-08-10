- Los 2 generales que sacó Petro de la Policía serán ahora con Abelardo De la Espriella los comandantes de la institución

Ambos con experiencia en inteligencia y seguridad fueron retirados de la institución y ahora Jesús Barrera será el Director y Norberto Mujica su segundo al mando

El nombre del general Jesús Alejandro Barrera Peña es de grata recordación en Lyon, Francia, donde como oficial de enlace ante la Europol participó en no menos de 25 operaciones contra la criminalidad transnacional que llegaron a buen puerto.

Barrera, oficial experto también en misiones de Inteligencia, saldrá ahora de su retiro para atender el llamado del presidente Abelardo de la Espriella para que asuma la dirección general de la Policía Nacional.

Su experiencia le permitió, durante una década completa, dirigir un grupo de operaciones especiales de la Dijín dirigido contra objetivos de alto valor en el narcotráfico. De allí saltó a la Dirección de Inteligencia. Como brigadier general fue también director de Carabineros.

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Como segundo al mando tendrá al también general Norberto Mujica Jaime, otro hombre destacado, durante dos años, como director de Inteligencia y dueño de una formación académica que produce admiración dentro de las filas.

Mujica, que se estrenará como subdirector de la policía en la sede descentralizada en Barranquilla, es administrador policial, administrador de empresas, abogado penalista y criminólogo, especialista en seguridad y magister en derecho. Su tesis de grado fue laureada.

Barrera Peña, el nuevo director, estuvo inicialmente considerado para ser nuevo el director de Inteligencia, pero durante el proceso de empalme tanto De la Espriella como su ministra de Defensa designado, general (r.) Jorge Mora, encontraron que su paso por varias especialidades le permitía tener una visión más amplia de la Policía y optaron por barajar de nuevo.

En Mujica, como subdirector, pesó el hecho de que es experto en la formación de nuevos cuadros por su amplia formación académica y por una gestión bien calificada cuando dirigió la Escuela de Cadetes General Santander. Otro hecho que jugó a su favor es que es barranquillero y conoce mejor que nadie la plaza donde estará la primera sala de operaciones especiales descentralizada del país.

Con el retorno al servicio activo de los dos oficiales son ahora cinco los generales que vuelven de la reserva para asumir cargos de alta dirección.

La tradición del retiro definitivo se rompió durante la primera administración de Álvaro Uribe, cuando el general Teodoro Campo se cambió su traje de civil por el uniforme con tres estrellas para asumir el mando de la institución, tras participar en la formulación de la política de seguridad democrática.

Con el presidente Gustavo Petro regresaron a filas los generales Carlos Fernando Triana, primero, y William René Salamanca después.

Según oficiales de la institución, con el regreso del general Barrera como nuevo director de la institución se hace justicia, pues su salida fue abrupta en 2022, cuando disfrutaba de las mejores calificaciones. Cuando asumió Petro salió sin fórmula de juicio, según ellos, al lado de otros 20 integrantes de las líneas de mando.

La reincorporación de generales que hacían uso del buen retiro es menos común en el Ejército Nacional. En la historia reciente solo es recordado el caso del general Luis Emilio Cardozo que, en 2024, fue llamado para ocupar la jefatura de la institución.

El presidente Abelardo De La Espriella le ha dado la conformación de su cúpula policial un carácter estratégico en tres frentes actualmente críticos: seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y capacidades de inteligencia. El gobierno que asumirá este 7 de agosto también está trabajando en la reconfiguración de las cúpulas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial. También allí son contemplados nombres de oficiales que ya habían recibido su paso a la reserva.

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