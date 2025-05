Las nefastas consecuencias del viaje de Petro a Pekín y cómo acomodar un candidato santista

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Puntos de vista. Petro se va para China con Lula y con eh el presidente de Chile. Los chinos, que son absolutamente pragmáticos, esa es la característica de la cultura china, le van a decir "Bueno, vamos a hacer negocios, sálgase de la órbita de Estados Unidos y eh el camino de la seda." Ya el señor Trump, por boca de Claver.Carone le dijo "Hágalo, compramos las rosas a Ecuador y el café a Centroamérica." La debacle, el negocio de las flores genera más de 250.000 empleos y el del café más de 500,000, por ahí cerca de un millón de desempleados. Eso le importa un chorizo a Petro. De darse esa situación el país entraría en una crisis muy grave.

Es difícil entrar una posición firme. El punto es que este señor es desafiante, ya tomó el rumbo que quiere tomar y esa medida que va a realizar va a ser desastrosa porque yo creo que el gobierno de Trump sí lo sanciona si se acerca a China de esa manera.

El pueblo no está a favor ni en contra. Muy fraccionada, muy atomizada a oposición. Gstavo Bolìvar no va a ser presidente, ni a Petro le interesa. Y ya emergió Roy Barreras, que es santistas porque hay petrosantismo. Santos ha empezado a hacer críticas laterales a Petro, él está con Petro y ahora traen a Roy Barreras que es santista. Que seguramente empiezan a impulsarlo, porque Petro sabe que un candidato de él no queda. Salvo que él también esté pensando en quedarse. Petro es capaz de todo, pero no le da. Pero para un candidato santista sí, pueden tratar de acomodarlo.