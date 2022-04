Empleado de Colpensiones se llevó mi cédula y no la devolvió. ¿O será que se la robó?

En Medellín, mi mamá le entregó la cédula al funcionario, pero él no la devolvió. Le pusieron a llenar un formulario de quejas y reclamos, pero no ha aparecido

"Empleado de Colpensiones se llevó mi cédula y no la devolvió": Eso decía mi mamá, muy confundida, adulto mayor de casi 80 años. Estaba sentada en la sala del adulto mayor el Colpensiones de la 65 con Colombia en Medellín, a eso de las once de la mañana más o menos. Un empleado de Colpensiones, Yesid Mejía, le pidió la cedula a Cecilia, mi mamá, y a otros adultos mayores.

Ella se la entregó, pero él no la devolvió. Luego la atendieron en la ventana 14. Le pidió muchas veces el documento, pero Elkin Yesid dijo que lo había devuelto, y eso no es verdad. Para confirmar esta situación, en la entidad (Colpensiones) le hacen vaciar a mi mamá todas sus cosas del bolso y mostrar que no la tenía escondida en su ropa.

Luego de esto en Colpensiones no le dieron respuesta alguna; solo le pidieron los datos en la taquilla que la atendieron, la mandaron para la casa y eso fue todo.

Cuando ella llegó a la casa, yo me enteré de la situación y me fui inmediatamente para Colpensiones a que me dieran una respuesta. Porque mi mamá llegó allá con un documento de identidad y salió indocumentada.

Fui y hablé con el gerente de la oficina, le pedí la cédula de mi mamá y si no tenía documento para devolverme, que me diera un documento escrito donde dijeran que ellos extraviaron el suyo. Me dijo que no era posible y me pasó un formulario de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y denuncias, y que tengo 15 días para que me respondan.

Yo me pregunto, ¿Elkin Yesid extravió la cédula de Cecilia o se la robó? Aprovechándose de que ella es un adulto mayor, es vulnerable y estaba sola. ¿Y para qué quiere la cédula de mi mamá? ¿Será que le vio cara de plata? Quedan muchas preguntas en el aire. Y a mí me queda la duda y no entiendo cómo una persona para pedir un turno en las instalaciones de Colpensiones se le llevan la cédula uno de sus empleados y no la devuelve, pero a los otros de la fila sí.

¿Qué garantías y protección nos da una entidad como Colpensiones al entregar nuestros documentos? ¿Quién responde? ¿Cada cuánto pasan situaciones como estas al interior de la institución?

Quedan muchas dudas y desconfianza. Y me pregunto ¿quién nos protege?