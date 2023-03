"Lo fulmino a balazos" La arremetida de Westcol contra hombres homosexuales

No contento con haber hablado mal de Ibagué, el ex de Aida Victoria Merlano se despacho con amenaza y todo si es que, una persona homosexual se le acercaba

Hace un par de días el streamer colombiano conocido como Westcol fue tendencia en Colombia. Y no, no fue por Aida Victoria Merlano, su expareja. Durante uno de sus habituales streams, el paisa comenzó a hablar de Ibagué de una forma muy humillante refiriéndose a la ciudad del Tolima. Evidentemente esto causó un sin fin de críticas en contra de él por parte de muchas personas de la capital musical de Colombia. Por esta razón, tuvo que salir a pedir disculpas, aunque más que disculpas fue una justificación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)

Como si esto no fuese suficiente, Westcol decidió arremeter nuevamente en contra de Ibagué. Sin embargo, esta vez decidió no solo atacar a la ciudad en varios aspectos internos de esta, sino también se burló del alcalde de la ciudad por medio de sus redes sociales. Esto ha hecho que el streamer esté en el ojo del huracán por estos días; pero lejos de molestarle el hecho de estar envuelto en polémicas, parece que el ex Aida Victoria Merlano disfruta esto.

¿Cuántos delitos está cometiendo Westcol en esta respuesta? Que asco de ‘personaje’ 🤮 pic.twitter.com/yvpDnM389M — Esteban Hernández (@EstebanH_) March 28, 2023

Y es que, ahora el streamer ha generado una nueva polémica por medio de su cuenta de Twitch. Y es que, durante un stream, Westcol aseguró que no era para nada homofobico, pero no contento con decir esto, se despachó de una forma grotesca. Como si se tratará de algún capo o algo por el estilo, el paisa amenzó con fulminar a balazos a cualquier homosexual que se le acercara, además de otras frases muy polémicas. Sin duda alguna, el ex de Aida Victoria Merlano se está convirtiendo en una de las personas menos deseadas del país.

