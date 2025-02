Lo bueno, lo malo y lo feo (del libro de Gilberto Rodríguez Orejuela)

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

De un solo jalón el autor de esta nota en días pasados y se leyó hasta la última página del libro de Gilberto Rodríguez Orejuela, editado por la Editorial Aguilar. Es un libro ameno, de fácil lectura, y que dentro de las cosas buenas que trae es un relato minuciosos de algunos eslabones del negocio del narcotráfico. Su relato de cómo llegó a utilizar la difunta aerolínea Braniff para llevar varias veces por semana cocaína al mercado de Nueva York, es magistral.

Lo malo del libro no es lo que cuenta (que entre otras lo cuenta muy bien), sino lo que NO cuenta. Rodríguez explícitamente menciona que un número muy importante de políticos recibían apoyo de los narcotraficantes, pero en concreto menciona solo a un muy reducido número de personas. En su libro Rodríguez Orejuela ha debido profundizar mucho más en temas como los siguientes:

Detalles específicos sobre los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de varias personajes de la vida nacional, entre ellos Álvaro Gómez Hurtados, Enrique Low Murtra y Luis Carlos Galán.

Ha debido hacer mención de sus alianzas con otros actores en el negocio del narcotráfico, muy concretamente con los grupos delincuenciales como las Farc y el ELN. Por ejemplo, ¿sabían los hermanos Rodríguez de la financiación que le habían dado los narcotraficantes de Medellín al M-19 para adelantar el Holocausto del Palacio de Justicia?

El libro hubiera podido aportar nombres y apellidos bastante más concretos de TODOS las personas involucrados en la financiación de la campaña de Ernesto Samper y Horacio Serpa.

las personas involucrados en la financiación de la campaña de Ernesto Samper y Horacio Serpa. El libro menciona los esfuerzos jurídicos para que España no lo extraditara a él y a uno de los Ochoa a EE.UU, sino a Colombia. Difícil creer que el éxito de esta gestión fue exclusivamente por las habilidades jurídicas de los abogados en ambos países, incluyendo a los numerosos abogados en Colombia. Es casi imposible creer que los narcotraficantes no repartieran toneladas de plata a los altos funcionarios tanto en Colombia como en España que se prestaron a esa tramoya.

Lo feo del libro es que Rodríguez trata de disculpar su vida de narcotraficante con excusas, en su inmensa mayoría infantiles y falaces. Gilberto Rodríguez afirmaba reiterativamente que él y su familia entraron en el negocio del narcotráfico con la finalidad de “dar riqueza y estabilidad económica”. Lo que no deja tan claro el narcotraficante es que cuando se refiere a “riqueza y estabilidad económica”, era la de él y su familia, no la de los colombianos. En la introducción al libro, Gilberto Rodríguez afirma la siguiente barbaridad: “…los pobres en este país no tiene derecho a educarse, ni a comer, ni siquiera tiene derecho a vivir”. Esta afirmación es una bofetada a los millones de pobres de este país que han salido de la miseria a pulso, de manera honesta, y no convirtiéndose en narcotraficantes. De manera insistente Rodríguez trata de disimular y justificar su desbordada ambición por dinero, con el espurio y débil raciocinio de que traficar cocaína era el único camino para un pobre abandonar su condición. Rodríguez también hace afirmaciones patentemente falsas como el que “Drogas La Rebaja” y otros negocios comerciales y financieros como el Banco de los Trabajadores fueran negocios lícitos independientes del narcotráfico. Si bien puede ser cierto que estos negocios no participaran directamente en el tráfico de drogas, sí dependían en buena parte del capital y de la solidez y/o liquidez de los hermanos Rodríguez quienes se habían convertido en uno de los dos o tres principales narcotraficantes en la historia del país.

Finalmente los Rodríguez relatan que su contribución a la campaña de Samper no fue a espaldas de los directivos, sino con el deseo de que un gobierno liberal, encabezado por Samper y Serpa, llevara al país por mejores rumbos basados en el progreso y la justicia social. ¿Será posible contemplar que el único fin de estos narcotraficantes en empuercar con dineros ilícitos la democracia, violando de paso todas las leyes electorales, y empujando la llegada de Samper y a Serpa al poder, era exclusivamente para ¿llevar al país por mejores rumbos basados en el progreso y la justicia social?