Lo que debería ser noticia y pasa desapercibido

Andrés Felipe Ríos Fernández

junio 28, 2023

El modelo nos impulsa a limitarnos a nuestra rentabilidad individual, al consumismo, a mi bienestar particular o a nuestra ganancia individual. El pensamiento colectivo, ese pensamiento es un problema para los Estados y por eso no se fomenta. Si se piensa hacer una carretera, la clase digeriente piensa quiénes de sus amigos se verán beneficiados con ella, pero no se involucra a sus comunidades. A los campesinos que están sobre la vía les roban al frente, un pedazo de la vía, y si se enojan, que demanden que la justicia está cooptada.

El tema del periodista Ricardo Ferrer es lo que no es noticia, ¿Por qué? ¿Qué hechos graves han pasado en este último mes que deberían ser noticia y no lo son? Esa parte es más gorda que lo que se divulga y por eso es bueno escuchar su visión.

“Este año el volumen mundial del comercio ya no es en dólares como estábamos acostumbrados, es en yuan. Ya el dólar es un tercio de lo que fue, históricamente está agonizando, está conservando una cuota de poder, pero no es lo que era anteriormente y viene en caída libre”, asegura Ricardo Ferrer.

¿Qué no fue titular en primera plana? Pasó desapercibido en la sección de economía con referencias de columnistas, los tan mencionados “expertos” que nadie los va a leer: En Estados Unidos imprimieron 140 mil millones de dólares que emitieron el 1 de junio de 2023, no tenían con qué pagar la deuda, tasada en alrededor de 31 billones. Liberan ese presupuesto que es papel sin respaldo, con eso dicen que pagan la deuda, pero esa es la razón por la que está bajando el dólar frente al peso colombiano, aunque los medios de comunicación colombianos dicen que si sube el dólar es culpa de Petro, si baja también.

Está pasando en todo el mundo que si tengo un dólar que vale tanto, sin respaldo. China, India, Rusia tienen sus monedas respaldadas y pretenden sacar el yuan digital, la rupia digital, el rublo digital; no en una operación matemática, no en una incubadora de monedas, no como la virtualidad del primer bitcoin sin respaldo. Eso es una derrota absoluta y miedosa para el dólar. En Colombia no es noticia porque en la redacción económica eso es tema tabú, apunta Ferrer. “Ahí sí no salen a hablar damier los analistas financieros”, aportó a la conversación el mítico León G.

Ferrer como periodista ha tenido el olfato para rastrear e identificar lo que no llega a la masa. Hacía el ejercicio con la gente de que leyeran el periódico El Colombiano o de que cogieran un ejemplar de El Tiempo o Semana, con el objetivo de pasar página por página sin verlo como indicadores económicos, sino ¿Qué emocionalidad les produce cada titular? Lo que evidenciaba es que ven odio para el gobierno, más odio para el gobierno y le tiran más odio al gobierno como lo expresa en sus propias palabras, pero ¿Por qué? ¿Qué pasó el lunes 5 de junio en el noticiero Caracol? Toda una emisión dedicada al tema de la inseguridad en Colombia, 54 minutos dedicados a la inseguridad, ¿por qué no hicieron eso en los otros gobiernos? Si acaso le dedicaban 8 minutos anteriormente. “La intencionalidad es crear miedo y atribuirle esa responsabilidad al actual gobierno, no te lo dicen explícitamente y es el producto que necesitan vender. Permanentemente hablan de la inseguridad económica con el dólar y la inflación”, asevera el periodista.

El ejemplo más claro es Venezuela: “Aquí siempre nos han manipulado con cuidado nos volvemos como nuestros vecinos, ¿Qué pasó en Venezuela? Los medios mercenarios dicen que el gobierno progresista de Venezuela administró mal la economía y uno les pregunta, ¿Por qué no hicieron eso en los otros gobiernos? ¿Usted sabe cuántos millones de dólares les robó Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal y Bélgica al Estado venezolano? Les robaron 300 mil millones de dólares que Venezuela tenía en bancos de esos cuatro países y se los robaron en la cara. ¿El venezolano sabe eso? Lo sabe, pero como es la oposición la que lideró el robo a su propio país, lo calla.

Usted le pregunta a un venezolano, ¿Usted sabe que a su país le robaron 30 toneladas de oro que estaban en un banco de Inglaterra? Sí, pero es que era la oposición la que necesitaba ese oro, justifican el robo a su propio país”, cuenta Ricardo Ferrer.

Otro ejemplo es CITGO. Eso en Colombia debería ser conocido por todos los colombianos, eran las gasolineras que tenía Venezuela en Estados Unidos y eran 14.850 gasolineras que trabajaban 24 horas al día, donde los gringos iban a tanquear porque era la más barata, esas gasolineras se surtían de 15 refinerías de petróleo que tenía Venezuela en USA, y estas a su vez, se surtían de 60 terminales de petróleo. ¿Cuánto vale una gasolinera al día vendiendo y produciendo en dólares? La oposición venezolana hizo ese robo a su propio país y ahora ya los Estados Unidos venden lo que no es de ellos y fue expropiado en contra de todas las normas del comercio mundial, como lo cuenta Ferrer. Durante 15 años le han robado CITGO a los venezolanos por parte del gobierno gringo, asimismo le han robado a muchos países porque no siguen las políticas de Norteamérica.

“Si usted sigue el juicio de Núremberg, si se hiciera la misma acusación bajo los mismos términos a Estados Unidos habría que someterlos a los mismos juicios. La desproporción del robo sigue vigente, mientras el guevón venezolano que viene hablando feca pura de Venezuela, el tipo no sabe, lo aceptó, se hizo el sordo o el pendejo con el robo que le hicieron su país con complicidad de la pobrecía venezolana que por ignorancia no fue capaz de defender a su propio país. El venezolano que viene a Colombia hablando mal, es un traidor de su propio país y es un ignorante militante. Vienen incluso a defender al presidente Uribe, alegan hasta con la superioridad de su ignorancia”, manifestó el periodista.

Hay otra noticia que no tiene difusión a nivel local: que las bandas que manejan la ciudad extorsionan a todas las Juntas Administradoras Locales y buena parte de las Juntas de Acción Comunal sin que se escuche ni siquiera el rumor o la advertencia de la prensa.

Sobre asuntos de interés nacional que no llegan a ser noticia, Ferrer señala otro matiz espeluznante: la censura o autocensura de los periodistas: Un recuerdo ingrato guarda Ferrer de la periodista Juanita León del medio La Silla Vacía, quien recibió toda la documentación del dossier del presidente Uribe por parte de Ricardo Ferrer a su correo y no publicó una sola línea.

“Todo lo que tenía que ver con el Atrato y las masacres en Vigía del Fuerte y Chocó las recibió en su correo, en un momento que tenía pose de democrática y que había publicado cosas muy bonitas. Confié en ella, le envié toda la información, no publicó una sola línea y nunca me devolvió la llamada”, concluyó el periodista.

12 años en el exilio tuvo que resistir el periodista Ricardo Ferrer por denunciar las masacres en el río Atrato ante fiscalía, que casualmente filtraron toda la información a los grupos paramilitares, que lo hicieron salir como refugiado de Colombia. El gobierno debería pensarse una pensión para los más de cinco millones de exiliados que se la jugaron por la nación, pero que a cambio, solo han recibido apatía y olvido.