Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

abril 07, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

4.5 billones de los fondos privados de pensiones para infraestructura anuncia este Gobierno con bombos y cornetas. No me quiero imaginar qué va a pasar con ese billete.

Las pérdidas usted las asume como ahorrador. ¿Y quién decide si está bien o mal invertida la plata de su pensión? Pues quien administra y lo hace en obras con sobre costos que como sabemos las comienza uno y las termina otro después de largos litigios jurídicos, como no es extraño en este país.

-Publicidad.-

Este anuncio es un reto que Duque le hace a las propuestas del PH, lo malo es que por demostrar suficiencia que no tiene pone en peligro plata que no es de él. Esa medida es una clara y descarada intervención en política.

Entonces a toda carrera dejarán asignados esos dineros para obras que no tienen cierre financiero, saltándose todas las normas de contratación, violado incluso la Ley de Garantías, como esos recursos no son de ellos y además ya se van quieren dejar la olla raspada y el chicharrón le queda al que llegue, pues quiéralo o no este presidente tendrá que reformar el Sistema Pensional.

Publicidad.

Los ladrones de siempre desde ya se frotan las manos y en ese orden de cosas, con la corrupción tan desbordada esos contratistas estimulados por tan jugosa noticia; repartirán dádivas anticipadas a diestra y siniestra a incautos y hambrientos votantes, para que el Gobierno entrante sea el que asegure que se continúe con la magna obra del que por fortuna termina.

Y qué decir de los beneficios de los contratistas: Ganan plata por punta y punta, pues muchos además de ser beneficiados con las obras también son los dueños de los Fondos, mientras tanto y los ahorradores y pensionados ¿qué? Ellos, bien gracias, esperando el Mundial.

Cuando existía el juego de apuestas hípicas del 5 y 6 había tres premios a saber: ganador, plaset y show, ¿adivinen de los tres premios en este caso cuál es el que siempre le toca al que pone el billete? Si no es que se cae el puente, como ya paso y todos al vacío.

Y los organismos de control tan afectos al Gobierno no dirán mucho, más si el contralor alista maletas y como ya se ve dejará sucesor confiable. Qué decir de la hoy Procuradora y exministra de Duque; contando además que el mejor fiscal que ha tenido Colombia es compañero de pupitre del presidente y no tendrá que intervenir por cuestiones de calendarios y tiempos de ejecución.

Si mi ahorro estuviera allí yo me pondría muy nervioso pues las decisiones de un mal gobierno, que hizo correr el falso rumor que Petro haría fiestas con la plata de los Fondos Privados de Pensiones si llega a la presidencia… Ha hecho de un rumor una cruel realidad muy a destiempo que crea sin duda incertidumbre y a no dudarlo nuevamente se muestre como el mejor jefe de campaña del PH.