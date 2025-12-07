En la zona roja del Palacio de Nariño la Virgen avanza y San José ya quiere retroceder

La Virgen mira el caos y San José duda si la novena aguanta con Petro

Así comienza esta novena de navidad: con la Virgen preocupada, San José confundido y un gobierno que ni con estrella de Belén encuentra el rumbo, tan perdido que hasta el Niño Dios está considerando nacer en otro país.

DÍA PRIMERO – DE LA ESPERANZA AL DESPELOTE

Hasta el Niño Dios preguntó si podía venir más tarde.

El pueblo se reunió para entender el despelote. Vieron luces en la Casa de Nariño, discursos bonitos y adornos brillantes, pero al fondo portazos, renuncias y ministros girando más que el trompo del pesebre.

La Virgen, viendo el caos, dijo:

“Yo anuncié un nacimiento, no un remezón ministerial.”

San José murmuró:

“¿Y este gobierno duerme al menos una noche en paz?”

El pueblo respondió:

“Noche de paz dicen ellos… nosotros oímos ‘noche letal’.”

DÍA SEGUNDO – EL GABINETE QUE CAMBIA MÁS QUE ROY BARRERAS

San José ya no sabe ni a quién saludar porque cada día hay uno nuevo.”

El pesebre observaba cómo el gabinete cambiaba más que la lagartija de Roy Barreras. Más de 70 ministros bailando la coreografía del reemplazo rápido.

El burro comentó: “Ni yo cambio de dueño tan seguido.”

El buey añadió: “¿Para qué aprender nombres si mañana ya no sirven?”

La Virgen repasaba la lista: Jaramillo enterrando pacientes de enfermedades huérfanas, Ocampo explicando economía sin apoyo del mesías, Cecilia López advirtiendo, Sarabia ida y vuelta como cometa de diciembre, Benedetti pidiendo atención en la Nueva EPS y ministros exprés evaporándose antes del buñuelo.

El pueblo remató:

“En este pesebre ya no hay pastorcitos… solo reemplazos.”

DÍA TERCERO – LA LISTA CLINTON Y OTROS VILLANCICOS INTERNACIONALES

Los Reyes Magos viajaron a Washington… y mejor regresaron sin entregar nada.

Cuando el pueblo habló de la Lista Clinton, el pesebre guardó silencio. Los Reyes Magos vieron embajadores entrando y saliendo como si hubiese puerta giratoria.

Melchor: “Traía oro… pero lo necesitan para pagar abogados.”

Gaspar: “Traía incienso, pero mejor dejo humo rojo de emergencia.”

Baltasar: “Traía mirra… pero se la robaron antes de que llegara.”

La Virgen preguntó:

“¿Cuál es la estrella de Belén si cada semana cambian al embajador?”

DÍA CUARTO – SALUD EN TERAPIA INTENSIVA: NI EL NIÑO DIOS LOGRA TURNO EN ESTE GOBIERNO

Ni el Niño Dios consigue cita… y eso que es el protagonista.

El pueblo habló de la crisis de salud y el pesebre se estremeció. Con hospitales con goteras, EPS agonizando y usuarios esperando desde navidades pasadas, el panorama era más que preocupante.

El Niño Dios preguntó:

“¿Me toca sacar ficha o uso nacimiento preferencial?”

El buey dijo:

“Esta reforma lleva más tiempo que yo calentando el pesebre.”

El pueblo concluyó:

“Si esto fuera novena, ya iríamos por el día 73… y sin Niño Dios.”

DÍA QUINTO - CRISIS DIVINA, NI SAN JOSÉ SE SIENTE SEGURO NI LA VIRGEN ENTIENDE LA ‘PAZ’

San José pidió esquema de seguridad; la Virgen pidió chaleco antibalas.

Las disidencias por un lado, el ELN por el otro, y el gobierno cantando “paz total” como villancico desafinado.

Los Reyes Magos desistieron:

Melchor: “No entro ni con Waze celestial.”

Gaspar: “Ese milagro no lo hace ni un arcángel.”

Baltasar: “Me quedo en el pesebre; al menos el buey vigila.”

El pueblo cerró:

“Aquí la única paz estable es la del pesebre… porque es de cerámica.”

DÍA SEXTO – DIÁLOGOS ETERNOS SIN FINAL FELIZ

Ni el ángel Gabriel entiende en qué van las conversaciones.

Los diálogos empezaban, se detenían, volvían, morían y resucitaban sin rumbo.

El ángel dijo:

“Yo hablo una vez y todos entienden… ¿qué les cuesta?”

El burro:

“Esto ya no es diálogo: es eco.”

El pueblo:

“Esto no es novena… es novela hasta 2026.”

DÍA SÉPTIMO – EL GABINETE EN MODO CAOS: SAN JOSÉ CONSTRUYE, LA VIRGEN ARREGLA Y PETRO REVUELVE

“San José construye, la Virgen concilia y el gobierno contradice.”

Ministros estresados, discursos que se pisan y anuncios que se borran.

Un ministro dice una cosa, otro lo desmiente, luego Petro cambia el libreto.

El buey comentó:

“¿No sería mejor que dejen hablar al burro? Al menos él rebuzna parejo.”

El pueblo concluyó:

“Hablan tanto… que no se les entiende nada.”

DÍA OCTAVO – EL DESORDEN COMO ESTILO DE GOBIERNO

El Niño Dios ya preguntó si puede cambiar de pesebre.

Improvisación convertida en política pública. Decisiones que nacen en Twitter y se diluyen sin decreto.

La Virgen suspiró:

“Hasta yo tengo plan para el parto… ¿ellos no pueden uno para el país?”

El burro comentó:

“Un villancico sin director suena mejor que este gabinete.”

DÍA NOVENO – FINAL DE LA NOVENA: HASTA EL PESEBRE PIDIÓ CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN

“En este pesebre lo único estable es el burro… y no es necesariamente metáfora.”

El pueblo cerró la novena viendo un gobierno que parecía pesebre desordenado.

La Virgen dijo:

“Ni en Egipto vivimos tanto movimiento.”

San José añadió:

“Aquí renuncian más rápido de lo que yo tallo la madera.”

El Niño Dios afirmó:

“Si dependen de este gobierno… yo no aparezco todavía.”

El pueblo concluyó:

“Dios nos ampare… porque del gobierno no depende ni el Niño Dios.”

