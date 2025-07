Lo de Uribe está cantado

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Igual que muchos, y en contra de muchos, soy de los que llevan varios años hablando y escribiendo sobre Álvaro Uribe, propagando que no es trigo limpio, que debería ser juzgado; que su sanción acá o en una Corte Internacional, vendría a dar un trago de alivio ante tanta hiel diseminada. El lunes, sin embargo, cuando la juez leyó la sentencia que lo declara culpable de dos delitos, no sentí respiro, mucho menos regocijo.

Como si lo hiciera en una sombra, pienso que aquí todo ocurre y nada pasa. Así es que con el fallo me ocupó la certeza de que en breve los delitos que se le imputan prescribirán, y si no prescribiesen el Tribunal de apelación hallará vicios en las pruebas, y si no fuera así, vendrá la Corte, y tras la Corte las tutelas, y tras las tutelas otros vicios, y luego el tiempo y con el tiempo nada de esto se cerrará, pero tampoco concluirá, y pasaremos de ese modo varios años más haciendo girar la ruleta entorno a Uribe, a sus culpas, a su inocencia, a las justificaciones, a las culpas de otros que permanecen libres; Uribe verdugo, Uribe víctima, Uribe esto y lo otro.

Entre tanto este país nuestro seguirá viviendo de la política escandalosa. Esta es nuestra serie tragicómica, nuestra política necrológica, odiada pero imposible de soltar. Tal como las Farc fueron decisorios de las elecciones presidenciales nacionales en 50 años, Uribe que ya lleva 25 lo será por mucho tiempo más.

Rondará que si Uribe es culpable y si es condenado a prisión, por qué no lo son otros confesos de delitos, otros de la izquierda insurgente y de la ultraderecha criminal, porque permanecen exguerrilleros y paramilitares y delincuentes confesos libres y solo Uribe condenado a modo de simbólica víctima, y el país permanecerá tirando de una cuerda, de un extremo a otro, amorcillado, cansado, halando de ese lazo hasta ahorcarse.

Los asuntos judiciales acá son todos hechos políticos. La campaña electoral que ya está en pleno curso, en la que se ve actuando al gobierno y a todos, tendrá el fallo del lunes como un potente determinador.

Uribe será eslogan de campañas y así seguirá girando la rueda

Seguro estoy de que más le conviene este fallo a los partidos tradicionales, al centro y derecha, que al petrismo o a la izquierda moderada; Uribe será eslogan de campañas y así seguirá girando la rueda, una rueda que circunda en la política, las elecciones, el poder burocrático.

Un día hay que cerrar todo esto y empezar de verdad. Un día hay que condenar a todos los culpables, a Uribe si lo es, pero por igual a todos los demás que también lo sean, pero de verdad, con noción de cierre.

O un día, pronto porque esto está agotado, hay que perdonar definitivamente a todos, hacer tabla rasa; perdonar a Uribe e incluso a todos los que tienen manos tocadas por la sangre, por la violencia, por el dolor, y volver a empezar.

