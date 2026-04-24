- Licor y cigarros adulterados y de contrabando, las amenazas que pesan sobre el Festival Vallenato

Valledupar empieza a transformarse varios días antes del inicio oficial del Festival de la Leyenda Vallenata. Aunque la programación central va del 29 de abril al 2 de mayo, desde finales de abril la ciudad entra en modo celebración y la actividad comercial se acelera. Momentos en los que el consumo de licor y cigarrillos aumenta y también los riesgos asociados a productos adulterados o de contrabando, un fenómeno que cada año se intensifica en medio de las fiestas y el Festival Vallenato no se escapa de aquellos peligros.

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En la antesala de un festival que este año rinde homenaje al Binomio de Oro, las autoridades locales han puesto el foco en un frente que suele pasar desapercibido hasta que aparecen las emergencias: la legalidad de lo que se consume. La Gobernación del Cesar, en articulación con la Federación Nacional de Departamentos y la Policía Fiscal y Aduanera, ha reforzado operativos de control y campañas pedagógicas para evitar que el entusiasmo termine en consecuencias graves para la salud o en pérdidas para las finanzas públicas.

El mensaje apunta a quienes compran como a quienes venden. El licor adulterado y el contrabando no son solo una irregularidad comercial, son un delito que pone en riesgo la vida. Durante estas fechas, el ingreso ilegal de mercancía y la falsificación de marcas se disparan. Cargamentos que no pasan por controles terminan distribuidos en tiendas, bares y ventas informales, aprovechando la alta demanda.

Por eso, una de las principales recomendaciones es básica pero decisiva: comprar únicamente en establecimientos autorizados y reconocidos. Los precios demasiado bajos, en comparación con el mercado, suelen ser una señal de alerta. A partir de ahí, la revisión del producto se vuelve clave. Las botellas deben tener sellos intactos, sin signos de manipulación, y etiquetas bien adheridas, legibles y completas. La estampilla de impuestos del departamento debe estar presente, así como la información clara sobre el origen y el registro sanitario.

El contenido también ofrece pistas. A contraluz, el licor debe verse limpio, sin partículas ni residuos. Una vez abierto, el olor y el sabor pueden confirmar o desmentir su autenticidad. Un aroma más fuerte de lo habitual o un sabor excesivamente agresivo son señales de que algo no está bien. En esos casos, la recomendación es no consumirlo.

Entre los productos más vulnerables a la adulteración aparecen los de mayor rotación. Aguardientes, rones tradicionales y whiskies de marcas reconocidas encabezan la lista. El aguardiente Néctar y el Ron Medellín son recurrentes en los decomisos, al igual que referencias de alta gama como Buchanan’s, Old Parr, Chivas Regal y Jack Daniel’s. Su popularidad y valor en el mercado los convierten en blanco frecuente de falsificadores que utilizan envases originales para introducir líquidos de origen desconocido.

El problema no se limita a la salud individual. El contrabando afecta directamente los ingresos del departamento, ya que evade el pago de impuestos que financian programas de salud, educación y deporte. Cada botella ilegal representa recursos que dejan de llegar a estos sectores.

Las autoridades también insisten en la importancia de la denuncia. Cuando se detectan productos sospechosos o puntos de venta irregulares, reportarlos permite activar controles y evitar que más personas resulten afectadas. La prevención, en este caso, no depende solo de operativos institucionales, sino de la atención cotidiana de quienes participan en la fiesta.

En una ciudad que vive su momento más importante del año, el cuidado se vuelve parte del ambiente. Elegir bien qué se consume es una decisión que permite que la celebración no tenga sobresaltos. Mientras la música suena en Valledupar y las calles se llenan, la seguridad también hará parte del repertorio.

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