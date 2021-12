Lina Tejeiro ¿La santa cachona de Colombiana?

.Publicidad.

Lina Tejeiro vuelve a estar en el ojo del huracán por sus exparejas. La actriz aprovecha cualquier momento para burlarse de su historial en el amor y en el matrimonio de su amiga, Laura de León con Salomón Bustamante, en Cartagena, no fue la excepción.

En el evento, la actriz estaba usando unas orejas de diabla y aprovechó la ocasión para compartirle a sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, la razón de su soltería. "Yo no me he casado porque mantengo con los cachos puestos", dijo entre risas la popular influencer.

La relación más famosa de Lina Tejeiro fue con el hijo de cantante de música popular Jhonny Rivera, Andy Rivera. Un noviazgo que Lina dejó claro que se fue deteriorando por los cachos y las mentiras.

