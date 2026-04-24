El día que Juan Gabriel se atrevió a besar a Pablo Escobar y que por poco le cuesta la vida

En una fiesta organizada por “Don Neto” en México, El Divo de Juárez desató la furia del narco colombiano quien, lleno de ira, casi le descarga su arma

A mediados de la década de los años 80, cuando el narcotráfico expandía su poder entre Colombia y México, una reunión privada en Guadalajara reunió a dos figuras opuestas: Juan Gabriel, un ídolo de la música latina, y Pablo Escobar, uno de los criminales más temidos del mundo. Lo que comenzó con una presentación musical terminó en un episodio que puso en riesgo la vida del cantante.

El encuentro habría ocurrido durante una fiesta organizada por Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, conocido como “Don Neto”, uno de los líderes del cartel de Guadalajara. La reunión tenía como propósito recibir al líder del Cartel de Medellín, quien para entonces ya consolidaba su imperio criminal desde Colombia. La cita congregó a capos, empresarios y artistas en un ambiente de lujo y excesos.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue invitado como artista principal del evento. Para ese momento, el cantante ya acumulaba un reconocimiento masivo en América Latina, con millones de discos vendidos y éxitos como “Querida”, lanzado en 1984 y convertido en uno de los temas más populares de la época. Su presencia en ese tipo de celebraciones privadas no era inusual en los círculos de poder de esos años.

¿Por qué Pablo Escobar casi mata a Juan Gabriel?

Según el relato consignado en el libro “Emma y las señoras del narco”, de la periodista Anabel Hernández, el momento crítico ocurrió en medio de la fiesta. Uno de los hombres cercanos a Pablo Escobar, en tono de reto, le ofreció al cantante un millón de dólares a cambio de besar al capo colombiano. La propuesta, hecha frente a varios asistentes, generó tensión inmediata en el lugar.

Tras algunos minutos de duda, Juan Gabriel habría aceptado. Al terminar una de sus canciones, se acercó a Escobar y le dio un beso. La reacción fue inmediata y violenta: el narcotraficante sacó un arma y apuntó contra el artista. El ambiente festivo se transformó en segundos en un escenario de riesgo.

Los presentes intervinieron de inmediato para calmar la situación. Explicaron que se trataba de una broma, intentando evitar una reacción mayor. La tensión bajó, pero el peligro no desapareció completamente. El cantante, consciente del riesgo, tomó una decisión rápida: detuvo su presentación y abandonó el lugar. Se retiró antes de que la situación pudiera escalar nuevamente, evitando lo que pudo convertirse en un episodio trágico.

¿Qué cantantes le cantaron a Pablo Escobar?

Este hecho se ubica en una época marcada por la cercanía entre el espectáculo y el narcotráfico. Durante los años 80 y principios de los 90, figuras como Escobar consolidaban redes que incluían no solo negocios ilícitos, sino también vínculos con celebridades y eventos privados, con nombres como Vicente Fernández, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ yHéctor Lavoecomo protagonistas.

Juan Gabriel, nacido el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, continuó su carrera artística hasta su fallecimiento el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, acumuló más de 150 millones de discos vendidos y cerca de 1.800 composiciones.

Por su parte, Pablo Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en Medellín, tras un operativo del Bloque de Búsqueda. El episodio del beso quedó como una de las historias más tensas que cruzaron el mundo del espectáculo con el narcotráfico.

También puede leer: El día que Pablo Escobar iba a contratar a Michael Jackson para luego secuestrarlo

Anuncios.

Anuncios..