Frank Bolle uso su experticia para fundar Dinacol que se lleva las grandes obras que tienen con el mar como esta de casi 200 mil millones que firmó con Dumek

Hace 30 años el ingeniero naval alemán Frank Bolle, tan arraigado en Cartagena que ha sido por años cónsul honorario fundó la empresa Dinacol, que hoy es una de las grandes constructoras del Caribe –aunque tiene en otras partes del país-. Se ha quedado con varias de los grandes trabajos de ingeniera que involucran costa y mar como el Terminal de contenedores –Contecar-, Puerto Bahia, Muelle Providencia y la Protección costera también en Cartagena donde está la gran obra que va a marcar un hito en la ciudad: el malecón del mar, que ya lleva 30 % de avance pero el compromiso de acuerdo al contrato firmado con el Alcalde Dumek Turbay debe entregar la primera fase en este año.

Quien aparece como representante legal, suplente, de Dinacol es Verónica Bolle Ortiz y tiene el 60% del Consorcio Gran Malecón del Mar. Junto con A&D Alvarado y During SAS, representante legal Juan Carlos Monzón, con un 30% y Escalin Ingeniería SAS, representante legal Jairo Jair Fernandez, con un 10%, el representante legal del Consorio aparece Jairo Jair Fernández Escarraga. El muro de 5.300 metros lineales tiene programada una inversión aproximada de $ 196.992 millones, es una obra clave para un proyecto urbanístico y de protección costera de gran impacto. El Malecón del Mar, se extiende por 5,1 kilómetros entre Plaza Azul y el sector de La Tenaza, que conectaría la Zona Norte con el Centro Histórico de la ciudad.

No ha sido su único contrato importante otra licitación ganada fue por el contrato de obra de la reparación y mantenimiento necesarias del sector Charly del muelle de la bodeguita ubicado en la avenida Blas de Lezo por $1,963,037,593 que le fue adjudicada antes de la llegada de Dumek Turbay, el 1 de enero de 2024.

Para el caso del Gran Malecón el Consorcio Gran Malecón del Mar le ganó al Consorcio Nuevo Litoral de Cartagena, que se conformaba por Diseños y Construcciones PT SAS, Construlatina SAS y Befarhs Constructores, y otros consorcios; sin embargo, el grupo escogido fue Gran Malecón del Mar. La obra fue adjudicada el año pasado el 30 de abril de 2025 y los trabajos comenzaron el 4 de agosto de 2025.

El ingeniero Bolle quien no abandona la empresa que fundó y puso a volar ha empleado su experticia naviera en otro proyecto que lidera Colombia Shipyards , un astillero también en Cartagena- Este gran malecón será uno de los grandes hitos urbanos de la administración de Dumeck Turbay que espera que esté concluido en su totalidad en el primer semestre de su último año en la Alcaldía, el 2027.

