Lo que pasa es que los políticos no sabemos leer a Petro

Maria Izquierdo

mayo 08, 2023

A la suscrita no le sorprendió cuando el presidente Petro enfrenta a los partidos políticos, con un nuevo gabinete. Se acabó que los parlamentarios se disgustaban con Palacio y de inmediato, se le informaba al presidente. Ya no es así. Estamos ante un fenómeno político único: un presidente que no se deja presionar. Responde a gestos de claridad, de inteligencia y sensatez. No ha irracionales análisis y peyorativas frases. A este comportamiento se cierra. Endurece la mirada, mira para otro lado y avanza con determinación y, da un paso adelante sin mirar las orillas.

No sabemos leer al Presidente Petro. Los políticos no entendemos que cite una cumbre sobre Venezuela, y hable del amor entre Bolívar y Manuelita. Que cuando un Embajador asistente se llama “Amormío” lo resaltara. Vivimos atónitos porque no entendemos ese lenguaje. Estábamos acostumbrados a los discursos acartonados, o de corte grecorromano y de gran opulencia idiomática y, oír un presidente hablando del amor entre los pueblos Latinoamericanos, recordándonos que somos libertarios, no alcanzamos a digerirlo.

Si, elegimos un soñador que ama el amor. Si ganó alguien que tiene un lenguaje que refleja que deben haber cambios. Y cuando nos presenta los cambios, nos volvemos críticos acérrimos. Se nos olvidaron el millón de tutelas de los pacientes pidiendo salud en Colombia. Y en lugar de aplicar estas tutelas que fueron la única forma de salvar vidas por los últimos 20 años, nos enfrascamos en defender las EPS. Si hay que defenderlas, pero reformándolas. Lo desafían. Y así no nos entiende el Presidente Petro. Afortunadamente salió la Ministra de Salud – su tácita respuesta - porque todos estaban cansados de la mala gestión con el Congreso y colocó al serio e inteligente Guillermo Alfonso a liderar este proceso y a Luis Fernando Velazco para una mejor interlocución con el Capitolio.

Gobierna con los que lo conocen. Porque ama un entorno, que lo entienda. No que lleguen a conocerlo y a elucubrar sobre sus aciertos o sus desaciertos. No le gusta que controviertan en pública algarabía – sus cercanos. Sus colaboradores deben guardar las formas que lo hagan sentirse más seguro. Los que los acompañan deben saber interpretar sus ideales de largo alcance. Le impacienta tener que gastar tiempo en sus cercarnos colaboradores apurando tareas, aunando criterios. No acepta consejos con sonsonete en los medios de comunicación. Se equivocan cuando el Presidente Petro da los espacios para el diálogo formal o informal, y se pierden tratando de decir una cosa y salir hacer otra muy diferente. Que es el comportamiento típico de los políticos.

El establecimiento incluyendo la clase política deben aprender a leerlo. No estigmatizar todo lo que dice y hace. Bienvenidos los nuevos ministros. Bienvenido un cambio de lo que debe cambiar, sin destruir lo que funciona y sin sinuosamente – los políticos - buscar statu quo. Dialogar sin ácidas críticas. Pensar más en el país que en los egos. ¿Quién gana de la división y mayor polarización: los violentos de todos los pelambres? Y se nos olvida- a cada rato- que ofreció un cambio . Y lo está haciendo.

Simplemente quien escribe siempre será admiradora de Uribe y voté por Petro. Y pienso que ya es hora de aceptar que la izquierda y el Presidente Petro tienen otra forma de gobernar, y por el bien del país, se debe facilitarle el camino.

