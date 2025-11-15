El evento de danza que tiene a Cali como epicentro cultural del mundo: así es la Bienal Internacional 2025

Más de 500 bailarines de seis países llegan a Cali para la Bienal Internacional de Danza, con 28 funciones y Cataluña como uno de sus focos principales.

La Bienal Internacional de Danza de Cali avanza con fuerza desde su inicio el pasado 11 de noviembre convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro para más de 500 bailarines de seis países, además de compañías nacionales y locales. Con más de 28 funciones en distintos teatros y espacios culturales, este evento se consolida como uno de los más importantes del continente.

Organizada por la Asociación para la Promoción de las Artes (Proartes), la Bienal reafirma su propósito de ser un encuentro global que celebra los múltiples lenguajes del cuerpo, una apuesta que la institución ha sostenido por más de cuatro décadas de trabajo en el ecosistema artístico colombiano.

Entre los invitados internacionales destaca el Ballet de la Ciudad de São Paulo, fundado en 1968, que llegó con Réquiem SP, obra dirigida por Inês Bogéa que explora la memoria urbana y la resiliencia desde la potencia del cuerpo colectivo.

Europa y el Caribe: diversidad de lenguajes escénicos

El universo franco-caribeño también tiene presencia relevante. El prestigioso Ballet Preljocaj presenta Gravité, una investigación sobre la relación entre movimiento y gravedad, que se despliega con una estética precisa, luminosa y profundamente poética.

Desde Guadalupe, el coreógrafo Léo Lérus aporta Gounouj, una obra que conecta la danza contemporánea con el legado ancestral del gwoka. A ello se suma La Frontera – Lázaro Benítez, compañía francesa que trae Occupation II, una pieza que articula danza, instalación y reflexión política sobre la identidad y la disidencia.

Alemania está representada por la dupla Panzetti Ticconi con Aérea, una obra que fusiona danza, performance y artes visuales para examinar los códigos del poder y la comunicación no verbal. Suiza y Estados Unidos llegan con Bricks, creación de Nicole Morel (Antipode), un diálogo entre arquitectura, cuerpo y espacio que cuestiona los límites entre lo humano y lo estructural.

Cataluña: un foco que expande la creación contemporánea

Una de las novedades de esta edición es el Foco Cataluña, desarrollado en alianza con el Institut Ramon Llull. El programa resalta la vitalidad de la escena catalana contemporánea con compañías como La Veronal, que presenta Sonoma, un viaje visual y sonoro que mezcla danza, teatro y videoarte.

Mal Pelo participa con Bach, una obra íntima donde el cuerpo dialoga con la música barroca. A su vez, los creadores Aurora Bauzà y Pere Jou presentan A Beginning 16161D, una propuesta interdisciplinar que integra voz y cuerpo en un paisaje sonoro experimental. La reconocida coreógrafa Àngels Margarit también se suma con Solo para habitación de hotel, una pieza que traslada la danza a lo cotidiano y redefine la relación entre espacio y espectador.

El intercambio cultural se amplía con una residencia artística coorganizada por Fira Mediterrània de Manresa, que impulsa procesos de creación conjunta entre artistas catalanes y bailarines colombianos.

Un escenario que impulsa visibilidad internacional

La Bienal continúa siendo sede de PALCO, la Plataforma de Artes Escénicas de Colombia, que desde 2016 ha reunido a más de 80 programadores internacionales y ha facilitado giras significativas para compañías nacionales en Europa y Asia. En esta edición se espera nuevamente la presencia de programadores y la realización del Festival Academy VISIT, un espacio de encuentro para directores de festivales de diversos continentes.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.