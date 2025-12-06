Lo que decide Venezuela y lo que arriesga Colombia

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. La situación del país está muy influencida por lo que ocurra con Venezuela y concretamente con el señor Maduro y su cartel denominado de los soles. Van demasiados meses de un cerco de Estados Unidos, y uno no sabe qué va a pasar y es bastante difícil decifrar lo que piensa ser el señor Trump en este en ese problema y en cualquiera. Entonces, hacer pronósticos sobre eso no es fácil.

Lo que sí se puede hacer pronósticos es qué pasaría en Colombia ocurra una u otra situación. Si Maduro llegara a caer desde el poder, se estabiliza Petro, es su socio, se desestabiliza indudablemente, pero si Maduro no se va, Petro se afianza. Entonces es una situación muy compleja la del país, creada de manera deliberada por el señor Petro: soltó la guerrilla y soltó los paramilitares y contuvo al ejército. Entonces, en ese orden de ideas, el país en este momento está cercado por la guerrilla y por los paramilitares, totalmente cercado en un sentido literal, no es una metáfora.

Entonces es una situación bastante difícil y a Petro no le quedan sino 7 meses. La encuesta de Infamar es muy preocupante. El señor Iván Cepeda es un comunista disfrazado. El disfraz de derechos humanos y con esa carretica que él no cree ni aplicará jamás, ha convencido a todo el petrismo. Es que el petrismo es el 37 %- 40% en este momento del país. Petro no está caído totalmente y la derecha, totalmente dispersa. Abelardo de la Espriella, no tengo nada contra él, en contra ni a favor. No sé si sea el hombre para poder enfrentar esa situación. Y Fajardo es una flor, es un hombre que se manifiesta ni me subo, ni me bajo, ni me quedo en ese palo. Ese hombre no es el hombre para manejar el país.

Creo que la situación del país está muy difícil, muy difícil, y si para acabar de ajustar meten en la lista Clinton al señor ministro de Defensa, ahí se acaba de oscurecer todo. Apague y vámonos. Entonces, yo creo que si la oposición no sale con un candidato único que tenga respetabilidad y tenga la fuerza para manejar un estado en crisis, puede prolongarse Petro.

