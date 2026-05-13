- La millonada que cobra James Rodríguez en Estados Unidos, donde solo ha jugados cinco partidos

El volante colombiano apenas disputó cinco partidos con el Minnesota United FC, pero su salario lo mantuvo entre los mejores pagos del club

El “10” colombiano no atraviesa el mejor momento de su carrera. Aunque muchos creyeron que su llegada al fútbol de Estados Unidos le permitiría recuperar continuidad y volver a ser protagonista, la realidad terminó siendo muy distinta. Las lesiones, algunos problemas físicos y la poca confianza que recibió en su equipo lo fueron alejando poco a poco de las canchas, despertando preocupación entre los hinchas de cara al Mundial 2026.

Incluso, en diferentes medios internacionales ya empezó a sonar la posibilidad de que la próxima Copa del Mundo sea la última vez que veremos a James Rodríguez vistiendo los guayos como profesional. Un escenario doloroso para quienes crecieron viendo al cucuteño convertirse en figura del Mundial de Brasil 2014 y en uno de los futbolistas más importantes que ha tenido la Selección Colombia.

Aunque su paso por el Minnesota United FC estuvo lejos de ser brillante, el colombiano sí logró asegurar un salario bastante importante durante su estadía en la MLS.

El millonario sueldo de James Rodríguez en la MLS

Lo que parecía ser una oportunidad ideal para relanzar su carrera terminó convertido en una experiencia gris. Desde su llegada al Minnesota United FC, el colombiano nunca logró consolidarse como titular indiscutible, pese a que el cuerpo técnico llegó a elogiar en varias ocasiones su experiencia y calidad.

La realidad en cancha fue otra. James Rodríguez apenas disputó 130 minutos repartidos en cinco partidos: cuatro ingresando desde el banco y solo uno como inicialista. Un registro muy pobre para un jugador de su trayectoria y para las expectativas que generó su llegada al fútbol estadounidense.

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Sin embargo, en lo económico la historia fue muy diferente. Según cifras reveladas por la Asociación de Jugadores de la MLS, el volante colombiano percibía un salario cercano a los 684 mil dólares anuales, una cifra que supera los 2.500 millones de pesos colombianos.

Aunque no se trata de uno de los salarios más altos de toda la liga, sí lo ubica entre los jugadores mejor pagos del Minnesota United FC. Además, el cucuteño no contaba con bonificaciones adicionales dentro de su contrato, por lo que esa era prácticamente la cifra fija que recibía durante su paso por el club.

Lo que más llama la atención es el contraste entre el dinero recibido y el poco protagonismo que tuvo en cancha. James nunca logró convertirse en el referente ofensivo que muchos esperaban y, poco a poco, fue desapareciendo de las convocatorias por molestias físicas y decisiones técnicas.

Un futuro lleno de incertidumbre

Todo apunta a que el colombiano no continuará en el equipo estadounidense después del 30 de junio, fecha en la que termina su vínculo contractual. De hecho, el partido del 13 de mayo podría convertirse en una de sus últimas apariciones con la camiseta del Minnesota United FC, siempre y cuando el técnico decida darle algunos minutos.

Ahora, todas las miradas apuntan al Mundial 2026. Para muchos, esa cita orbital podría representar el último gran reto de James Rodríguez como futbolista profesional. Otros todavía confían en que el colombiano logre reinventarse y encuentre un nuevo destino donde pueda recuperar algo del nivel que alguna vez lo llevó a brillar en el Real Madrid y en la Selección Colombia.

Por ahora, el panorama es incierto. Lo único claro es que el talento del “10” sigue intacto, aunque el tiempo y las oportunidades parecen empezar a jugarle en contra.

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