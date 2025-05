León XIV: ¡Nunca más una Iglesia como aparato ideológico de emperadores y guerrilleros!

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Cuando llegué a Roma, encontré un sacerdote católico y un pastor cristiano dormitando sobre el sepulcro abierto del Vaticano cercano a la gran piña. El primero representaba la inmortalidad (pues alguien se había salido de donde yacía muerto) y la segunda la iluminación interior (la glándula pineal, inicialmente encontrada en un templo de Ísis). Grandes círculos parecían representar el túnel arquetípico del que hablan yoguis, santos y místicos, conducente al árbol de la vida…

Piñón, escultura romana de bronce del siglo I hallada cerca de las Termas de Agripa.

LA SUCESIÓN DEL PODER MAESTRO

Cristo entregó a Pedro las llaves de los cielos. La “Historia Eclesiástica" de Eusebio de Cesarea y la “Historia General de los Sumos Pontífices” de Hilario Blanco refieren treinta y un mártires encargados de iniciar las almas al conectarlas con la Luz y Sonido de Dios (el Verbo o Naam) después de Jesucristo (Yod Hei Shin Vav Hei):

“1.-San Pedro (Simón Bar Jona). Nació en Bethsaida en Galilea. Recibió de Jesús la Suprema pontificia potestad de transmitir a sus sucesores. Instituyó el primer orden ecle-siástico y la oración del Padre Nuestro. Arresta-do quiso ser crucificado con la cabeza hacia abajo. Murió el 29.6.67.

“2.- San Lino, Tuscany (67-76). De Volterra, elegido en 67. Murió el 23.9.76. En-terrado cerca de San Pedro. Creó los primeros quince Obispos. Ordenó a las mujeres de entrar a la Iglesia con la cabeza cubierta. Durante su pontificado fueron martirizados los evangelistas Marco y Lucas.

“3.- San Anacleto (Cleto), Roma (76-88). Elegido en el 76. Murió en el 88 Mártir. Fijó las normas para la consagración de los Obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tum-ba de san Pedro, hizo construir un oratorio des-tinado a la sepultura de los mártires. Prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos.

“4.- San Clemente I (88-97). Romano. Mártir. elegido en el 88, murió en el 97. Exiliado por el emperador Trajano del Ponto, fue arrojado en el mar con un áncora al cuello. Restableció el uso de la Confirmación según el rito de san Pedro. Empieza a usarse en las ceremonias religiosas la palabra Amén.

“5.- San Evaristo, Grecia (97-105). Elegido en el 105. Dado que los cristianos aumentaban dividió la ciudad en parroquias. Instituyó las primeras siete diaconías que confió a los sacerdotes más ancianos y que dio origen al actual Colegio Cardenalicio.

“6.- San Alejandro I, Roma (105-115). Elegido en 105. Murió en el 115, fue discípulo de Plutarco. Se le atribuye la institución del agua bendita en las iglesias y en las casas y la disposición de que la ostia fuera hecha exclusivamente con pan ácimo.

“7.- San Sixto I, Roma (115-125). Elegido en el 115, murió en el 125. En-terrado en la Acrópolis de Alatri (Frosinone). Prescribió que el retazo del cáliz fuese de lino y ordenó que el cáliz y paramentos sagrados fue-sen tocados solamente por los sacerdotes. Estableció se cantase el Trisagio antes de la Misa.

“8.- San Telésforo, Grecia (125-136). Mártir. Elegido en el 125, murió en el 136. Compuso el himno Gloria in Excelsis Deo e instituyó el ayuno durante las siete semanas an-tes de Pascua. Prescribió que en la noche de Navidad cada sacerdote pudiese celebrar tres Misas. Introdujo en la misa nuevas oraciones.

“9.- San Iginio, Grecia (136-140). Ateniense. Mártir. Elegido en 136, murió en el 140. Determinó varias atribuciones del clero y definió los grados de la jerarquía eclesiástica. Instituyó el padrino y la madrina en el bautismo de los recién nacidos para guiarlos en la vida cristiana y decretó que las iglesias viniesen con-sagradas.

“10.- San Pío I, Aquileia (140-155). Nació en Aquilea. Mártir. Elegido en el 140, mu-rió en el 155. Se le atribuye la fecha de la cele-bración de la Pascua el domingo después del plenilunio de marzo. Importantes sus normas pa-ra la conversión de los judíos. Combatió al here-je Marcione.

“11.- San Aniceto, Siria, (155-166). Mártir. Elegido en el 155, murió en el 166. Promulgó un decreto que impedía al clero dejar-se crecer el pelo. Confirmó definitivamente la celebración de la Pascua en Domingo, según la tradición de San Pedro.

“12.- San Sotero, Campania, (166-175). Nació en Fondi. Mártir. Elegido en 166, murió en 175 se lo define como el papa de la Caridad. Prohibió a las mujeres quemar incienso en las reuniones de los fieles. Confirmó que el matrimonio es un sacra-mento y sin ningún valor si no ha sido bendecido por un sacerdote.

“13.- San Eleuterio, Grecia, (175-189). Nació en Nicopoli en Epiro. Martir. Elegido en el 175, mu-rió en el 189. Mandó a Fugacio y Damián a con-vertir a los bretones. Suprimió algunas costum-bres hebraicas sobre la pureza e impureza de las viandas de las cuales los cristianos daban gran importancia.

“14.- San Víctor I, Africa (189-199). Mártir. Elegido papa en 189, murió en 199. Estableció que para el autismo en caso de urgencia se pudiese usar cualquier agua. Fue memorable su lucha contra los Obispos del Asia y Africa, para que la Pascua se celebrase según el rito romano y no con el hebraico.

“15.- San Ceferino (199-217). Nació en Roma. Mártir. Elegido en 199, murió en 217. Estableció que los jóvenes después de los 14 años hiciesen la comunión a Pascua. Su pontificado se caracte-rizó por duras luchas teológicas. Excomulgó a Tertuliano. Introdujo el uso de la patena y del cáliz de cristal.

“16.- San Calixto I, (217-222). Nació en Roma. Mátir. Elegido papa en el 217, murió en el 222. Mandó construir las famosas catacumbas de la Via Appia donde fueron enterrados 46 papas y unos 200.000 mártires. Bastoneado a muerte fue arrojado a un pozo donde hoy se alza la iglesia de S. María en Trastevere.

“17.- San Urbano I (222-230). Nació en Roma. Mártir. Elegido en el 222, murió en el 230. Convirtió al cristianismo a Santa Cecilia en el 230, en el lugar del martirio hizo construir en Traste-vere la Iglesia donde reposan los restos de la Santa patrona de los músicos. consintió que la Iglesia adquiriera bienes.

“18.- San Ponciano (230-235). Nació en Roma. Elegido el 28.VIII.230, murió el 28.IX.235. Ordenó el canto de los Salmos y la recitación del confiteor Deo antes de morir y el uso del saludo Dominus vobiscum. Deportado y condenado a las minas en Serdeña. Murió de sufrimientos en la isla de Tavolara.

“19.- San Anterus, Grecia (235). De la Magna Grecia. Elegido el 21.XII.235. Sufrió el martirio por órdenes de l emperador Máximo, bárbaro de la Tracia. Ordenó que las reliquias de los márti-res fuesen recogidas y conservadas en la iglesia en un lugar llamado scrinium.

“20.- San Fabián (236-250). Nació en Roma. Mártir. Elegido el 10.I.236, murió el 20.I.250. Una paloma símbolo del Espíritu Santo se posó sobre su cabeza en el momento de su elección. Bajo su reinado, se verificó el éxodo de Roma a causa de las persecuciones por parte de Decio, que dió inicio con los anacoretas la vida eremita.

“21.- San Cornelio (251-253). Nació en Roma. Mártir. Elegido en III.251, murió en VI.253. Bajo su pontificado se efectuó el primer cisma con la elección del antipapa Navaciano que en un con-cilio celebrado en Roma fue excomulgado. Murió en exilio a Civitavecchia por no haber sacrifica-do a los dioses paganos.

“22.- San Lucio I (253-254). Nació en Roma. Mártir. Elegido el 25.VI.253, murió en el 5.III.254. De rigurosas costumbres prohibió la cohabitación entre hombres y mujeres que no fuesen con-sanguíneos, impuso a los eclesiásticos de no convivir con las diaconisas que le daban hospitalidad por sentimientos caritativos.

“23.- San Esteban I (254-257). Nació en Roma. Mártir. Elegido el 12.V.254, murió el 2.VIII.257. Bajo su pontificado se agudizaron las luchas cismáticas secuaces del antipapa Navaciano. Fue decapitado durante una ceremonia religiosa en la misma silla pontificia en las catacumbas de S. Calixto.

“24.- San Sixto II, Grecia (257-258). Mártir. Elegido en 257, murió en 258. De caracter bondadoso solucionó las discordias que habían atormentado la Iglesia durante el reinado de Cornelio, Lucio y Esteban. Efectuó traslación de los restos de San Pedro y San Pablo. Durante el martirio de Cipriano empezó a pronunciarse la exclamación Deo Grazias.

“25.- San Dionisio (259-268). Nació en Turio. Elegido el 22.VII.259, murió el 26.XII.268. Los bárbaros mientras tanto se acercaban a las puertas del Imperio Romano. Elegido después de un año del predecesor a causa de las persecuciones, reorganizó las parroquias romanas: obtiene de Galieno libertad para los cristianos.

“26.- San Félix I (269-274). Nació en Roma. Elegido el 5.I.269, murió el 30.XII.274. Afirmó la divinidad y humanidad de Jesucristo y las dos naturalezas distintas en una sola persona. Padeció la persecución de Aureliano. Inicia a enterrar a los mártires bajo el altar y a celebrar la misa sobre sus sepulcros.

“27.- San Eutiquiano (275-283). Nació en Luni. Mártir, elegido el 4.I.275, murió el 7.XII.283. Ordenó que los mártires fuesen cubiertos por la "dalmática" parecida al manto de los Emperadores Romanos. Hoy constituye las vestiduras de los diáconos en las ceremonias solemnes. Instituyó la bendición de la recolección de los campos.

“28.- San Cayo (Dalmacia) (283-296). Nació en Salona (Calmacia). Mártir. Elegido el 17.XII.283 murió el 22.IV.296. Sufrió el martirio pero no por parte de Diocleciano su tío. Estableció que ninguno podía ser ordenado Obispo sin antes pasar por los grados de ostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote.

“29.- San Marcelino (296-304). Nació en Roma. Mártir. Elegido el 30.VI.296, murió el 25.X.304. La persecución del Emperador Dioclesiano alcanzó el máximo grado de violencia quemando iglesias y textos sagrados. Entre las víctimas S. Lucía, S, Inés, Santa Bibiana, S, Sebastián, San Luciano.

“30.- San Marcelo I (308-309). Nació en Roma. Mártir. Elegido el 27.V.308, murió el 16.VI.309. Su pontificado, después de cuatro años de sede vacante, se ocupó de la difícil tarea de obtener el perdón para aquellos que durante las persecuciones habían abjurado. Ningún concilio se po-día celebrar sin su autorización.

“31.- San Eusebio, Grecia (309-309). Nació en Casano jonico (de origen griego). Mártir. Elegido el 18.IV.309. Durante su pontificado continuaron las polémicas sobre los apóstatas que llevaron a la Iglesia al borde del cisma. Consiguió mantener posiciones firmes pero actuó con gran caridad. Sufrió el martirio en Sicilia”.

EL ‘PAPA NEGRO’

Así como en la literatura Ikemotube confundía el pasado con el presente, creo que la profecía de Nostradamus de 1555 sobre el Papa Negro podría referirse a Melquíades, aquel que usurpa el solio de Pedro:

“32.- San Melquiades o Miltiades, Africa (311-314). Nació en África. Elegido el 2.VII.311, murió el 2.I.314. Vio junto con el Emperador Constantino el triunfo del cristianismo que después de la visión "in hoc signo vices" se convirtió en "religión oficial del estado". Empezó a usarse el pan bendito (una aculturación de la devoción a la Constelación de Virgo o la Virgen, con su espiga o el pan). Construyó la basílica de San Juan”.

Donde se martirizaba un cristiano aparecían 100 más. Esto lo entendió el Emperador Romano. Con Milciades o Melquiades, el Cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y la Iglesia Católica en el aparato ideológico al servicio del emperador, persiguiendo a los dioclesianos hasta el África. Dos siglos más tarde, aparece Mahoma en la Arabia seguido por varios santos y místicos que dan origen al sufismo como Rumi; y luego el poder maestro pasa a Kabir Sahib, linaje espiritual del que proceden los diez gurús que se hicieron llamar Nanak cuyas enseñanzas dieron origen al sijismo (ver en Adi Granth y el Siri Guru Granth Sahib):

1. Nanak Dev ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

N. Nankana Sahib, Abr. 15 de 1469 − F. Kartarpur, Sep. 22 de 1539.

2. Angad Dev Ji ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ

N. en Amritsar, 31 Marzo 1504 – F. Amritsar, 28 Marzo de 1552.

3. Amar Das ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ

N. en Amritsar, 5 Mayo de 1479 – F. en Amritsar, 1 de Sep. de 1574.

4. Ram Das ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਜੀ

N. en Lahore, Punjab el 9 Oct. de 1534 – F. Amritsar, 1 de Sept. 1581.

5. Arjan Dev Ji ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ

N. en Goindwal,15 Abril de 1563 – F. 30 de May. de 1606.

6. Hargobind ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ

N. en la villa de Wadali, 19 Jun. de 1595 – F. 2 Mar. de 1644.

7. Har Rai ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਜੀ

N. el 26 Feb. de 1630 – F. 6 de Oct. de 1661.

8. Harkrishan ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ

N. Kiratpur Sahib, Rupnagar, 23 Jul. de 1656 – F. 30 Mar. de 1664.

9. Tegh Bahadur ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦੁਰ

N. en Amritsar, primeras horas 1 Abr. de 1621 – F. 24 Nov. de 1675.

10. Gobind Singh ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ

N. en Patna, 22 Dic. de 1666 – F. en Nanded, 7 Oct. 1708.

11. Ratnagar Rao Peshwa

N. en 1690 aprox.

12. Param Sant Tulsi Sahib de Hathras

Llamado también Dakhani Baba o Sham Rao Peshwa

N. 1763 – F. 1843.

De este linaje espiritual descienden:

13. Seth Shiv Dayal Singh «Swami Ji de Agra»

N. Agosto 25 de 1818, Agra, Uttar Pradesh – F. Jun. 15 de 1878 en Agra.

14. Baba Jaimal Singh Ji «Babaji Maharaj»

N. Jul. de 1839, Gurdaspur, Punjab – F. Dic. 29 de 1903, en Punjab, India.

15. Sant Hazur Baba Sawan Singh Ji Maharaj.

N. Jul. 27 de 1858 en Jatala, Punjab – F. Abril 2 de 1948 en Punjab India.

16. Param Sant Kirpal Singh Ji Maharaj.

February 6 ,1894, Sayyad Kasran, Punjab – Delhi, August 21, 1974

17. Dayal Purush Sant Darshan Singh Ji Maharaj.

N. Sept. 14 de 1921 en Kountrilla, Rawalpindi – F. Chicago el 30 May. 1989.

18. Sant Rajinder Singh Ji Maharaj

N. Sept. 20, 1946, Delhi.

EL CASO DE COLOMBIA DESDE 1810 HASTA LA VIOLENCIA

En esa profunda desconexión con lo interior, hemos creído que la realidad es lo exterior; nuestro empeño se ha dado para edificar en la realidad que gratifica a los sentidos: un nombre, un capital, una revolución…

Los curas de la Iglesia Católica llegaron para adoctrinar a los indígenas en el cristianismo a través de los procesos de la aculturización, donde se les enseñaba que el Sol al que adoraban era la ostia que traían desde España como símbolo del cuerpo de Cristo; en el siglo XIX, muchos fueron convencidos por Bolívar de servir ahora como aparato ideológico de la causa republicana para la emancipación -por eso Bolívar nunca peleó con la Iglesia-; y otro aparato ideológico fue la Masonería, como instrumento emancipador:

“Se halla preso en un cuartel el cura de La Plata, Andrés Ordóñez, hombre el más revolucionario de estos tiempos, que antes de salir las tropas de Popayán para atacarme fue recorriendo los cuarteles, animando a los soldados para que peleasen con valor hasta asegurarles que las puertas del Cielo estaban abiertas para el que muriese con esfuerzo en aquel combate… Por lo cual espero la sentencia de V.E. para proceder a la sentencia de horca contra este demonio en traje de hombre. Dios guarde a V.E. muchos años. Popayán, julio 12 de 1816. Exmo. Sor. Presidente de Quito”.

-Juan Sámano, Carta en “Neiva en la Independencia” por J.M. Restrepo Sáenz

Firma del Cura, Dr. D. Andrés Ordóñez y Cifuentes

Prócer de la Independencia

“Noventa y cinco ministros del culto católico

sufrieron el destierro por su amor a la Independencia”.

-JOSÉ MARÍA RESTREPO, NEIVA EN LA INDEPENDENCIA

“Hoy Domingo el Libertador fue solo á misa (…) Desde que se halla en Bucaramanga, no ha faltado un día de fiesta en ir a la Iglesia, y el cura tiene destinado a un padrecito, muy expedito para decir la misa a que asiste S.E. No hay hora fija para ella; antes ó después del almuerzo, según quiera el Libertador; y aquella misa es siempre muy concurrida, porque todos quieren ver a S.E., y vienen muchos campesinos con aquel único objeto (…) Habló (El Libertador) sobre la Masonería diciendo que también había tenido él la curiosidad de hacerse iniciar para ver de cerca lo que eran aquellos misterios, y que en París había sido recibido Maestro, pero que aquel grado le había bastado para juzgar lo ridículo de aquella antigua asociación: que en las Logias había hallado algunos hombres de mérito, bastantes fanáticos, muchos embusteros y muchos más tontos burlados: Que todos los masones se parecen a unos grandes niños, jugando con señas, morisquetas, palabras hebraicas, cintas y cordones; que sin embargo la política y los intrigantes pueden sacar algún partido de aquella sociedad secreta, pero que en el estado de civilización de Colombia, de fanatismo y de preocupaciones religiosos en que están sus pueblos no era político valerse de la Masonería, porque para hacerse algunos partidarios en las logias se hubiera atraído el odio y la censura de toda la Nación, movida entonces contra él por el clero y los frailes, que se hubieran valido de aquel pretexto; que por lo mismo poco podía hacerle ganar la masonería, y hacerle perder mucho en la opinión”.

-PERÚ LACROIX, Diario de Bucaramanga, 1828

Fuente: Álbum de la Independencia por Andrés Óliver Ucrós y Licht.

Retrato de D. Andrés Marcelino Pérez de Arroyo y Valencia (Popayán, 26 de abril de 1764 - † Cali, 5 de junio de 1833). Participó en el movimiento de la Independencia de Colombia. Retrato en la Universidad del Rosario, Bogotá, D.C., Colombia.

Pbro. D. Juan Fernández de Sotomayor y Picón (momposino)

Cura Prócer de la Independencia. Su catequismo fue prohibido por la Iglesia, la Monarquía y la Inquisición.

Masón. Ca. y autor desconocidos.

Museo Santa Clara, Universidad del Rosario

MUERTO BOLÍVAR…

Muerto Bolívar, lo sucede el Partido Conservador Colombiano, cuyo aparato ideológico sigue siendo la Iglesia Católica, enfrentados al Partido Liberal de José Hilario López y José María Obando, que expulsa a los curas del país, perviviendo la Masonería como aparato ideológico del Liberalismo:

Libro de Carnicelli “La Masonería en la Independencia de América”. Dos tomos. Bogotá, 1970.

El Partido Conservador echa por tierra la Constitución Federalista de 1863, y promueve la Constitución de 1886 que se impone hasta 1991. En el siglo XX las guerrillas conservadoras (‘Chulavitas’) eran promovidas y defendidas desde el púlpito católico por los curas en contra de las guerrillas liberales (‘Cachiporros’) para mantener el statu quo…

CONCLUSIÓN

Creo que bastante hemos trabajado por construir el Paraíso sobre la tierra, pero nada hemos hecho por encontrarlo adentro de nosotros. Me parece que la Iglesia Católica, como un cuerpo vivo que evoluciona, debe pasar de lo externo hacia lo interno: Nunca más un aparato ideológico al servicio de emperadores como Constantino, o de reyes como Fernando e Isabel; o de guerrilleros republicanos como Bolívar; o de promotores de masacres como los Chulavitas (guerrillas conservadoras); y empezar por primera vez después de San Eusebio de Grecia a mirar sus más altos referentes, como Fray Luis de León y Santa Teresa de Ávila y sus más altos fundadores cuyas enseñanzas fueron sobre la jornada interna, no exterior.

LA SALIDA ES HACIA ADENTRO

En toda religión hay dos aspectos: Uno exotérico o enseñanzas externas (ritos y rituales) y otro esotérico o enseñanzas internas (meditación u oración silenciosa, que permiten acallar la mente y los sentidos para contactar el Verbo cerrando el ciclo de nacimientos y muertes).

Los santos y fundadores de las diferentes religiones viajaron internamente y enseñaron a sus seguidores este método. Con el tiempo sólo subsisten las enseñanzas externas cuyas referencias al aspecto interno resultan meramente alegóricas.

Todas las mezquitas, iglesias, pagodas tienen velas y campanas alusivas al contacto con la Luz Sonora o el Verbo en los primeros planos interiores. Todas hablan de la Palabra, pero creen que es una Escritura, y no hay escrituras salvadoras:

A través de los milenos han aparecido almas iluminadas en diferentes latitudes que han revivido e impartido las enseñanzas esotéricas, describiendo la jornada del viaje hacia adentro. Pueden diferir los términos o el idioma, pero la esencia de las experiencias es idéntica:

“Se pueden encontrar referencias de la Luz y el Sonido, y de los reinos del Más Allá en las escrituras de las principales religiones.

“En el Sikhismo Gurú Nanak declara:

“Todo conocimiento y meditación

brotan del Dhun (el principio de Luz y Sonido)

Pero lo que Esto es, escapa a cualquier definición.

“El místico sufi, Maulana Rumi, ha dicho:

“Elevándote por sobre el horizonte,

escuchas la Melodía Divina,

El Profeta le presta tanta atención

como a cualquier trabajo.

“El místico musulmán, Shan Niaz, dice:

“Oh Dios, condúceme al lugar desde donde

fluye el indescriptible alma sin palabras.

“El Gurú Arjan Dev ha dicho:

“La omnipermeante Música resuena por doquier,

En el corazón de todo, fluye la Música Divina.

“San Juan expresa:

“Y la luz brilló en la oscuridad;

y la oscuridad no la comprendió.

“En el Antiguo Testamento se dice:

“El Verbo es una lámpara a mis pies,

y una luz en mi camino.

“Kabir manifestó:

“La melodiosa trompeta de Tu portal,

resuena en medio de mi frente.

“Mahoma afirmó:

“La Voz de Dios llega a mis

oídos como cualquier otro sonido.

“El Gurú Nanak declaró:

“Internamente está la Luz Celestial

y de Ella procede el Bani o Sonido,

y ella sintoniza al alma con el verdadero Señor.

“Esta Luz y Sonido es la vibración creadora que emanó de Dios y dio origen a toda la creación. Las religiones se han referido a ella por distintos nombres. En las antiguas escrituras hindúes se denomina Nad, Udgit, Anhad Shabd, Jyoti o Sruti. En el Hansa Naad Upanishad está escrito:

“La meditación en el Naad o Principio de Sonido

es el camino imperial hacia la salvación.

“Los budistas la denominan la Luz Sonora. En el Libro Tibetano de los Muertos (Bardo Thodol), editado por el Dr. Evans Wentz (Londres, 1.957) está escrito:

“Oh, noble de nacimiento, cuando tu cuerpo y mente se estaban separando, debiste haber experimentado un vislumbre de la Verdad Pura, sutil, luminosa, brillante, deslumbrante, gloriosa y radiantemente majestuosa, parecida a un espejismo móvil en un paisaje de primavera, en una corriente continua de vibraciones. Por lo tanto, no te sientas intimidado, aterrorizado, ni atemorizado. Esta es el esplendor de tu verdadera naturaleza, reconócelo. De en medio de ese esplendor, vendrá el sonido natural de la Realidad, retumbando como miles de truenos que suenan al mismo tiempo. Ese es el sonido natural de tu verdadero ser, por lo tanto, no te sientas intimidado, aterrorizado, ni atemorizado.

“Los filósofos griegos lo denominaron Logos o la Música de las Esferas. En la Biblia lo mencionan como el Verbo: “En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios”. (Juan 1.1). En los Salmos está escrito: “Por medio del Verbo del Señor se hicieron los cielos; y todo lo que habita en ellos… Él habló y se hizo; Él ordenó y se estableció”. (Salmo 33: 6,9). Los musulmanes se refieren a Él como Kalma. Hazrat Bahu ha dicho:

“Todos repiten el Kalma verbalmente,

un alma excepcional puede hacerlo

con la lengua del pensamiento.

Quien comulgue con Él en su mente,

difícilmente lo puede describir en palabras.

“Los sufíes lo denominan Baang-e-Asmani, Baang-e-Llahi o Saut-e-Sarmadi. Los zoroastrianos lo llaman Sraosha o el Verbo Creativo: “Yo invoco el Sraosha divino (el Verbo), que es el más extraordinario de todos los dones celestiales para el amparo espiritual”.

“Los sikhs lo denominan Naam o Shabda. En el Jap Ji se dice:

“Hay una Realidad, el Inmanifestado Manifestado;

Sempiterno, Él es el Naam (El Espíritu Consciente);

El Creador Omnipermeante; Sin temor, sin enemistad;

el Eterno, el No-Nacido y el Autoexistente,

Completo en Sí Mismo.

“La Luz y el Sonido son el poder creativo que originó las diferentes regiones existentes. Creó el universo físico, la tierra, los seres humanos y las demás formas de vida. Este Poder de Dios que fluye en Él, también retorna a Él. Cuando el alma se retira al punto conocido como el asiento del alma, puede entonces viajar sobre la Luz y el Sonido a través de los planos superiores y regresar a su Fuente en el reino puramente espiritual. El proceso por el cual el alma es puesta en contacto con la corriente de Luz y Sonido que resuena dentro de nosotros, se denomina meditación”. (Sant Rajinder Singh Ji Maharaj, El Poder Sanador de la Meditación, pág. 31, Segunda Ed., SK, 1.999)

Esperamos que el León, nombre que llevan todos los sijs al tomar el apellido de Singh (león) y las mujeres Kaur (leona), conduzca la iglesia nuevamente, como los primeros padres de ella y sucesores de Cristo, al camino interior y pueda sembrar paz al confraternizar las religiones en su base genuina, su espíritu interior y universal.

