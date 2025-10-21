El cambio de Petro dejó a la mitad del país con las migajas del presupuesto 2026

Por: Juan Carlos niño niño |

octubre 21, 2025

Una detenida lectura al regionalizado del Presupuesto General de la Nación 2026 –aprobado la semana pasada en el Congreso- no solo demuestra la indiferencia del Gobierno Nacional con la Media Colombia, sino la falacia del cambio con el saliente Presidente Gustavo Petro, porque este presupuesto en nada difiere con los escasos recursos que desde hace más de treinta años el Ejecutivo le transfiere a este extenso territorio del país, cuando la Constitución del 91 les dio el “estatus” de Departamento a ocho (8) Intendencias y Comisarías.

Las cifras demuestran de manera dramática la inequidad con la Orinoquia y La Amazonia: el presidente Petro solo le invierte a estas regiones el 0,61 por ciento del Presupuesto General de la Nación, lo que desconoce las invaluables potencialidades económicas de las mismas –incluido su diversidad ambiental- tan clave para sacar del subdesarrollo a Colombia, contando con espacios tan estratégicos para diversificar nuestra maltrecha economía.

Es decir, con un monto total de alrededor de 546,9 billones de pesos –basado también en una Reforma Tributaria aún no aprobada- el Presupuesto 2026 invierte en la Media Colombia un total de 3 billones 345 mil millones de pesos -medio billón menos con respecto al año 2025- aun cuando estas dos subregiones ocupan más de la mitad del territorio nacional, y en consecuencia su riqueza minero-energética, agropecuaria y ambiental es incalculable –dispensa mundial alimenticia de este Siglo XXI- incluido que durante dos décadas aportó el 80 por ciento de la producción nacional de hidrocarburos.

Esta inequidad es aún más clara cuando vemos que el Presupuesto Nacional le gira el doble a Antioquia (6 billones 829 mil millones), casi un billón menos que al Valle del Cauca (4 billones 265 mil millones), y a Bogotá le entrega tres billones más que a la Media Colombia (6 billones 756 mil millones de pesos), que se vuelva aún más lamentable cuando se revisan la disminución en cada uno de estos Departamentos, como es el caso de Arauca con una participación del 0,10 por ciento en el Presupuesto Nacional, lo que se traduce en un monto de 564.592 millones, casi que mil millones menos que el presupuesto de este año, con una inversión tde 614.093 millones de pesos.

Esa dramática disminución se refleja en los diferentes reglones del regionalizado para Arauca –como lo advirtió el Senador José Vicente Carreño en la Plenaria- porque a “Inclusión social y reconciliación” se le invirtieron este año 99.130 millones, y se reduce para el año entrante a 92.982 millones –incluida la reparación a las víctimas- y aunque el Gobierno Nacional esgrime la bandera de la educación, también se disminuye la inversión en este renglón a Arauca para el año entrante, porque este año se destinó 95.317 millones, y para el 2026 se disminuye a 91.410 millones, mientras la inversión en agricultura en el mismo Departamento –con respecto a este año- se reduce en más de la mitad, pasando entonces de 50.967 millones a 20.147 millones.

Al Departamento de Vichada se le destina el 0,06 por ciento del Presupuesto: 335 mil millones de pesos, reduciéndose en 131.717 millones -con relación a este año- en donde se transfiere tan solo 27.66 millones para “Agricultura y desarrollo rural”, siendo una suma casi ridícula, frente a las diversas potencialidades del Departamento en este sector; Guaviare participa con el 0,5 por ciento del Presupuesto: 293 mil millones, casi la mitad con respecto al presupuesto de este año, y se destinan escasos 2207 millones para “Comercio, industria y comercio”; mientras Guainía participa con el 0,04 por ciento del Presupuesto (222 mil millones de pesos), con escasos 7228 millones para la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Amazonas participa con el 0,05 por ciento del Presupuesto: 309 mil millones de pesos -frente a los 422 mil millones de pesos en este año- con irrisorios 3011 millones para “Ambiente y desarrollo sostenible” –lo redujo en un 90 por ciento- aun cuando esta región es considerada con su afluente el “pulmón del mundo”, y el mismo presidente Petro ha insistido en aunar esfuerzos para salvaguardar ambientalmente a esta región; no siendo menos grave el Departamento de San Andrés y Providencia, con una participación del 0,08 por ciento en el Presupuesto (463 mil millones), en donde se destina para “Comercio, Industria y Turismo” la casi simbólica cifra de 2397 millones –aun con su privilegiada ubicación- y 16.040 millones para “Ambiente y desarrollo sostenible”.

Casanare participa con el 0,17 por ciento en el Presupuesto Nacional (964 997 mil millones), siendo el único Departamento al que la inversión aumentó en 122 mil millones de pesos -como a buena hora lo anunció la Senadora Sonia Bernal en Plenaria- pero igualmente sigue siendo una suma irrisoria, en donde se refleja con inversiones mínimas en reglones tan importantes como Agricultura (29 mil millones), Ciencia y Tecnología (5765 millones) y –lo más preocupante- 5 mil millones de pesos para Comercio, industria y turismo.

Ante la parálisis de la vía del Cusiana (Aguazul – Sogamoso), no es un secreto que la misma necesita una salida estructural, un concepto de planificación a gran escala, como es la construcción de un corredor vial estratégico para la industria, el comercio y el turismo, que demanda una infraestructura de viaductos y túneles -similar a la de Bogotá - Villavicencio- que solucione de una vez por todas más de medio siglo de tortuosos derrumbes y cierres, lo que requiere por lo menos de una inversión total de un billón de pesos, en donde inicialmente el Presupuesto Nacional del año entrante debería destinar una partida de 180 mil millones de pesos.

Pero en el Regionalizado del Presupuesto se destina la increíble y exigua suma de 6515 millones de pesos para la vía Duitama-Sogamoso-Aguazul (sin planificación alguna para viaductos y túneles), mientras que de los recursos del Presupuesto para Boyacá, se destina 30.601 millones para la misma vía.

Es decir, 37 mil 116 millones de pesos para la actualmente resquebrajada Vía del Cusiana, y que –reitero- necesita de una inversión estructural de un billón de pesos.

Cuando los asistentes le revelaron las condiciones paupérrimas y lamentables de la Vía del Cusiana, el entonces candidato Petro se detuvo unos instantes en su consumo de ternera a la llanera, se quitó sus gafas transparentes y se quedó viendo a la inmensidad del llano, cuando de repente propuso la revolucionaria y galáctica construcción de un “tren elevado” de Buenaventura-Yopal- Caracas.

El macondiano “Tren elevado” –que seguramente Petro leyó en “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez- nunca apareció en el actual Plan Nacional de Desarrollo, ni mucho menos en los Presupuestos que hasta ahora el Congreso le ha aprobado al “alternativo” Mandatario de los colombianos.

