Les tocó remar solos, sin apoyo de nadie, pero consiguieron clasificar 6 botes para los Centroamericanos

Con esfuerzo propio, la Selección Colombia de Remo clasificó seis botes a Santo Domingo 2026, marcando un nuevo logro para el deporte nacional

Por: Elaine de Jesús Villalba Herrera |

octubre 22, 2025

En el lago Petén Itzá, en Guatemala, la Selección Colombia de Remo escribió un nuevo capítulo de historia, al clasificar seis botes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Juliana Aristizábal, remadora de Medellín residente en Reino Unido, en su primera regata internacional, ganó la pequeña final y terminó séptima en la general, lo que garantizó la presencia cafetera en su especialidad. Asimismo, el olímpico Rodrigo Ideus, participante en Beijing 2008, bogotano residente en Canadá, aseguró el cupo en el single masculino, tras ubicarse octavo en la prueba.

El mismo Ideus, junto con Andrés Mejía, barranquillero residente en Argentina, clasificó el dos sin timonel, al quedar quinto en la final A, mostrando una gran versatilidad técnica entre remo corto y largo. Los tres atletas mencionados también abrieron cupos para el doble par masculino, el doble par mixto y el dos sin timonel mixto (sugerencia: cambiar “abrieron cupos” por “aseguraron cupos” para más claridad).

“Estos resultados se dieron sin ningún tipo de apoyo público nacional”, comenta el profesor Davide Riccardi, campeón mundial de remo con Italia, hoy nacionalizado colombiano, residente en Cartagena y director técnico ad honorem de la Selección Colombia.

El propio Riccardi añade:

“Me quito el sombrero frente a la determinación y generosidad de los y las atletas que, además de venir entrenando solos desde hace años, autofinancian sus competencias. Es una situación que espero pueda cambiar y que, por fin, tanto el Comité Olímpico Colombiano como el Ministerio del Deporte abran un programa de desarrollo especial para un deporte olímpico tan clásico como el remo, que en Colombia tiene un potencial enorme”.

Riccardi también destacó la gestión del presidente de la Federación Colombiana de Remo, Jhon Santos, y el apoyo de la Alcaldía de Calima, la Liga del Valle y la Alcaldía de Guatapé, además de los patrocinadores técnicos Di-Bi (Italia) y PROMAR (Cartagena de Indias).

“Esperemos que para 2026 las cosas puedan mejorar si queremos planificar seriamente la búsqueda de medallas”, subrayó.

En Guatemala, además de las clasificaciones, Colombia logró ubicarse en seis finales, que, aunque no otorgaron cupo, demostraron que el país ya es competitivo en remo, gracias tanto a los talentos que entrenan en el exterior como a los que surgen de los viveros nacionales de Calima (Valle del Cauca).

Un ejemplo es Sara Prado, atleta de 17 años muy prometedora, que no clasificó el doble par femenino junto a Juliana Aristizábal por apenas siete décimas de segundo. Asimismo, Mónica Jiménez y Zulay Gil, dupla que entrena en Guatapé (Antioquia), mostraron buena competitividad, aunque se quedaron por una posición fuera de la clasificación en el doble par ligero, terminando sextas en la final A.

Mujeres y hombres reafirmaron su nivel físico con las regatas de cuádruple, en las que ambos equipos alcanzaron la final A: quinto lugar para la tripulación femenina (Aristizábal, Prado, Gil y Jiménez) y sexto para la masculina (Mejía, Ideus, Löwenstein y Marulanda).

Colombia demuestra que el remo crece, pese a la falta de apoyo institucional.

